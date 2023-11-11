«С зерновой сделкой нас просто нагло надули». Эксперты — о том, как в России дорожает хлеб, несмотря на рекордный урожай

В прошлом году в России собрали рекордный урожай зерна: 158 миллионов тонн (больше, чем в Индии с миллиардом населения). В этом году он оказался чуть меньше (137–138 миллионов), однако экспорт также поражает воображение: за границу продали более 60 миллионов тонн зерна. Выручка составит десятки миллиардов долларов.
Тем не менее рекорды рекордами, а цены на продукты продолжают расти. Наши коллеги из MSK1.RU задали экспертам вопросы про хлеб. Почему всё больше и больше рублей просят за самый популярный зерновой продукт? Как получилось, что цена на муку почти не поменялась, а на хлеб — существенно выросла? К чему привел выход России из зерновой сделки? Придется ли нам есть суп без хлеба? Обо всём этом — в материале.
Ни хлеба, ни зрелищ: как растет цена?
Несмотря на кризис, представители власти сохраняют оптимистичный настрой. В ходе форума «Всемирный день качества в России» замминистра сельского хозяйства Марина Афонина заявила, что ситуация с продовольствием заметно улучшилась по сравнению с недавним прошлым.
— У нас большая разница с тем, что было 10–15 лет назад. Сейчас нет дефицита на продукты, я редко покупаю что-то импортное. Мы пока не производим бананы, ну и оливковое масло, — рассказала она журналистам. — Мы растем и по крупе, и по мясу, и по объемам производства. Растет экспорт: по сравнению с прошлым годом мы увеличили объемы на 19%. Количество переходит в качество.
Однако рост объемов производства не поспевает за ростом объема кошельков. За последние 10 лет цена на хлеб увеличилась почти в три раза: с 31 рубля в 2013 году до 87 рублей в 2023 году. Если брать период с начала кризиса, то рост составил почти 15%.
При этом цена на муку, из которой делают хлеб, практически не поменялась: рост с начала кризиса составил всего 2%.
Учредитель «Национального аграрного агентства» Александр Гавриленко объяснил этот парадокс. По словам эксперта, цена на хлебобулочные изделия вовсе не зависит от стоимости сырья. Намного большее влияние оказывают общеэкономические факторы: расходы на ЖКХ, логистику и выплату налогов.
— Цена на муку и на зерно не так сильно влияет на себестоимость хлеба. Производитель намного больше расходует на воду и отопление в пекарне, а также на налоги, зарплаты и логистику. Дорожает бензин, дорожает и развоз хлеба по магазинам, — отметил специалист в разговоре с MSK1.RU. — Мы как-то даже подсчитали: что будет, если цены на зерно вырастут в два раза? В итоге получилось, что цена булки хлеба в таком случае выросла бы меньше чем на рубль.
Хлеб растет в цене из-за того, что люди вынуждены переключаться на него, отказываясь от более дорогих продуктов, рассказал MKS1.RU экономист, автор телеграм-канала «Деньги и песец» Дмитрий Прокофьев. По его словам, цена растет из-за повышенного спроса. Также стоит учесть, что большая часть зерна поступает за границу, в результате чего востребованный хлеб оказывается еще и в дефиците.
— Если у людей высокая доля расходов на еду, а доходы не растут или снижаются, то они начинают отказываться от дорогих продуктов в пользу более дешевых. Если раньше люди ели больше мяса, то теперь они переключаются на хлеб. Это провоцирует дополнительный спрос на зерновые продукты, а цены на хлеб в России определяются в первую очередь объемом спроса со стороны покупателей, — заявил он в беседе с MSK1.RU. — Стремление продать как можно большее число зерна за границу приводит к тому, что на внутренний рынок поступает лишь меньшая его часть.
Связано ли это с зерновой сделкой?
17 июля 2022 года Россия фактически вышла из зерновой сделки. Суть соглашения была проста: ООН снимала ограничения на российский экспорт зерна взамен на то, что Россия позволяет вывозить украинское зерно из портов. Участие России в зерновой сделке критиковалось многими, так как санкционное давление на страну не прекращалось, а Россия всё равно шла на уступки.
Спустя несколько месяцев генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов АПК России Владимир Манаенков положительно оценил решение российского правительства.
— Если мы говорим про рынок производства сельхозпродуктов в нашей стране, то это решение, на мой взгляд, никак не повлияло. С зерновой сделкой нас обманули, и мы правильно сделали, что свернули это соглашение. У ведущих производителей и экспортеров доходы никак не упали. Никакого отношения к зерновой сделке наша экономика не имеет, — заявил он в разговоре с MSK1.RU.
Александр Гавриленко заметил, что отказ от продления зерновой сделки лишь косвенно повлиял на дороговизну хлеба. Он посчитал, что дело скорее в повышении экспортных пошлин.
— Выход из сделки повлиял, но косвенно. Главный фактор, который влияет на себестоимость зерна и вообще на рентабельность сельского хозяйства, это экспортные пошлины. Ими облагается каждая тонна проданного зерна. Чем эта пошлина выше, тем аграриям тяжелее, — отметил он.
Хватит ли на хлеб с маслом?
Пока в стране кризис, продукты будут дорожать. Это называется продовольственной инфляцией. В течение последних десяти лет цены на хлеб, как и на другие продукты, растут и продолжат расти. Но вот сильно ли?
Александр Гавриленко поделился относительно позитивным прогнозом. Эксперт отметил, что хлеб является социально значимым продуктом и что государство попросту не позволит взвинчивать цены до потолка. Поэтому если цена и вырастет, то несильно. Однако снижения стоимости ждать не стоит.
— Я думаю, что мы достигли потолка роста цен. Хлеб — это социально значимый товар, и на него нельзя повышать цены так резко, без оглядки на директивы Федеральной антимонопольной службы. Теоретически еще возможен рост цен на хлебобулочные изделия, но государство будет реагировать на любые перегибы, — отметил специалист. — Кроме того, если будет всплеск цен на ЖКХ или топливо, власти будут прямым образом дотировать производителей, чтобы они смогли сохранять приемлемую стоимость булки для потребителей.
Дмитрий Прокофьев предположил, что цены останутся такими же высокими. Среди основных причин этого явления он выделил не только высокий спрос, но и текущую ситуацию в экономике, которая требует большого числа ресурсов.
— Реальные доходы людей продолжают оставаться на низком уровне, соответственно, они едят больше хлеба. Соответственно, высокий спрос на хлеб позволяет производителям держать высокие цены, — заключил он. — В существующей модели экономики всё больше и больше требуется ресурсов для выполнения задач, поставленных правительством. Поэтому этих ресурсов не хватает во всех отраслях, включая производство хлеба. Цены растут как при ситуации дефицита.
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