Переходим на картошку? Цены на курицу побили исторические рекорды — что с ними будет дальше

Курятина традиционно считается самым доступным мясом среди всех остальных. Но этим летом цены на курицу взлетели настолько, что даже мясопроизводители заменяют ее в колбасе свининой, и это получается для них выгоднее. Что происходит с ценами на курятину? Как высоко они еще могут подняться и упадут ли когда-нибудь на прежний уровень, а то и ниже?
Исторический рекорд
Если в прошлом году цены на курятину росли скромно и всего один раз (скачок до 190,85 рубля за кило был в апреле 2022-го, потом стоимость так же резко упала до 169,69 рубля за пару недель), то в этом году индекс курицы из месяца в месяц удивлял аналитиков. Медленно, но верно он дотянулся сперва в июне до 193,48 рубля за кило, а в июле достиг отметки в 196,93 рубля. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, это исторический рекорд стоимости.
Вышеупомянутый рекорд касается лишь средних цен по России. На местах ситуация бывает в разы круче — как рассказала Forbes гендиректор аналитической компании Emeat Любовь Савкина, в некоторых магазинах за килограмм курицы просят до 350 рублей. И это, по данным Росстата, дороже свинины, которая стоит в среднем 312,58 рубля. Остальные лидеры мясного пьедестала расположились следующим образом:
- говядина — 494,81 рубля за килограмм;
- баранина — 589,76 рубля за килограмм.
Но означает ли рост цен на куриное мясо, что вскоре курица потеснит лидеров этой ценовой гонки?
Почему растут цены
Эксперты выделяют несколько основных причин роста цен на куриное мясо. По словам экономиста Леонида Холода, один из важных факторов — рост издержек производства в условиях инфляции.
— Производитель ведь должен частично переносить на кого-то издержки. Соответственно, они и переносятся в цену, — объяснил Леонид Холод. — Серьезно подорожали кормовые добавки, корма в птицеводстве — критический элемент себестоимости, соответственно, кормовые добавки тоже занимают довольно большой процент. Подорожали потому, что значительная часть добавок — импорт, а это и подорожание валюты, и логистические сложности. Подорожал транспорт, топливо, энергоносители, а птицефабрики — это энергозависимое производство. Зарплату сотрудникам нужно увеличивать, потому что она и так небольшая — надо следить за инфляцией.
Леонид Холод — экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор.
Были предположения, что цены повысились из-за сокращения производства курятины. В частности, «Коммерсант» писал о том, что это произошло в Воронежской и Курской областях — регионах (наряду с Белгородской и Брянской областями), на которые приходится около половины всего производимого куриного мяса в центральной части страны. Но в пресс-службе Минсельхоза сообщили, что производство мяса птицы в стране растет, а подорожание носит сезонный характер.
— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство скота и птицы в сельскохозяйственных организациях (крупных, средних, малых) увеличилось на 3,6%, до 5,4 миллиона тонн в живом весе. Показатель по птице прибавил 1,9%, достигнув 2,7 миллиона тонн, по яйцам — 4%, до 16 миллиардов штук. На мясо кур за год цена выросла на 6%. Текущая динамика цен носит сезонный характер, — приводил сообщение ведомства ТАСС.
Некоторые эксперты связывают дефицит производства с птичьим гриппом — за первое полугодие зафиксировали 55 вспышек этой болезни в 24 регионах.
— Из-за гриппа птиц на рынке мог образоваться некий дефицит куриного мяса. Хотя, исходя из данных Росстата, снижение производства мяса птицы зафиксировано только в июне (минус 4% за месяц), а в целом за полгода в крупных сельхозорганизациях отмечается прирост производства на 1,9% год к году, — рассказала гендиректор аналитической компании Emeat Любовь Савкина.
В мае производители колбасы (Национальный союз мясопереработчиков) и вовсе просили Минсельхоз ввести ограничения на экспорт курицы или квоту на ее беспошлинный импорт — об этом сообщала «Российская газета». Это нужно было производителям для того, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. Из-за подорожавшей курятины мясопереработчикам пришлось заменять ее в колбасе на нежирную свинину. Это, в свою очередь, повлекло за собой рост цен на свиные полутуши.
Директор ростовского предприятия «Тавр» (которое также заменило свининой курятину в колбасе) Александр Ремета отметил, что спрос на куриное мясо последнее время рос быстрее, чем предложение. Он уточнил, что Казахстан прекратил поставки курятины, а Белоруссия — сократила их, заявив, что это временно. Какое-то время у «Тавра» был запас курицы, благодаря которому предприятие смогло долгое время избегать замены сырья. Но запасаться куриным мясом на весь период кризиса невозможно из-за короткого срока его годности.
— Рост цен и дефицит сырья имеет место и для «Тавра», но партнеры стараются избегать срывов поставок. <...> Частичное применение курятины в колбасах — это вкус, к которому привык наш потребитель. Но временный переход на свинину не ухудшит качество продукции, а в некоторых случаях сделает ее более ароматной и насыщенной, — заверил директор завода.
— Мясопереработчики забыли о том, что колбасу надо делать из говядины и свинины, и добавляли туда курятину. Просто если колбаса дорогая, ее тоже начинают покупать меньше. Если хочешь поддержать объем сбыта, колбасу надо удешевлять, а как? Вместо свинины добавляют курятину. Отсюда и появляется дополнительный мощный спрос [на куриное мясо], — считает Леонид Холод.
Еще один важный фактор — это резко возросший спрос на курицу при сохранившемся на прежнем уровне предложении.
— Курица — это последнее пристанище мясоедов при относительном и абсолютном падении платежеспособного спроса, — пояснил Леонид Холод. — Если денег не хватает, вначале люди перестают покупать дорогое мясо вроде баранины. Затем перестают покупать и говядину — она подорожала тоже в последнее время. Свинина — следующая станция, но когда и с ней начинаются проблемы по тем же причинам, остается птица. Птица принимает на себя дополнительный спрос, падающий с более дорогих сортов мяса. Получается уникальная ситуация, когда производство сбалансировано, и при обычной ситуации мяса хватает, но дополнительный спрос есть дополнительный спрос. Цена повышается на его величину, если не увеличить соответствующим образом производство.
Что будет с ценами дальше
Надеяться на то, что в ближайшее время цены на куриное мясо понизятся, не приходится. По словам экспертов, единственное, чего стоит ожидать — замедления роста (и его последующей остановки). Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что цены на курицу долгое время оставались наиболее стабильными в стране — рост был намного ниже инфляции.
— Даже с учетом подорожания цены на мясо птицы в России намного ниже мировых, — уверен Юшин.
Экономист Леонид Холод считает, что в сложившейся ситуации с инфляцией цены вряд ли будут понижаться, но их рост должен замедлиться.
— В стране есть инфляция, ее пока никто не остановил. Птица — товар массового спроса, продовольственная инфляция выше обычной, а на продукты первой необходимости цены выше, чем на все остальные. Поэтому цена растет и вряд ли будет понижаться, но в дальнейшем рост должен замедлиться, — резюмировал эксперт. — Потому что если курица подорожает еще более решительно, то для определенной части населения станет такой же недоступной, как говядина. Спрос с нее перейдет на картошку или другие более дешевые товары. Здесь эластичность спроса действует как ценовой стабилизатор: если спрос уменьшится, а предложение будет достаточно высоким, это будет естественным тормозом для ускоренного роста цен. Цена может опуститься в какой-то конкретной ситуации, но общая тенденция в условиях инфляции — на рост.
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