Как из-за земельного участка могут лишить пособия: разбираемся на примере семьи с 12 детьми

В течение последних нескольких лет в России неоднократно менялись и корректировались правила назначения и выплаты пособий семьям с детьми, что не раз вызывало вопросы у родителей и даже споры с чиновниками, в которых приходилось разбираться президенту. Наконец были установлены единые правила, и с 2023 года семьи с детьми могут оформить универсальное пособие, которое назначается по общим принципам. Однако и с ним всё оказалось не так-то просто. На днях стала известна история семьи Кириченко из Свердловской области — в ней 12 детей, но родителей лишили всех пособий, потому что они не прошли по имущественному критерию. Позже председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина привела аналогичные примеры из других регионов и пообещала поднять этот вопрос на заседании Госдумы. Но пока никаких конкретных предложений по изменениям правил нет, разбираемся, как сейчас чиновники считают имущество и деньги семей, претендующих на пособия.

