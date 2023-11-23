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Дефицит 39,5 миллиарда: депутаты обсудили бюджет на 2024 год — куда потратят больше всего денег

Общий прирост собственных доходов области ожидается в объеме 29 миллиардов рублей

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Сегодня, 23 ноября, бюджет рассмотрели в первом чтении

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Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли в первом чтении бюджет на 2024 год. Голосование проходило сегодня, 23 ноября. Как рассказал Виталий Голубенко, министр финансов и налоговой политики, в следующем году дефицит бюджета составит 39,5 миллиардов рублей.

Как обозначил Виталий Голубенко, в 2024 году будет высокий рост зарплаты у жителей области — он будет связан с дефицитом на рынке труда.

Общий прирост собственных доходов области ожидается в объеме 29 миллиардов рублей. Общий объем доходов областного бюджета — 279,976 миллиардов рублей. При этом общий объем расходов 319,4 миллиардов рублей. При этом чиновники планируют на 2025–2026 года бюджет без дефицитов.

На 20% выросли расходы на обеспечение деятельности учреждений и содержание органов власти

На 20% выросли расходы на обеспечение деятельности учреждений и содержание органов власти

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— Принципы, положенные в основу формирования расходов, — это мероприятия контринфляционные, которые направлены на защиту доходов работников бюджетной сферы граждан, получающих социальную поддержку за счет областного бюджета, — отметил Виталий Голубенко.

На зарплатосодержащие дотации и субсидии собираются в 2024 году потратить 80 миллиардов рублей. На втором месте расходов — обеспечение деятельности учреждений и содержание органов власти. На это власти выделили больше 50 миллиардов рублей.

Прирост расходов на министерства составил 11 миллиардов рублей

Прирост расходов на министерства составил 11 миллиардов рублей

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Из Министерств больше всего денег выделят Министерству строительства — 25,7 миллиардов. На 7 миллиардов увеличат дотации Министерству здравоохранения — на 7 миллиардов. Меньше получат министерство ЖКХ, транспорта и экономического развития. Как объяснил Виталий Голубенко, это связано с завершением основной массы программы по расселению ветхого жилья и окончанием строительства станции метро.

Из резервного фонда Правительства около 2 миллиардов выделят на развитие Новосибирска

Из резервного фонда Правительства около 2 миллиардов выделят на развитие Новосибирска

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Министр финансов также добавил, что дефицит в 2024 году в основном состоит из заемных средств — 25 миллиардов из 39,5 миллиарда рублей. Это связано с тем, что в области есть программа бюджета развития и капитальных вложений. При это часть задач по капитальным вложениям перешла с 2023 на 2024 год. В 2024 году также истекают окончательные сроки по реализации крупных инфраструктурных проектов.

По итогу обсуждения проект бюджета приняли в первом чтении. Его рекомендовали для доработки. Поправки в законопроект могут быть внесены до 4 декабря.

В начале ноября правительство Новосибирской области выделило городу 635 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации новых станций метро

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