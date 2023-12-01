Полки опустеют, а люди будут травиться паленым алкоголем? Экономисты — о последствиях увеличения акцизов на вино

На днях президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении втрое акцизов на вино и шампанское. Согласно тексту документа, изменения вступят в силу
Неужели государство заботится таким образом о здоровье граждан? Или это способ быстро заполнить дыру в бюджете? Что будет с российскими винами? Придется ли людям пить суррогаты? Эти и другие вопросы журналисты MSK1.RU задали экспертам. Рассказываем, к чему стоит готовиться россиянам.
Наше государство еще со времен Ивана Грозного зарабатывает на тяге людей к спиртному. При нем так называемые пьяные деньги составляли внушительную часть доходов царской казны. Спустя
Люди станут меньше пить?
С 1 января 2024 года акцизы на вино существенно увеличатся: раньше за
Размер повышения поражает: в 2016 году акциз на вино составлял смешные
Разумеется, это отразится на конечной цене для покупателя. Особенно в сегменте дешевых вин: в некоторых случаях из-за акциза в
Люди сейчас переключаются с крепких алкогольных напитков на более «культурные» — например, вино, рассказал MSK1.RU директор центра агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов.
— Это резкое удорожание акцизов негативно скажется как на потребительском, так и на сельскохозяйственном рынке. Это никому не принесет радости. Увеличение акцизов ведет к увеличению стоимости готового продукта. Сейчас на прилавках много алкоголя достойного качества по низкой цене, — отметил эксперт. — Важно, как производители отреагируют на повышение. Кто-то действительно соразмерно увеличит цену, а кто-то прикроется этим повышением и увеличит несоразмерно.
Действительно, у российской казны сейчас наблюдаются проблемы. Согласно закону о бюджете, в
Акцизы — это косвенные федеральные налоги, которые устанавливают на определенные виды товаров, объяснил в разговоре с MSK1.RU профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
— Мы должны понимать, что бюджет нужно пополнять, что сейчас идет специальная военная операция и его увеличение будет нелишним. С другой стороны, мне хочется верить, что это поддержит тенденцию к уменьшению потребления алкоголя в стране, — заявил специалист. — Мое мнение такое: это повышение можно было бы растянуть по времени, чтобы оно воспринималось иначе.
Как это повлияет на экономику
Стоит отметить, что сбор «пьяных денег» может ударить не только по импортным производителям, но и по отечественным. Россия активно развивает виноделие в Крыму и на Кубани: большие акцизы были бы им совсем некстати.
Впрочем, тут власти дают поблажку. Еще летом 2023 года Министерство экономического развития предложило сохранить налоговый вычет для российских виноделов с 2024 по
Таким повышением денег для бюджета особо не соберешь, заявил MSK1.RU руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
— Это повышение касается только импортного вина. Все российские производители получают налоговые вычеты. Да, они будут облагаться этим акцизом, но потом его почти весь вычтут, — уточнил он. — В случае с импортерами это повышение будет крайне эффективным: у нас перестанут покупать их продукцию из-за высокой цены, они прекратят поставки.
«Домашнее вино скомпенсирует повышение цен»
Как и в случае с запретом армянского коньяка, рост акцизов на вино и шампанское может привести к расцвету рынка контрафактной продукции. Ведь если пресловутое вино в пакете будет дорого стоить, его нишу займет домашний алкоголь «из ларьков и гаражей».
Вообще повышение акцизов призвано сократить потребление алкоголя среди населения. Однако такие меры могут повлечь за собой серьезные последствия для здоровья людей: те, кто привык покупать дешевое, перейдут на «паленку», а это грозит серьезными отравлениями.
Контрафактный алкоголь вряд ли будут продавать в сетевых магазинах, считает экономист Анатолий Тихонов.
— У нас жестко контролируется продажа контрафакта. Однако изготовление самогона и домашнего вина может скомпенсировать повышение цен, — отметил он. — Это некатегорическое утверждение, но практика показывает, что, как только государство сильно вмешивается в регулирование алкогольного рынка, такое явление может ожидаться. Особенно в условиях, когда доходы населения не поспевают за ростом расходов.
Подобного мнения придерживается и экономист Юрий Юденков: по его словам, наши заработки не растут такими темпами, чтобы эти меры прошли незамеченными.
— Эта мера призвана наполнить бюджет, но она чревата увеличением объема алкоголя домашнего приготовления, — подытожил он.
Из-за экономического кризиса в России взлетят в цене многие продукты. Мы уже писали о подорожании шоколада, кетчупа и даже гречки, а также о том, что намного тяжелее стало купить апельсины, бананы и мандарины. Кроме того, по словам опрошенных MSK1.RU экспертов, из-за подорожания мяса в стране значительно поднимутся цены на шаурму.
Также мы решили углубиться в историю и вспомнить, как в
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