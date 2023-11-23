Дефицит 39,5 миллиарда: депутаты обсудили бюджет на 2024 год — куда потратят больше всего денег

Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли в первом чтении бюджет на 2024 год. Голосование проходило сегодня, 23 ноября. Как рассказал Виталий Голубенко, министр финансов и налоговой политики, в следующем году дефицит бюджета составит 39,5 миллиардов рублей.
Как обозначил Виталий Голубенко, в 2024 году будет высокий рост зарплаты у жителей области — он будет связан с дефицитом на рынке труда.
Общий прирост собственных доходов области ожидается в объеме 29 миллиардов рублей. Общий объем доходов областного бюджета — 279,976 миллиардов рублей. При этом общий объем расходов 319,4 миллиардов рублей. При этом чиновники планируют на 2025–2026 года бюджет без дефицитов.
— Принципы, положенные в основу формирования расходов, — это мероприятия контринфляционные, которые направлены на защиту доходов работников бюджетной сферы граждан, получающих социальную поддержку за счет областного бюджета, — отметил Виталий Голубенко.
На зарплатосодержащие дотации и субсидии собираются в 2024 году потратить 80 миллиардов рублей. На втором месте расходов — обеспечение деятельности учреждений и содержание органов власти. На это власти выделили больше 50 миллиардов рублей.
Из Министерств больше всего денег выделят Министерству строительства — 25,7 миллиардов. На 7 миллиардов увеличат дотации Министерству здравоохранения — на 7 миллиардов. Меньше получат министерство ЖКХ, транспорта и экономического развития. Как объяснил Виталий Голубенко, это связано с завершением основной массы программы по расселению ветхого жилья и окончанием строительства станции метро.
Министр финансов также добавил, что дефицит в 2024 году в основном состоит из заемных средств — 25 миллиардов из 39,5 миллиарда рублей. Это связано с тем, что в области есть программа бюджета развития и капитальных вложений. При это часть задач по капитальным вложениям перешла с 2023 на 2024 год. В 2024 году также истекают окончательные сроки по реализации крупных инфраструктурных проектов.
По итогу обсуждения проект бюджета приняли в первом чтении. Его рекомендовали для доработки. Поправки в законопроект могут быть внесены до 4 декабря.
В начале ноября правительство Новосибирской области выделило городу 635 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации новых станций метро