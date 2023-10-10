Экономист посоветовал россиянам запасаться макаронами и тушенкой из-за постоянного роста доллара

Бюджетное правило — ограничение каких-либо бюджетных показателей. Правила поддерживают стабильность государственного бюджета, чтобы расходы не превышали доходы и государственный долг не увеличивался слишком быстро. Хорошие бюджетные правила приводят к долгосрочному экономическому росту.



— Если предположить, что за время продажи валюты ничего не изменится, то теоретически это будет способствовать укреплению рубля, — предполагает финансовый аналитик. — Но если за время продажи произойдет падение цен на нефть или усиление санкций, то это легко нивелирует эффекты от продажи валюты Центробанком.