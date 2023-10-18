Как будут расти пенсии в следующем году — рассказали в Госдуме

В 2024 году пенсии в России планируют повысить на размер инфляции — на 7,5 процента. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Парламентской газете» рассказала о том, у кого пенсии в 2024 году будут выше, чем ожидалось.
— На пенсионное обеспечение проектом бюджета предусмотрено больше 10 триллионов рублей. <...> Средняя пенсия по старости для неработающего пенсионера составит
По словам депутата Госдумы, социальные пенсии меньше, чем страховые, поскольку их выплачивают пенсионерам, которые не работали, не смогли набрать необходимого для назначения пенсии стажа или получали зарплату «в конверте».
Также Светлана Бессараб объяснила, почему нельзя повысить пенсии на сумму, значительно превышающую инфляцию, чтобы приблизить их к уровню зарплат:
— В России пенсионная система является солидарной. Это значит, что мы с вами, люди, которые работают, обеспечивают людей, которые находятся на заслуженном отдыхе. Когда мы с вами уйдем на заслуженный отдых, та молодежь, которая подрастает, будет обеспечивать нас с вами. Что происходит во всем мире, не только в России? Население стареет, население живет дольше. Это, бесспорно, благо. Однако, с другой стороны, рождаемость сокращается. В 2024 году у нас на 72 миллиона работающих будет 43 миллиона пенсионеров. То есть 72 миллиона работающих, по сути, за счет своих отчислений обеспечивают пенсию тем, кто не работает. Для сравнения: в 1950-е годы было пять работающих на одного пенсионера.
Депутат отметила, что неработающих пенсионеров и в дальнейшем будут обеспечивать максимально возможными социальными гарантиями. Во-первых, это увеличение МРОТ с 1 января 2024 года, благодаря которому увеличатся страховые отчисления (и, соответственно, пенсии). Во-вторых, растет и среднемесячная зарплата, на фоне чего опять же станут выше страховые отчисления, пенсии и пособия.
— Рассматриваются добровольные системы пенсионных накоплений, у нас была не очень удачная попытка по накопительной части пенсии, теперь это добровольный продукт, который наполовину уже работает, — заявила Светлана Бессараб. — Сейчас мы ждем сопутствующих законопроектов, которые сделают его более интересным для населения. Некоторые из подобных стимулов уже предложены. Например, увеличение так называемой несгораемой суммы в два раза по сравнению с банковским вкладом — с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что в 2025 году пенсии проиндексируют дважды — 1 февраля по уровню инфляции, а 1 августа по уровню доходов бюджета Соцфонда.