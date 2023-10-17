Как из-за земельного участка могут лишить пособия: разбираемся на примере семьи с 12 детьми

В течение последних нескольких лет в России неоднократно менялись и корректировались правила назначения и выплаты пособий семьям с детьми, что не раз вызывало вопросы у родителей и даже споры с чиновниками, в которых приходилось разбираться президенту. Наконец были установлены единые правила, и с 2023 года семьи с детьми могут оформить универсальное пособие, которое назначается по общим принципам. Однако и с ним всё оказалось не так-то просто. На днях стала известна история семьи Кириченко из Свердловской области — в ней 12 детей, но родителей лишили всех пособий, потому что они не прошли по имущественному критерию. Позже председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина привела аналогичные примеры из других регионов и пообещала поднять этот вопрос на заседании Госдумы. Но пока никаких конкретных предложений по изменениям правил нет, разбираемся, как сейчас чиновники считают имущество и деньги семей, претендующих на пособия.
Универсальное пособие объединяет выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Его назначают семьям с доходами ниже прожиточного минимума. В каждом регионе он устанавливается индивидуально, в среднем по России в 2023 году составляет
Размер пособия дифференцирован и зависит от доходов семьи: 50, 75 или 100 процентов детского прожиточного минимума. Детский ПМ отличается от среднедушевого — в среднем по России он в 2023 году составляет
Правильно рассчитать доход бывает тоже непросто — нужно учитывать все денежные поступления и считать доходы до вычета налогов. Но и доходы — не единственный критерий нуждаемости, оценивается еще и имущество, движимое и недвижимое. Определенный уровень имущественной обеспеченности считается, грубо говоря, базовым: один дом или квартира, дача, автомобиль — не повод отказывать в пособии. Однако если у семьи доходы ниже прожиточного минимума, но при этом есть несколько квартир или домов, то будут учитывать метраж и назначат пособие при условии, что на человека приходится не больше 24 квадратов в квартире и не больше 40 в доме. Исключение — если имущество было получено в качестве соцподдержки.
Также в собственности могут быть одно нежилое помещение, одна дача и один гараж (или два для многодетных и родителей ребенка-инвалида). Земельные участки тоже учитываются: право на получение пособия имеют семьи, у которых в собственности не больше 25 соток. Исключение опять же, если земля получена в рамках соцподдержки или это «дальневосточный гектар».
— Мы исходим из того, что нужно помогать тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. И эта ситуация сложная настолько, что вот они стараются, всё делают, но не получается. Отсюда и появились те самые требования: одна машина, одна квартира, один гараж, один снегоход, один мотоцикл и так далее, — объясняет первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. — И когда у семьи есть обоснование, например один автомобиль семейный, а второй выдали члену семьи — инвалиду, он не считается. Есть очень много исключений, в том числе по нулевому доходу, по имуществу и так далее.
Решение о том, назначать выплаты или нет, зависит от автоматизированной системы, которая отсеивает всех, кто не подходит под установленные критерии. И упомянутая выше семья с двенадцатью детьми под критерии не подошла — у них оказалось слишком много соток. Несколько лет назад Кириченко ютились в маленьком домике, но, когда об этом благодаря публикации на E1.RU узнал местный меценат, он подарил большой семье просторный дом с участком. Старый участок тоже остался за ними, так имущественный порог оказался превышен. А соцподдержкой подарок мецената не считается — это же частная инициатива, а не помощь от государства.
И Татьяна Буцкая, и Нина Останина признают, что иногда такой массовый подход со строгими правилами создает только препятствия для тех, кто в помощи нуждается.
— В Москве организованы комиссии окружные, в которые входят представители соцзащиты и общественных организаций, они рассматривают индивидуальные обращения, связанные с отказами по этим выплатам, — рассказывает Татьяна Буцкая. — Это очень интересный подход, когда можно разобрать ситуацию индивидуально и решить ее. На федеральном уровне есть горячая линия Минтруда, есть запросы — мы много отправляем индивидуальных запросов, которые позволяют вникнуть в ситуацию. Надо посмотреть московский опыт и, может быть, имеет смысл ввести такую практику по всей стране — возможность рассматривать индивидуальные случаи.
Нина Останина также рассказала, что в среду, 18 октября, в Госдуме будет представлен отчет вице-премьера Татьяны Голиковой, касающийся положения семей с детьми. После него планируется пересмотреть критерии нуждаемости — по крайней мере, именно на это рассчитывает профильный комитет.