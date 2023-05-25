Семьи с детьми в мае не получили выплату из маткапитала. Мы узнали, куда она делась

Родители по всей стране потеряли майские выплаты из материнского капитала: в чатах, посвященных детским пособиям, мамы задаются одним и тем же вопросом: где деньги? Вопрос логичный: по обычному расписанию выплата уже должна быть зачислена.
— Выплаты с маткапитала никому еще в этом месяце не приходили? — спрашивает девушка в одном Telegram-чате и не дожидается ответа.
— Всем в мае пришли детские? — заходит издалека мама в другом.
— С МК (материнский капитал. — Прим. ред.) еще не было, — отвечают ей.
Выплата из материнского капитала оформляется на ребенка до трех лет, если доходы семьи менее двух прожиточных минимумов на человека. В каждом регионе прожиточный минимум устанавливается индивидуально, в среднем по стране он составляет
Ответ родителей вряд ли порадует: в мае выплата из маткапитала не придет — изменились правила доставки этого пособия. До мая 2023 года ее начисляли месяц в месяц: в марте — за март, в апреле — за апрель. Деньги приходили до 25-го числа каждого месяца. Теперь пособие переносят на следующий месяц.
— С июня выплата будет доставляться всем семьям в один день — 5-го числа каждого месяца, — сообщается на сайте Социального фонда России. — В эту дату родители будут получать средства за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги поступят семьям 5 июня.
Следующие выплаты также будут приходить 5-го числа следующего месяца: за июнь — в июле, за июль — в августе. Если единый день выпадает на выходные, то пособие должно быть зачислено заранее.
В этом году на новые правила уже перевели пособие на первого ребенка до трех лет — теперь родители получают его 3-го числа следующего месяца. Семьи, которые оформили введенное в этом году универсальное пособие, тоже получают его 3-го числа следующего месяца. Как и в случае с выплатой из материнского капитала, его зачисляют раньше, если день выплаты пособия приходится на выходной.
Мы составили график выплат на весь год с учетом всех уточнений Социального фонда. Точные даты пока неизвестны только по декабрьским пособиям — если следовать логике, они должны быть начислены в декабре — до выходных. Но в Соцфонде даты пока не называют.
Дата начисления — не единственное изменение в правилах назначения выплаты из материнского капитала, которое произошло в этом году. До 2023 года получать ее можно было только на второго ребенка, начиная с января этого года — на каждого, неважно первый он, второй, третий или десятый. Главная особенность этой выплаты, о которой надо помнить при оформлении, — материнский капитал будет тратиться на ежемесячные выплаты и его нельзя будет потом использовать, например, в качестве первого взноса в ипотеку. Например, если получать деньги на первенца в течение всех трех лет, на которые рассчитана эта выплата, то растрачен маткапитал будет практически целиком.