Полки опустеют, а люди будут травиться паленым алкоголем? Экономисты — о последствиях увеличения акцизов на вино

Неужели государство заботится таким образом о здоровье граждан? Или это способ быстро заполнить дыру в бюджете? Что будет с российскими винами? Придется ли людям пить суррогаты? Эти и другие вопросы журналисты MSK1.RU задали экспертам. Рассказываем, к чему стоит готовиться россиянам.

Наше государство еще со времен Ивана Грозного зарабатывает на тяге людей к спиртному. При нем так называемые пьяные деньги составляли внушительную часть доходов царской казны. Спустя 500 лет суть особо не поменялась: государство по-прежнему пополняет бюджет за счет любителей выпить. Изменились только методы: вместо государевых кабаков в России действуют специальные налоги на алкоголь — акцизы. Правительство получает определенную сумму с каждой проданной бутылки, значение которой зависит от типа напитка и его объема. Естественно, всё это влияет на конечную цену продукта.

