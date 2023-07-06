Что происходит с валютой? Эксперт — о том, кому выгодно ослабление рубля и что делать простым людям

В этот четверг, 6 июля, курс валют превысил показатели марта 2022 года. За доллар на бирже дают больше 93 рублей, за евро — больше 102 рублей. Как объяснил Василий Колташов, экономист и политолог, директор Института нового общества, процесс это не стихийный, а плановый, он соответствует политике, проводимой Центробанком весь последний год. Этой мерой регулятор поддерживает экспортеров, которым выгоден невысокий курс национальной валюты.
Кому выгодно ослабление рубля и что делать простым людям — объяснение эксперта смотрите в коротком и понятном видео, которое опубликовано чуть выше.
— Основная выгода экспортеров состоит в том, что они получают всё в иностранной валюте, получают по ценам, номинированным в долларах, то есть по мировым ценам, а внутри страны они рассчитываются по сильно пониженной теперь ставке, и они получают колоссальную премию в результате, — говорит Василий Колташов.
По мнению эксперта, эта мера приносит сиюминутную выгоду, оказывая вместе с тем негативное влияние на внутренний рынок и на потребителя.
— Кто-то в результате просто просубсидирует экспортеров, то есть как бы возьмет на себя их потери от пониженных мировых цен, это будем мы. Импорт подорожает, промышленные товары подорожают, они будут менее доступны для большого числа граждан. Может быть, подорожают и продукты питания, не только импортные.
Вместо этого, считает экономист, государство могло бы вложиться в развитие транспортной инфраструктуры восточной части страны, которая сейчас активно задействована из-за переориентации экспорта на страны Азии и находится на пределе своих возможностей.
— Для этого нужно построить там железные дороги. Нужно выплавить огромное количество стали, нужны новые вагоны, возможно, нужны трубопроводы новые в Китай. Нужны перерабатывающие предприятия для того, чтобы вывозить не столь объемное чистое сырье. Мы получили бы интенсивный достаточно рост, еще более интенсивный рост обрабатывающей промышленности в России. Но вместо этого старый метод российский — в любой непонятной ситуации ослабляй рубль.
При этом простые граждане, по мнению экономиста, оказались в ситуации, когда прямо сейчас они мало что могут сделать, чтобы защитить свои сбережения, ведь покупать валюту сейчас поздно, а другие механизмы не столь эффективны. Почему это так и какие есть варианты — ответы на эти вопросы вы найдете в видеосюжете чуть выше.
Ранее мы писали, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала эффективной существующую денежно-кредитную политику, включая плавающий курс. А эксперты предположили, что будет ждать курс рубля в дальнейшем (мнения разошлись).