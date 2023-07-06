Что происходит с валютой? Эксперт — о том, кому выгодно ослабление рубля и что делать простым людям

Кому выгодно ослабление рубля и что делать простым людям — объяснение эксперта смотрите в коротком и понятном видео, которое опубликовано чуть выше.

— Основная выгода экспортеров состоит в том, что они получают всё в иностранной валюте, получают по ценам, номинированным в долларах, то есть по мировым ценам, а внутри страны они рассчитываются по сильно пониженной теперь ставке, и они получают колоссальную премию в результате, — говорит Василий Колташов.



По мнению эксперта, эта мера приносит сиюминутную выгоду, оказывая вместе с тем негативное влияние на внутренний рынок и на потребителя.

