Как будут расти пенсии в следующем году — рассказали в Госдуме

Также Светлана Бессараб объяснила, почему нельзя повысить пенсии на сумму, значительно превышающую инфляцию, чтобы приблизить их к уровню зарплат:

— В России пенсионная система является солидарной. Это значит, что мы с вами, люди, которые работают, обеспечивают людей, которые находятся на заслуженном отдыхе. Когда мы с вами уйдем на заслуженный отдых, та молодежь, которая подрастает, будет обеспечивать нас с вами. Что происходит во всем мире, не только в России? Население стареет, население живет дольше. Это, бесспорно, благо. Однако, с другой стороны, рождаемость сокращается. В 2024 году у нас на 72 миллиона работающих будет 43 миллиона пенсионеров. То есть 72 миллиона работающих, по сути, за счет своих отчислений обеспечивают пенсию тем, кто не работает. Для сравнения: в 1950-е годы было пять работающих на одного пенсионера.