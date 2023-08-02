Переходим на картошку? Цены на курицу побили исторические рекорды — что с ними будет дальше

Вышеупомянутый рекорд касается лишь средних цен по России. На местах ситуация бывает в разы круче — как рассказала Forbes гендиректор аналитической компании Emeat Любовь Савкина, в некоторых магазинах за килограмм курицы просят до 350 рублей. И это, по данным Росстата, дороже свинины, которая стоит в среднем 312,58 рубля. Остальные лидеры мясного пьедестала расположились следующим образом:

говядина — 494,81 рубля за килограмм;

баранина — 589,76 рубля за килограмм.

Но означает ли рост цен на куриное мясо, что вскоре курица потеснит лидеров этой ценовой гонки?