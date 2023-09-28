«Как только кто-нибудь что-нибудь пообещает, ее сразу же возобновят». Как на Россию повлиял отказ от зерновой сделки

— Это обоюдная проблема. Пока мы не видим серьезных проблем на зерновом рынке, но есть проблема того, что будет дальше, — объяснил эксперт. — Потому что военные действия очень мешают рынку зерна внутри Украины, то есть выращиванию зерна. Но я бы не сказал, что будут серьезные проблемы как для Украины, так и для мира.

В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с ООН и Турцией. Она включала в себя две части: снятие ограничений ООН на российский сельскохозяйственный экспорт, а также вывоз украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Южного и Черноморска. Сделку продлевали несколько раз, участие России в ней закончилось 17 июля. Российские власти отказались продлевать ее, пока ООН не выполнит несколько условий: отмену запрета на доступ в порты, снятие ограничений на страхование, возобновление поставок сельскохозяйственной техники, а также переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.

