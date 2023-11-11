«С зерновой сделкой нас просто нагло надули». Эксперты — о том, как в России дорожает хлеб, несмотря на рекордный урожай

— У нас большая разница с тем, что было 10–15 лет назад. Сейчас нет дефицита на продукты, я редко покупаю что-то импортное. Мы пока не производим бананы, ну и оливковое масло, — рассказала она журналистам. — Мы растем и по крупе, и по мясу, и по объемам производства. Растет экспорт: по сравнению с прошлым годом мы увеличили объемы на 19%. Количество переходит в качество.

Однако рост объемов производства не поспевает за ростом объема кошельков. За последние 10 лет цена на хлеб увеличилась почти в три раза: с 31 рубля в 2013 году до 87 рублей в 2023 году. Если брать период с начала кризиса, то рост составил почти 15%.