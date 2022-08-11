Сотовые операторы повышают цены. Разбираемся, почему, когда и кому теперь платить больше
Летом абоненты начали получать уведомления об изменении тарифов на мобильную связь
Абоненты начали получать уведомления мобильных операторов об изменении условий тарифов и подписок. Так витиевато теперь называют предупреждения о повышении стоимости услуг связи. В июне — июле выросли цены у Tele2, «МегаФона» и «Билайна», в августе запланировал увеличить плату МТС. Почему исчезают архивные тарифы и дорожает мобильная связь, а также как это скажется на потреблении услуг, мы поговорили с основными российскими операторами и экспертами.
«Мы старались сохранить...»
Очередная волна повышения цен на тарифы, пакеты и подписки крупнейших операторов мобильной связи в России началась с июня. Отметилась вся «Большая четверка» — «МегаФон», МТС, «Билайн», Tele2. Судя по сообщениям читателей, компании пересмотрели архивные и действующие тарифы, а плату за свои услуги подняли на 15–100 рублей.
Во второй половине июня абонентам Tele2 начали приходить сообщения об изменении стоимости безлимитных тарифов — в сторону повышения, конечно. Причем рост по некоторым тарифным планам ожидался на 60–80%. Информацией заинтересовались Минцифры и Федеральная антимонопольная служба, пообещавшие проверить обоснованность такого резкого увеличения. Буквально на следующий день выяснилось, что Tele2 передумал.
— Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами (не выше уровня инфляции. — Прим. ред.), — сообщили в Минцифры.
В июле с повышением цен столкнулись абоненты «МегаФона».
— Где-то в конце июня пришла СМС об изменении какого-то условия. Сначала даже не обратил внимания. Через несколько дней решил сделать ежемесячный платеж и увидел, что стоимость моего тарифа «Персональный Максимум» увеличилась на 48 рублей — до 728 рублей, — рассказал челябинец Алексей, который пользуется связью «МегаФона».
— А мне 20 июня пришло сообщение от «МегаФона», что с
С 6 июля «Билайн» увеличил абонентскую плату на отдельных тарифах на 10,3%.
А с 8 августа повышение цен ждет тех, кто пользуется связью МТС.
— Мы старались сохранить вашу подписку такой, как вы привыкли, но придется внести небольшие изменения. С
Как это объяснили операторы
Компании сотовой связи не отрицают пересмотр отдельных тарифов, но избегают публичных обсуждений роста цен.
Например, в Tele2 подробно рассказали об улучшении параметров и расширении тарифных линеек, добавлении безлимитного доступа к новому мессенджеру. Но оставили без ответа простой вопрос о том, на сколько подорожали действующие тарифные планы.
— Мы регулярно разрабатываем выгодные опции и предложения для наших абонентов. Недавно запустили обновленную линейку «Без Переплат», где из семи различных вариантов можно выбрать оптимальный для себя пакет минут и мобильного интернета. Кроме того, в максимальные тарифные планы добавлена опция
Впрочем, оператор все-таки объясняет причины непопулярного решения — необходимостью поддерживать качество связи на высоком уровне.
— Это обусловлено увеличением затрат на предоставление связи: стоимостью оборудования и эксплуатации сети, расходами на услуги третьих лиц, электроэнергию и другие ресурсы, которые влияют на себестоимость связи, — говорится в сообщении, которое абоненты «МегаФона» могут открыть по разосланной им ссылке.
Повышение цен называют необходимой мерой, которая позволит сохранить качество связи, и в компании МТС. Всем, кому увеличат тариф, также рассылают ссылку на текст-«объяснялку».
— Люди в России по-прежнему хотят звонить и пользоваться онлайн-сервисами везде, где бы они ни оказались, — это важно для всех. Ради этого операторы связи, как и раньше, делают всё необходимое для поддержки сетей связи, в том числе своевременно ремонтируют или заменяют подорожавшее оборудование, улучшают покрытие. Современные сети связи опираются в основном на зарубежное оборудование. Его поставки в Россию сейчас очень непросто организовать: из-за дефицита расходы на сервисное обслуживание выросли на 40% и более. Примерно то же самое происходит в стране со многими другими услугами и товарами, — объяснили в МТС.
В компании также напомнили о периодически пересматриваемых тарифных планах и их наполнении с учетом рыночной ситуации и потребностей абонентов.
— Изменения в таких случаях затрагивают только архивные тарифы, касаются примерно одного процента жителей и не превышают уровень потребительской инфляции, — подчеркнули в пресс-службе МТС в Челябинской области.
Корректировка тарифов — обычная рыночная практика, отметили в компании «ВымпелКом» («Билайн»).
— На нашем телеком-рынке сегодня высокий уровень конкуренции — он позволяет балансировать предложение по тарифам, что делает услуги связи в России одними из самых доступных в мире, — прокомментировали в пресс-службе «ВымпелКома». — Мы всегда заранее предупреждаем абонентов об изменениях тарифов, даем возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана и не повышаем цены выше обозначенных регуляторами рынка (Минцифры и ФАС) значений.
Еще одно незаметное пока для большинства нововведение — платное подключение к сети. Эту услугу оценили в 50 рублей. Столкнутся с этим только новые абоненты. Операторы называют введение платы вынужденной мерой.
— Введение платы обусловлено ростом расходов оператора на обслуживание связи, в том числе на производство и оформление SIM-карт. Она частично покрывает затраты оператора на подключение абонента к сети связи. Кроме того, сама SIM-карта — дорогой и дефицитный товар, стоимость которого выросла из-за осложнившегося процесса поставки, — рассказали в Tele2. Плата за подключение включена в стоимость стартового баланса, добавили в «Билайне».
Рост будет, но не выше инфляции
В этом году сотовые операторы активно закрывают старые и вводят новые тарифные линейки, а также тасуют пакет услуг. По словам экспертов, главная задача компаний — завуалировать неизбежный рост цен, чтобы удержать среднюю выручку с потребителя.
— Надо понимать, что у операторов есть издержки, и они увеличиваются, они также сильно закредитованы, — отметил в июне министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в интервью «Известиям». — Все за дешевую связь, но, когда ты не можешь индексировать тарифы, ты не можешь вкладывать в развитие сетей.
Последствия спецоперации на Украине сильно осложнили работу компаний сотовой связи — из-за санкций и валютных ограничений у них возникли проблемы с обновлением импортного оборудования. В помощь операторам в апреле Федеральная антимонопольная служба России и Минцифры разработали «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции». Проще говоря, операторам связи разрешили без уведомлений и проверок повышать тарифы на величину накопленной с начала года инфляции (11,8% — на конец мая 2022 года). Однако выше, чем индекс потребительских цен, тарифы расти не должны, заявил Максут Шадаев.
На рынке сейчас сложилась интересная ситуация. Впервые Минцифры разрешило операторам менять стоимость тарифов без лишних слов и действий, отметили эксперты.
— Раньше им затрудняли это все, максимально ограничивали рост тарифов. Теперь тарифы можно менять, и они будут на уровне инфляции. Сейчас она 15–16%, то есть на этот предельный уровень операторы могут менять тарифы. Естественно, они выбирают меньший уровень, примерно на 7–10%. Но, если говорить об изменениях до конца года, думаю, средний рост цен составит 10%, — указал главный редактор сайта Mobile-review.com Эльдар Муртазин.
Эксперт не видит в этой цифре ничего страшного. Он напоминает, что связь в России была сверхдешевая, сейчас она просто дешевая, а операторам нужны деньги на развитие.
— Хотя с точки зрения обслуживания инфраструктуры она значительно дороже. Поэтому надо принять, что связь будет дорожать на 7–8% в год. Не на всех тарифах одновременно, по-разному, конечно, — отметил Эльдар Муртазин. — Мы ежегодно потребляем всё больше и больше трафика, при этом он стоит дешевле. По сути, если сравнивать с тем же электричеством, выглядит это примерно так: год назад потребляли 100 киловатт, а теперь — 150. То есть на 50% больше, но при этом платим всего лишь на 8% больше. Со связью происходит именно так.
Стоимость увеличится в первую очередь для тех, кто использует много трафика, например, удаленно работает и использует широкополосную мобильную связь, спрогнозировал аналитик финансовой группы «Финам» Леонид Делицын.
— Перед операторами связи стоит задача максимально продлить срок существующего инфраструктурного оборудования, поскольку западные поставщики не будут продавать новое, а в России оно не производится. Соответственно, не следует ожидать активного привлечения абонентов, которые расходуют много трафика — геймеров и так далее. Кроме того, как отметил недавно и президент РФ, отечественное оборудование для 5G у нас тоже не готово, то есть в основном пока будет использоваться 4G. Оборудование на замену вышедшего из строя в любом случае будет дороже, чем раньше, и операторам потребуются средства. В условиях, когда кредиты дорожают и их увеличение нецелесообразно, единственным надежным источником дохода являются абоненты. Поэтому операторы будут медленно поднимать тарифы, — объяснил Леонид Делицын.
Но отказаться от услуг мобильной связи большинство потребителей уже не может, добавил эксперт.
— Пенсионер еще способен приобрести продукты в продуктовом и кастрюльку в хозяйственном, но «белый воротничок» без навигатора не сможет заказать продукты, а без одной из систем мобильных платежей — оплатить покупку, — констатировал аналитик «Финам».
В перспективе не исключено, что тарифы на услуги связи будут регулироваться государством, так же, как на электричество и коммунальные услуги. Антимонопольная служба в последние годы часто высказывает претензии по поводу тарифов. Поэтому их изменения не могут быть резкими, и большинство потребителей успеет адаптироваться, заключил Леонид Делицын.
Также 74.RU разбирался, почему мобильные операторы отменили безлимитный интернет и как это сказалось на расходах россиян.