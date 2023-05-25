Семьи с детьми в мае не получили выплату из маткапитала. Мы узнали, куда она делась

— Выплаты с маткапитала никому еще в этом месяце не приходили? — спрашивает девушка в одном Telegram-чате и не дожидается ответа.



— Всем в мае пришли детские? — заходит издалека мама в другом.



— С МК (материнский капитал. — Прим. ред.) еще не было, — отвечают ей.

