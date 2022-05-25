Продовольственная инфляция в НСО выросла до
23,8% — дорожают конфеты, рыба, мясо, молоко
Санкции на импорт разгоняют рост цен на продукты питания, моющие средства, авиабилеты и услуги стоматологов
В апреле годовая инфляция в Новосибирской области возросла до 18,93%, сообщили эксперты Сибирского главного управления Банка России. Острее ощущается уровень годового прироста цен на продукты питания — 23,85%, чуть сдержаннее дорожают непродовольственные товары (20,02%) и услуги (6,72%).
Причиной ускорения инфляции стало удорожание производства и нарушение логистических цепочек вследствие усиления ограничений на импорт в Россию, констатируют специалисты. В частности, искать новых поставщиков и менять маршруты поставок пришлось производителям кондитерских изделий. Как результат — выросли затраты на приобретение импортных пищевых и вкусовых добавок и иных компонентов, необходимых для производства. В итоге подорожали конфеты, кексы, бисквиты, торты и др.
Охлажденные морепродукты подорожали из-за роста стоимости фрахта судов и портовых услуг в промысловых регионах, как следствие — выросли затраты предприятий на доставку и хранение.
Переработчики молока и мяса заложили в рост цен издержки, выросшие из-за ослабления рубля и подорожания импортных компонентов для производства кормов, упаковки, деталей оборудования.
Цены на кофе растут из-за неурожая в странах-поставщиках на фоне неблагоприятных погодных условий. В результате предложение сократилось, продукт для конечного потребителя подорожал.
При этом эксперты Сибирского управления Банка России подчеркнули, что годовой рост цен на продукты, который в апреле составил 23,85%, в настоящее время сдерживается выросшим объемом поставок овощей в Новосибирскую область. В частности, замедлился рост цен на капусту и помидоры.
СЮЖЕТ
В регионе растут цены на непродовольственные товары: активнее дорожают моющие и чистящие средства, краска для волос, шампунь, зубная паста, пена для бритья, сдержаннее — автомобили с пробегом, электроника, бытовая техника, моторное масло.
В сфере услуг рост цен наиболее заметен на примере стоимости авиабилетов и приема в стоматологических клиниках.
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