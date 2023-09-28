«Как только кто-нибудь что-нибудь пообещает, ее сразу же возобновят». Как на Россию повлиял отказ от зерновой сделки

17 июля Россия фактически вышла из зерновой сделки. Причиной ухода Владимир Путин назвал то, что ни одно из российских условий по сделке не выполнили. С момента расторжения договора прошло около трех месяцев. По данным Reuters, за это время экспорт зерна с Украины уменьшился более чем вдвое по сравнению с сентябрем прошлого года. Правозащитники из Global Rights Compliance (некоммерческая организация, специализирующаяся на международном гуманитарном и уголовном праве. — Прим. ред.) даже обвиняют Россию в «создании искусственного голода» на Украине.
Тем не менее зерно с Украины, скорее всего, будет поставляться и дальше, а Россия не сможет на это повлиять из-за собственных проблем с экспортом, считают опрошенные MSK1.RU эксперты. Рассказываем, как отказ от зерновой сделки повлиял на мировой рынок.
Обоюдная проблема
Зерновая сделка была скорее политическим действием, чем экономическим, рассказал MSK1.RU экономист и финансовый аналитик Николай Кульбака. Со стороны России это была попытка «выторговать себе снижение санкционных запретов». Для Украины же это стало возможностью уменьшить накал военных действий в Черном море.
— Это обоюдная проблема. Пока мы не видим серьезных проблем на зерновом рынке, но есть проблема того, что будет дальше, — объяснил эксперт. — Потому что военные действия очень мешают рынку зерна внутри Украины, то есть выращиванию зерна. Но я бы не сказал, что будут серьезные проблемы как для Украины, так и для мира.
В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с ООН и Турцией. Она включала в себя две части: снятие ограничений ООН на российский сельскохозяйственный экспорт, а также вывоз украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Южного и Черноморска. Сделку продлевали несколько раз, участие России в ней закончилось 17 июля. Российские власти отказались продлевать ее, пока ООН не выполнит несколько условий: отмену запрета на доступ в порты, снятие ограничений на страхование, возобновление поставок сельскохозяйственной техники, а также переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.
Последствия для экономики
Николай Кульбака рассказал, что выход из зерновой сделки практически не повлиял на российскую экономику. Однако из-за прекращения соглашения, а также по причине военных действий для России вырастут цены на поставки любой продукции через Черное море.
При этом, по словам экономиста и политолога Василия Колташова, зерновая сделка даже вредила нашей экономике, потому что помогала другим странам снижать цены на российский экспорт.
— Нам надо занять долю экспорта на рынке — это раз. И второе — нужно добиться повышения цен на зерно, — заявил Колташов в разговоре с нашим корреспондентом. — У нас рекордный урожай. Это замечательно, но с точки зрения прибыли и выгоды от продажи каждой тонны зерна, наоборот, не очень здорово. И наконец, нам нужно развивать собственное животноводство и производство сыров как побочного продукта этого животноводства. Вот что нам нужно, а не зерновая сделка.
Почему уменьшился экспорт с Украины
Сокращение экспорта зерна на Украину, скорее всего, вызвано именно блокадой со стороны Польши. Об этом MSK1.RU рассказал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
2 мая 2023 года Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Запрет действовал до 15 сентября, все упомянутые страны направили запрос, чтобы продлить эмбарго до конца года. А недавно Польша заявила, что продлит запрет вне зависимости от решения ЕК.
— Это происходит, потому что украинское зерно очень дешево и оно разоряет местных фермеров, — сообщил Делягин. — В отличие от некоторых других стран, в частности от России, польское государство защищает своих производителей довольно эффективно. Они очень долго терпели, но в конце концов не выдержали. И сейчас они пошли вопреки всей европейской политике ради своих граждан.
— Еще надо честно сказать, что Европейский союз удовлетворен отсутствием сделки, — рассказал Василий Колташов. — Европейские элиты, по крайней мере, потому что они являются единственными получателями зерна с Украины посуху. Его можно поставлять в ЕС. Вот они его и потребляют, в основном на корм скоту.
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