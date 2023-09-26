«Впервые рубль падает, когда нефть растет». Снизятся ли цены на бензин после запрета на экспорт нефтепродуктов

Правительство с 21 сентября ввело бессрочные ограничения на экспорт бензина. Решение вызвано дефицитом топлива в ряде регионов страны. В Кремле намерены не снимать ограничения «столько, сколько потребуется», заявил РИА Новостям пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Наши коллеги из MSK1.RU узнали у экономистов, что будет дальше с рынком экспорта нефти в России и как это решение отразится на стоимости бензина на АЗС. Рассказываем, чего ждать в ближайшие месяцы.
Бензин перестанет дорожать?
Власти приняли решение о прекращении экспорта для того, чтобы остановить рост цен на топливо, заявил MSK1.RU экономист Василий Колташов.
— Сейчас огромный разрыв между текущим курсом рубля и тем, который должен быть при такой стоимости нефти на мировом рынке, — объяснил он. — Нефть сейчас стоит от 90 долларов за баррель, а доллар — от
Сейчас правительство активно озаботилось проблемой неминуемой инфляции. Выровнять цены на бензин запрет на экспорт способен, но это лишь краткосрочное решение.
— Кабмин принял спорное решение, с точки зрения развития рынка экспорта нефтепродуктов. Но рубль должен укрепиться в короткой перспективе. Эффект от этого решения будет ограниченным, — добавил Колташов.
На этот счет высказался и экономист Николай Кульбака. Он считает, что подобное решение — «выбор из двух зол», который призван снизить темп инфляции на рынке топлива.
— В России растут цены на бензин. Решение кабмина призвано остановить эту тенденцию. Это не самый лучший вариант, потому что ограничит поступления валюты в страну. По сути, из двух зол выбирают меньшее, — сказал он в разговоре с MSK1.RU. — Считают, что лучше сейчас уменьшить приток валюты и тем самым приостановить видимую инфляцию.
Он также отметил, что доллары, поступая в Россию, здесь не задерживаются из-за нестабильной экономической ситуации и инфляции.
— Вывод валюты из страны связан не с тем, сколько валюты приходит, а с тем, сколько бизнес хочет вывести. А он хочет вывести много, потому что ситуация в российской экономике неустойчива. Риски растут. Это нормальная реакция, тут ничего не сделаешь, — подчеркнул Кульбака.
Откуда возник дефицит бензина в Сибири и на юге России
Высокие цены на бензин обусловлены нехваткой производства на внутренний рынок, рассказал MSK1.RU Василий Колташов.
— Дефицит возникает из-за разрыва между ценой на внутреннем рынке и той ценой, которая должна быть исходя из мировых цен. Наши цены беспредельно далеки от мировых, — уточнил он. — Уменьшение производства на внутренний рынок закономерно, чтобы цены быстрее доросли.
При текущем курсе рубля цена на топливо в России в долларах беспрецедентно низкая. Компаниям невыгодно работать на российский рынок. Но этот комфорт понятен лишь иностранцам с зарплатой в валюте.
— В долларах в России всё стало дешевле из-за падения рубля. Но проблема в том, что мы зарплату получаем в рублях. Для нас всё растет. Такой курс образовался в том числе из-за того, что экспортеры не продают валюту, — считает Колташов. — Все, у кого есть валютная выручка, не обязаны ее продавать внутри страны. Банк России добился такой экономической ситуации отменой требования к экспортерам продавать хотя бы 50% валютной выручки.
Подобного мнения придерживается и Кульбака. Он считает, что компании не хотят задерживать валюту в России из-за нестабильной экономики, а при текущем курсе им выгоднее работать на экспорт.
— Компаниям выгоднее экспортировать топливо, чем оставлять в России. Это связано с курсом рубля. К тому же все компании понимают, что деньги находятся под большим риском и их надо выводить, — сказал эксперт нашему корреспонденту.
При этом экономист отмечает, что в России вырос спрос на горючее. При росте объемов поставок для внутреннего рынка и низких ценах образуется дефицит.
— В России растет спрос на топливо, потому что растет грузооборот автомобильного транспорта. К тому же, спецоперация потребляет огромное количества топлива, — считает Кульбака. — Но основная проблема в том, что российский рынок очень монополизирован. Получается такая ситуация, что быстро отреагировать на дефицит топлива в отдельном регионе никто не успевает. Для перераспределения бензина между регионами должна быть гораздо бо́льшая экономическая свобода и гибкость. А это те вещи, которые в стране за последние годы больше всего пострадали.
Цены на бензин не упадут
Экономист Василий Колташов считает, что изменений цен на бензин ждать не стоит. Это возможно только в том случае, если рубль резко будет укрепляться.
— Решение запрета на экспорт призвано лишь сдержать рост стоимости топлива. К улучшению ситуации может привести только укрепление рубля. При курсе рубля 76 рублей за доллар цены на бензин успокоились бы, — заявил он. — Рубль никогда вообще не падал на растущей нефти, он укреплялся. Слабел из-за снижения цен на нефть, а укреплялся, когда цены росли, потому что больше валютной выручки поступало в экономику. Сейчас этого нет.
Николай Кульбака солидарен с этим мнением. По его версии, снижения цен на бензин также не будет.
— Скорее после решения властей рост остановится, чем стоимость топлива станет ниже. Один раз поднятые цены едва ли будут опускаться. Российская экономика переходит на режим ручного управления. Проблема такого режима в том, что все решения имеют высокую инерционность. Они сказываются на рынке лишь спустя недели, поэтому ими управлять сложно, — заключил экономист. — Чем больше будет такого управления, тем серьезнее будут проблемы. Бороться с их причинами трудно, тогда надо менять весь политический курс страны. Лица, которые принимают решения, меньше всего заботятся об экономике.
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