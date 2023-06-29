Курс доллара снова растет — уже 87 рублей. Что будет с национальной валютой — комментарии экспертов

Он прогнозирует, что геополитическая тревожность в ближайшей перспективе продолжит отступать, а цены на нефть могут вернуться в зону 75–80 $ на фоне разгара автомобильного сезона в США. На начало июля эксперт предполагает движение доллара к 84–85 , евро — к 92–93.

Наталия Орлова, экономист «Альфа-Банка», связывает падение рубля с окончанием налогового периода. Она объясняет, что в начале недели на валютном рынке фиксировались большие объемы, в том числе значительные объемы продаж со стороны компаний, которые были связаны с необходимостью платить налоги.