«Вы в дураках будете гарантированно». Эксперты — об очередной индексации пенсий и будущем российских пенсионеров

В 2024 году пенсионерам проиндексируют пенсии на 7,5%. На своем последнем заседании правительство скорректировало проект бюджета Социального фонда РФ — в следующем году средний размер страховой выплаты по старости составит 23,4 тысячи рублей. Это больше, чем планировалось изначально: в предыдущей версии проекта размер индексации должен был достигнуть всего 5,3%.
Недавно мы обсуждали с экономистами, как наша банковская система выживает в условиях кризиса. Теперь наш коллега из MSK1.RU разбирается в реалиях российской пенсионной системы. Кого коснется индексация, каков средний уровень пенсии в стране и как молодым людям следует планировать свою старость, обо всём этом — в этом материале, который специально приурочили ко Дню пожилого человека. Надо же знать, что нас ждет в старости и что сегодня имеют те, кто вышел на пенсию.
Зачем нужна индексация
Индексация — это увеличение денежных доходов граждан в соответствии с повышением уровня потребительских цен. Иначе говоря, государство проводит индексацию с целью сохранить покупательную способность людей в условиях инфляции. Когда цены растут, власти увеличивают выплаты, чтобы тем же пенсионерам хватало средств на покупку жизненно необходимых товаров, цены на которые за последние несколько лет существенно подросли; недаром, согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам 2023 года составит 7,5%.
На этот же процент повысят и пенсии. Безусловно, это позитивный момент.
— Государство стремится, чтобы люди получали пенсии повыше, — отметил экономист и политолог Василий Колташов в беседе с MSK1.RU.
При этом индексация коснется далеко не всех. Выплаты повысят только тем пожилым людям, которые не вовлечены официально в трудовую деятельность.
— Работающих пенсионеров пока обижают, — заявил нашему корреспонденту кандидат экономических наук Николай Кульбака.
Сколько пенсионеры получают в среднем по стране?
В целом немного. Согласно данным Росстата, по состоянию на июль 2023 года российские пенсионеры в среднем получали
Эксперты утверждают, что в реальности дела обстоят еще хуже, ведь средняя отметка — весьма размытый параметр.
— У нас очень любят в оценке пенсий среднюю отметку, обожают на нее равняться, а это «средняя температура по больнице». Огромное количество людей получает пенсии невысокие, очень небольшие, — заявил экономист Колташов.
Специалист также отметил, что есть закономерность между размером пенсии и «стоимостью» пенсионных баллов — особых коэффициентов, зависящих от стажа, уровня дохода и вида деятельности, определяющих в конечном итоге размер пенсионных выплат.
В то же время экономисты отмечают, что размер пенсий в столице и регионах несильно отличается. Всё дело в особых надбавках, выделяемых непосредственно губернаторами.
— В регионах есть надбавки. Например, в Москве. В целом, насколько я понимаю, разброс не очень большой, — прокомментировал Кульбака.
«Готовим сани летом». Как рядовому гражданину подготовиться к выходу на пенсию
Если речь идет о предполагаемом размере вашей пенсии и количестве ваших пенсионных баллов, достаточно перейти на сайт Социального фонда.
— Если вы не владеете интернетом, можно прийти в любое отделение фонда и вам помогут посчитать, — посоветовал Николай Кульбака.
Также специалист порекомендовал откладывать средства на счастливую старость уже сейчас, в том числе и через частные пенсионные фонды.
— Смысл имеет, потому что другим способом вы ее, [пенсию], не увеличите, — отметил эксперт.
Так как в России с 2014 года введен мораторий на выплаты по накопительной части пенсии, единственным способом увеличить размер социальной выплаты являются программы, предоставляемые частными пенсионными фондами, которые берут ваши средства с прицелом на увеличение их в кратном размере путем инвестирования.
Тем не менее другие эксперты не настроены столь оптимистично. Так, кандидат экономических наук и профессор РАНХиГС Юрий Юденков предположил, что на данный момент реальных возможностей по гарантированному обеспечению безбедной жизни на старости лет попросту не существует.
— Механизмов сохранения накопления денежных средств для молодого человека 25 лет, чтобы это было цело через 30 лет, в стране нет. Нас трижды «раздевали» полностью: блокировали счета в Сбербанке, потом проводили денежную реформу, потом — еще одну реформу, куда вкладывать? — заявил эксперт.
Экономист Василий Колташов дал более оптимистичный прогноз по поводу инвестиций. Он посоветовал вкладываться в недвижимость.
— Имеет смысл делать личные вложения и брать на себя ответственность, если у вас есть деньги. Здесь проблема в чем: вы должны стараться, чтобы это можно было «потрогать». Девальвация, крах фондового рынка, стресс в реальной экономике — всё это будет происходить неоднократно, но ваше имущество будет по-прежнему у вас на руках, — заявил специалист.
Однако он также раскритиковал деятельность негосударственных пенсионных фондов, поставив под сомнения их громкие обещания.
— Фондовый рынок? Он рушился неоднократно сильнейшим образом. Последние разы были в ноябре 2021, 2022 годов... Вы в дураках будете гарантированно! — подытожил Колташов.
Раннее MSK1.RU сообщал о том, что ждет российскую экономику в ближайшее время. Также мы недавно рассказывали о повышении Центробанком ключевой ставки и вытекающих из этого последствиях.