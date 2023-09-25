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Обзор

Пенсии вырастут в 2024 году. Кто получит больше

Страховые выплаты проиндексируют по уровню инфляции

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В 2023 году пенсионеры в среднем получают 19,3 тысячи рублей

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В 2024 году неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии на 7,5%. Информация об этом появилась в проекте бюджета Социального фонда, с которым ознакомился «Коммерсант». В документе сказано, что страховые выплаты вырастут по уровню инфляции, который заложен в макропрогнозе Минэкономики.

После индексации неработающие пенсионеры в среднем будут получать 23,4 тысячи рублей.

Кроме того, в 2024 году обещают рост максимального размера больничного, декретных и выплат по уходу за ребенком.

Проект бюджета Социального фонда на 2023–2026 годы одобрили в прошлую пятницу, 22 сентября, на заседании правительства. Это первый проект бюджета, который был сформирован после объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единую структуру.

По данным Росстата, в 2023 году средний размер пенсии — 19,3 тысячи рублей, что на 14,4% больше, чем годом ранее, когда в среднем пенсионеры получали 16,8 тысячи рублей.

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