Сотовые операторы повышают цены. Разбираемся, почему, когда и кому теперь платить больше

— А мне 20 июня пришло сообщение от «МегаФона», что с 1 июля будут изменены некоторые условия тарифов и опций. Перешла по ссылке — оказалось, что цена подскочила сразу на 100 рублей. У меня тариф «Управляй», и теперь платить за него придется по 500 рублей ежемесячно, — сообщила Мария.



С 6 июля «Билайн» увеличил абонентскую плату на отдельных тарифах на 10,3%.