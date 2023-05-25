freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 5/10
usd 79.97
eur 86.20
Тема дняВыросли цены на запчасти для китайских авто
Все новости
Все новости
Как получить льготы на всёОбзор

Семьи с детьми в мае не получили выплату из маткапитала. Мы узнали, куда она делась

Деньги придут, но позже

385

Выплату из материнского капитала можно оформить на ребенка до трех лет

Поделиться

Родители по всей стране потеряли майские выплаты из материнского капитала: в чатах, посвященных детским пособиям, мамы задаются одним и тем же вопросом: где деньги? Вопрос логичный: по обычному расписанию выплата уже должна быть зачислена.

— Выплаты с маткапитала никому еще в этом месяце не приходили? — спрашивает девушка в одном Telegram-чате и не дожидается ответа.

— Всем в мае пришли детские? — заходит издалека мама в другом.

— С МК (материнский капитал. — Прим. ред.) еще не было, — отвечают ей.

Выплата из материнского капитала оформляется на ребенка до трех лет, если доходы семьи менее двух прожиточных минимумов на человека. В каждом регионе прожиточный минимум устанавливается индивидуально, в среднем по стране он составляет 14 375 рублей. Соответственно, выплату из материнского капитала можно оформить, если доход семьи менее 28 750 рублей на человека. Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму. Он тоже устанавливается в каждом регионе, а в среднем по стране составляет 13 944 рубля. Выплата назначается по желанию семьи: родители могут потратить деньги маткапитала на что-то другое.

Ответ родителей вряд ли порадует: в мае выплата из маткапитала не придет — изменились правила доставки этого пособия. До мая 2023 года ее начисляли месяц в месяц: в марте — за март, в апреле — за апрель. Деньги приходили до 25-го числа каждого месяца. Теперь пособие переносят на следующий месяц.

— С июня выплата будет доставляться всем семьям в один день — 5-го числа каждого месяца, — сообщается на сайте Социального фонда России. — В эту дату родители будут получать средства за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги поступят семьям 5 июня.

Следующие выплаты также будут приходить 5-го числа следующего месяца: за июнь — в июле, за июль — в августе. Если единый день выпадает на выходные, то пособие должно быть зачислено заранее.

В этом году на новые правила уже перевели пособие на первого ребенка до трех лет — теперь родители получают его 3-го числа следующего месяца. Семьи, которые оформили введенное в этом году универсальное пособие, тоже получают его 3-го числа следующего месяца. Как и в случае с выплатой из материнского капитала, его зачисляют раньше, если день выплаты пособия приходится на выходной.

Мы составили график выплат на весь год с учетом всех уточнений Социального фонда. Точные даты пока неизвестны только по декабрьским пособиям — если следовать логике, они должны быть начислены в декабре — до выходных. Но в Соцфонде даты пока не называют.

С мая 2023 года ежемесячную выплату из маткапитала переводят 5-го числа следующего месяца

С мая 2023 года ежемесячную выплату из маткапитала переводят 5-го числа следующего месяца

Поделиться

Дата начисления — не единственное изменение в правилах назначения выплаты из материнского капитала, которое произошло в этом году. До 2023 года получать ее можно было только на второго ребенка, начиная с января этого года — на каждого, неважно первый он, второй, третий или десятый. Главная особенность этой выплаты, о которой надо помнить при оформлении, — материнский капитал будет тратиться на ежемесячные выплаты и его нельзя будет потом использовать, например, в качестве первого взноса в ипотеку. Например, если получать деньги на первенца в течение всех трех лет, на которые рассчитана эта выплата, то растрачен маткапитал будет практически целиком.

Выплаты и пособияВыплата из маткапиталаМатеринский капиталДетиДетские пособия
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter