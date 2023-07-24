Это вообще законно? Мужчине урезали пенсию из-за ошибки, сделанной чиновниками 28 лет назад

Формально в России не прецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Размеры пенсии обсуждаются регулярно, а любые повышения и индексации пенсий всегда привлекают внимание читателей. Но иногда пенсию могут и снизить. Например, в Забайкалье уменьшились пенсии чиновников после того, как прокуратура в суде доказала, что их надбавка была незаконной. В этой истории пенсионеру тоже снизили выплаты, обнаружив, что он незаконно получал больше, чем положено. Но пенсионер с таким решением не согласился и решил отстаивать свою пенсию в суде.
Имена участников судебного процесса изменены.
В 2019 году Валерий Дымов получил уведомление о том, что теперь его пенсия будет меньше на 1228 рублей 60 копеек. В письме объяснялось, что пенсионный орган ошибся в расчетах, когда назначал ему пенсию и, получается, все эти годы Дымов получал больше, чем полагается. При этом пенсию он получал аж с 1991 года — то есть ошибку нашли лишь спустя 28 лет.
До 1990 года Валерий служил в милиции, куда устроился в 1976 году. Период работы с 26 апреля 1976 года по 30 сентября того же года ему в стаж засчитали сначала в льготном исчислении (год за полтора), а потом обнаружили, что должны были засчитать без льгот, просто в календарном.
В 2020 году Дымов обратился в суд: он настаивал, что эти месяцы службы должны считаться по льготному, а еще просил учесть в стаже два месяца на военных сборах, которые он проходил в 1975 году. Пенсионер хотел, чтобы ему доплатили деньги за пропущенные месяцы, а также компенсировали госпошлину в размере 300 рублей, расходы на адвоката —
Суд изучил дело Дымова и счел, что пересчитали ему всё правильно: первое воинское звание было присвоено в сентябре 1976 года, с тех пор ему и полагался льготный стаж. С самого начала это не учли, потом пересчитали правильно, так что оснований для удовлетворения иска нет. Пенсионер попытался оспорить решение суда, но его доводы не поддержала ни апелляция, ни кассация. Тогда он дошел до Верховного суда.
Итог этой истории
Верховный суд еще раз изучил дело пенсионера и не согласился с судами нижестоящих инстанций. Однако вовсе не потому, что эти несколько месяцев были включены в стаж неправильно — изначально пенсионный орган УМВД действительно ошибся, а потом ошибку исправил. Только вот исправлять ее через 28 лет, по мнению Верховного суда, поздновато. Надо было раньше думать и проверять.
— Судами первой и апелляционной инстанций не учтено, что на момент перерасчета в 2019 году ответчиком суммы назначенной истцу пенсии за выслугу лет [Дымов] в силу возраста объективно был лишен возможности возвратиться на службу в органах внутренних дел с целью приобретения необходимой выслуги и сохранения пенсионного обеспечения в объеме, установленном до выявления пенсионным органом ошибки в исчислении выслуги лет, — говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.
Верховный суд отменил все решения прежних судов и отправил дело в первую инстанцию. После этого Южно-Сахалинский районный суд пересмотрел свое решение — пенсионеру вернули недополученную за три года судов пенсию в размере
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