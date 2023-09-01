«Россия продала нефть и газ за резаную бумагу». Экономисты — о том, как индийская валюта повлияла на падение рубля

Что случилось с рублем

В Индии действительно «застряло» большое количество выручки от экспорта, но это могло произойти «неслучайно», рассказал MSK1.RU экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

— Можно было предусмотреть такие механизмы расчета за российскую нефть и нефтепродукты, которые не привели бы к такому застреванию денег, — считает он. — При этом практически все крупные экспортеры стараются не возвращать в Россию валютную выручку.

По его словам, еще в прошлом году действовало правило об обязательной продаже 80% выручки. Позднее этот процент стал снижаться.