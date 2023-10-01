«Вы в дураках будете гарантированно». Эксперты — об очередной индексации пенсий и будущем российских пенсионеров

Недавно мы обсуждали с экономистами, как наша банковская система выживает в условиях кризиса. Теперь наш коллега из MSK1.RU разбирается в реалиях российской пенсионной системы. Кого коснется индексация, каков средний уровень пенсии в стране и как молодым людям следует планировать свою старость, обо всём этом — в этом материале, который специально приурочили ко Дню пожилого человека. Надо же знать, что нас ждет в старости и что сегодня имеют те, кто вышел на пенсию.



Зачем нужна индексация

Индексация — это увеличение денежных доходов граждан в соответствии с повышением уровня потребительских цен. Иначе говоря, государство проводит индексацию с целью сохранить покупательную способность людей в условиях инфляции. Когда цены растут, власти увеличивают выплаты, чтобы тем же пенсионерам хватало средств на покупку жизненно необходимых товаров, цены на которые за последние несколько лет существенно подросли; недаром, согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам 2023 года составит 7,5%.

