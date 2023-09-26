«Впервые рубль падает, когда нефть растет». Снизятся ли цены на бензин после запрета на экспорт нефтепродуктов

— Кабмин принял спорное решение, с точки зрения развития рынка экспорта нефтепродуктов. Но рубль должен укрепиться в короткой перспективе. Эффект от этого решения будет ограниченным, — добавил Колташов.



На этот счет высказался и экономист Николай Кульбака. Он считает, что подобное решение — «выбор из двух зол», который призван снизить темп инфляции на рынке топлива.



— В России растут цены на бензин. Решение кабмина призвано остановить эту тенденцию. Это не самый лучший вариант, потому что ограничит поступления валюты в страну. По сути, из двух зол выбирают меньшее, — сказал он в разговоре с MSK1.RU. — Считают, что лучше сейчас уменьшить приток валюты и тем самым приостановить видимую инфляцию.



Он также отметил, что доллары, поступая в Россию, здесь не задерживаются из-за нестабильной экономической ситуации и инфляции.

