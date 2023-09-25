Пенсии вырастут в 2024 году. Кто получит больше

В
После индексации неработающие пенсионеры в среднем будут получать
Кроме того, в
Проект бюджета Социального фонда на
По данным Росстата, в
В
После индексации неработающие пенсионеры в среднем будут получать
Кроме того, в
Проект бюджета Социального фонда на
По данным Росстата, в
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