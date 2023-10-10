Экономист посоветовал россиянам запасаться макаронами и тушенкой из-за постоянного роста доллара

Доллар снова перешел психологически важный рубеж. В понедельник, 9 октября, за одну бумажку с изображением Джорджа Вашингтона давали 102 российских рублей. В предыдущий раз доллар торговался выше отметки 102 рубля полтора года назад, 23 марта 2022 года, но он продолжает расти, а рубль падать. Курс евро впервые с середины августа превысил 108 рублей. И это несмотря на то, что Центробанк объявил о беспрецедентном объеме продажи валюты. Стоит ли сейчас вкладываться в доллары, кому невыгодно ослабление рубля и зачем Центробанк продает валютную выручку? Наши коллеги из V1.RU спросили у экономиста, финансового аналитика и доцента РАНХиГС Сергея Хестанова.
Влияние на людей
По словам экономиста, быстрая продажа таких объемов валюты делается не только для укрепления рубля и сдерживания курса. Сергей Хестанов предполагает, что в качестве возможной причины может быть и так называемое бюджетное правило.
Бюджетное правило — ограничение каких-либо бюджетных показателей. Правила поддерживают стабильность государственного бюджета, чтобы расходы не превышали доходы и государственный долг не увеличивался слишком быстро. Хорошие бюджетные правила приводят к долгосрочному экономическому росту.
— Если предположить, что за время продажи валюты ничего не изменится, то теоретически это будет способствовать укреплению рубля, — предполагает финансовый аналитик. — Но если за время продажи произойдет падение цен на нефть или усиление санкций, то это легко нивелирует эффекты от продажи валюты Центробанком.
При этом в потребительской корзине среднестатистического россиянина около трети товаров — импортные. В условиях скачков доллара растут и цены на них.
— Это называется эффект переноса валютного курса. Импортные товары дорожают, наш производитель это видит, он не идиот, и начинает рассуждать: «Раз импортные товары подорожали, то я тоже могу цены поднять», — рассуждает Сергей Хестанов. — Вслед за сильным падением рубля растет общий уровень цен. Но цены растут не настолько, насколько вырастает доллар.
Однако запас продуктов на всякий случай экономист всё же советует иметь.
— До конца жизни запастись нереально. У меня есть пятилитровая банка риса, банка макарон, — рассказывает Сергей Хестанов. — Чтоб жучок не завелся, в каждую кладу зубчик чеснока. Консервов немножко есть. Глуповато — на жизнь вперед не напасешься.
Другой вопрос, что из-за санкций с валютой всё непросто стало. Что будет с санкциями, до конца неясно. Тем не менее валюта как способ накопления пока имеет право на жизнь, — советует экономист.
Но при этом совета, что делать с валютой, Сергей Хестанов не дает.
— В нынешних реалиях на курс валют влияет множество факторов. Не только то, что делает Центральный банк, — объясняет эксперт. — Если бы нечто подобное происходило в старые времена, то сделать выводы было бы легче. Сейчас нельзя легко и просто сказать, что если Центробанк сделает это, то будет это.
Купить валюту
Купить валюту в банках России по-прежнему можно без особых сложностей. Может быть, придется потратить чуть больше времени, чем обычно.
— Никаких особых трудностей нет. Другой вопрос, что если раньше можно было купить довольно крупную сумму, то сейчас в отделениях крупных банков 5000, 8000,
Что же будет дальше?
Несмотря на активную продажу валюты, курс рубля по-прежнему стремится вниз.
— Чтобы повлиять на курс рубля, необходимо тратить большие ресурсы. В настоящее время ни Минфин, ни Центральный банк Российской Федерации не заинтересованы в том, чтобы тратить свои ресурсы на поддержание рубля, — объясняет финансовый аналитик. — Несмотря на громкие заявления, были приняты только те меры, которые не требуют от министерств и ведомств траты накопленных ими резервов. Поэтому эти меры оказались не слишком эффективны. Рубль укрепился, но незначительно.
Более того, у нас традиционно большая часть людей внимательно наблюдает за курсом рубля к доллару после входа России в мировую экономику и распада Советского Союза.
— У нас всё больше и больше в торговле используется юань. Видно, что рубль продолжает к юаню слабеть, — рассказывает Сергей Хестанов. — Курс рубля к юаню упал ниже августовского максимума. Это говорит о том, что если не случится катаклизмов, то рубль продолжит слабеть. Неважно, что доллара стало меньше, а юаня стало больше. Юань к доллару стабилен в последнее время. Если рубль падает или растет к юаню, то с долларом будет та же самая история.
Выгода от высокой валюты
По мнению экономиста Сергея Хестанова, ослабление рубля выгодно федеральному бюджету. Экспортная пошлина поступает в валюте, а трата бюджета — в рублях. Когда рубль ослабевает, то в бюджете появляется больше рублей.
— Около трети поступлений в федеральный бюджет — это поступления от экспорта не только нефти и газа, которые у всех на слуху, но и удобрений, металлов и так далее, — объясняет финансовый эксперт. — Экспортеры важны для нашей экономики. Они выигрывают от ослабления рубля, потому что у них почти все затраты в рублях. Нефтяники своим рабочим зарплату в рублях платят, не в долларах. Рабочие хотели бы в долларах, но увы. А выручка у них валютная.
Также, по мнению финансового аналитика, в слабом рубле заинтересована часть российского бизнеса, которая конкурируют с импортом. Чем рубль слабее, тем лучше у них спрос.
— При таких интересантах странно надеяться, что рубль не будет слабеть, — говорит Сергей Хестанов. — Опасность не в том, что рубль слабеет. Опасность в том, что рубль совершает резкие движения, которые, с одной стороны, пугают обывателей. С другой стороны, мешают бизнесу планировать. Большая часть сделок требует времени. Если вы хотите заказать крупную партию оборудования в Китае, то вы должны это сделать заранее. В зависимости от оборудования — за три месяца, за шесть месяцев до поставки. Нужно сначала заказать, потом его произведут, пока доставят, растаможат, а цены к этому времени меняются.
Прогноз
Финансовый аналитик предполагает, что рубль продолжит ослабевать.
— Но меры, которые власти принимают, приведут к тому, что хотя бы вот величина этих скачков будет меньше. Движение рубля будет плавнее, — объясняет Сергей Хестанов. — Сделать так, чтоб скачки были медленные, 5–7% в год, чтоб никто не волновался, — задача реальная. Сейчас санкции, скачки цен на нефть, возможно, китайская экономика начинает притормаживать. Факторы, которые, к сожалению, мешают стабилизировать рубль. Но, как показывает опыт, рано или поздно какие бы факторы негативные не были, они заканчиваются. К сожалению, никто не может сказать, когда это будет.