Это вообще законно? Мужчине урезали пенсию из-за ошибки, сделанной чиновниками 28 лет назад

В 2019 году Валерий Дымов получил уведомление о том, что теперь его пенсия будет меньше на 1228 рублей 60 копеек. В письме объяснялось, что пенсионный орган ошибся в расчетах, когда назначал ему пенсию и, получается, все эти годы Дымов получал больше, чем полагается. При этом пенсию он получал аж с 1991 года — то есть ошибку нашли лишь спустя 28 лет.



До 1990 года Валерий служил в милиции, куда устроился в 1976 году. Период работы с 26 апреля 1976 года по 30 сентября того же года ему в стаж засчитали сначала в льготном исчислении (год за полтора), а потом обнаружили, что должны были засчитать без льгот, просто в календарном.

