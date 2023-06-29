Курс доллара снова растет — уже 87 рублей. Что будет с национальной валютой — комментарии экспертов

Курс доллара в четверг резко вырос — доллар продают за 87 рублей и дороже. И если в начале недели взлет иностранной валюты был обусловлен мятежом Евгения Пригожина, устроенным накануне, то сегодня — рядом других событий. А пока рубль продолжает дешеветь — уже восьмую неделю подряд.
— Причин наблюдаемой слабости рубля несколько. Поддержка со стороны налогового периода осталась позади, а цены на нефть, и без того относительно низкие с середины апреля, сползают всё ближе к
Он прогнозирует, что геополитическая тревожность в ближайшей перспективе продолжит отступать, а цены на нефть могут вернуться в зону
Наталия Орлова, экономист «Альфа-Банка», связывает падение рубля с окончанием налогового периода. Она объясняет, что в начале недели на валютном рынке фиксировались большие объемы, в том числе значительные объемы продаж со стороны компаний, которые были связаны с необходимостью платить налоги.
— Но сейчас, в конце месяца, налоговые платежи уже реализованы. Соответственно, продажи валюты на рынке сокращаются, и рынок приходит в новое равновесие, которое, видимо, в большей степени определяется настроениями физических лиц. И это как раз дает такое снижение курса на фоне умеренного присутствия крупных компаний и снижение объемов продаж валюты, — рассуждает эксперт.
Сергей Коныгин, старший экономист «Инвестбанка Синара», объясняет ослабление рубля скачком спроса на доллар, евро и и юань на фоне низкого предложения китайской валюты.
— Помимо сделок по выходу из российских активов (к примеру, «Магнит» увеличил выплаты нерезидентам в рамках выкупа их долей), наложился «волнообразный» набег на валюту со стороны населения. Это видно по динамике курсов в приложении банков (резко пошли вверх), зафиксирован и скачок снятия наличных рублей — что косвенно говорит о желании населения купить валюту на эту наличность. Объем предложения валюты остается низким: налоги прошли — вся валюта по экспорту моментально выкупается с рынка и выводится за рубеж, валютной подушки недостаточно, чтобы укрепить рубль, — говорит эксперт.
По его мнению, объем валютных операций на открытом рынке будет увеличиваться. Он добавляет, что в июле экспортеры уплатят в бюджет 300 миллиардов рублей налога на дополнительный доход за второй квартал этого года.
— Цена Urals станет расти по мере сужения дисконта к Brent; мы прогнозируем увеличение цены Brent до 100 долларов за баррель во втором полугодии. Рост цен на нефть будет положительно влиять на рубль. Мы ожидаем укрепления курса российской валюты против текущих уровней до уровня 80 в третьем квартале 2023 года, — подытоживает эксперт.