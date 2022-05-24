Будет хорошо, но голодно. Почему дешевый доллар плох для бюджета страны и когда нас ждет новый виток инфляции?
Разбираемся в экономических прогнозах и с реальным ростом цен на продукты и услуги
Российская экономика, кажется, зависла в списанном вагончике на вершине одной из американских горок. Официальные прогнозы меняются неделя к неделе, но обнадеживают умеренным оптимизмом. По оценке Банка России и аналитиков, инфляция действительно замедлилась, и это дает возможность регулятору снова снизить ключевую ставку. При этом уже несколько недель курс рубля несмело поступательно укрепляет позиции, а федеральные чиновники обещают устойчивое, а главное — независимое развитие экономики. В прогнозах с помощью экспертов разбиралась Лиза Пичугина.
Во всём виновата свекла
В конце апреля Банк России спрогнозировал годовую инфляцию на уровне 18–23%. Только в апреле официальное значение достигло 17,6% — против целевого в 4%, к которому в регуляторе рассчитывают вернуться в 2024 году. Правда, аналитики отмечали, что к маю инфляция всё же замедлилась, и скорректировали прогнозы по нижней планке предыдущих.
— По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция к середине мая вернулась к отметке 17,7% год к году (после 17,8% неделей ранее). Таким образом, на прошедшей неделе годовой индикатор впервые с февраля приостановил рост, — поделились информацией в «Райффайзен Банке». — Среднесуточный темп продолжил снижаться: если в апреле он преимущественно составлял 0,03% в день, то на второй неделе мая мы оцениваем его на уровне 0,008% — примерно в 4 раза ниже.
В «Промсвязьбанке» считают, что замедлившийся рост инфляции дает возможность Банку России снизить ключевую ставку. Хотя снижение это будет незначительным, предполагают в банке.
— Статистика фиксирует рекордное отклонение вверх базовой инфляции от общего индекса потребительских цен (сейчас 2,5 п. п., а в 2015 году на пике было 1,5 п. п.), что свидетельствует об устойчивости инфляционных процессов и высоких рисках возобновления роста уровня инфляции. В этих условиях ЦБ РФ может перейти к более осторожному смягчению денежно-кредитной политики — на июньском заседании ждем снижения ключевой ставки только на 100 базисных пунктов — до 13%.
Новосибирская область наращивает инфляцию чуть медленнее: по данным Новосибирскстата, с начала года она составила 11,7%. Цены на продукты выросли на 3%, причем наибольший рост показала почему-то свекла: больше чем на треть. Морковь добавила 20% к средней цене, 19% — репчатый лук. Продолжают расти цены на бытовую химию и товары для гигиены, а вот бытовая техника и электроника начали дешеветь.
— Динамика цен на непродовольственные товары охлаждается на фоне начинающегося спада потребительского спроса — замедляется рост цен для позиций, потребление которых могло снизиться в первую очередь (одежда и обувь, бытовая техника и электроника), — пояснили в «Райффайзен Банке».
При этом аналитики банка ожидают в ближайшие месяцы новой волны роста цен, хотя и не такой впечатляющей, как в марте: способствовать этому будут «отложенные кризисные эффекты». В «Промсвязьбанке», в свою очередь, ожидают нового роста инфляции в июле: в сезон отпусков и после очередного повышения тарифов ЖКХ.
— Разумно ожидать, что в условиях санкций и кризиса инфляция в мае — декабре текущего года будет больше, чем в мае — декабре прошлого года. Если в каждом месяце в мае — декабре инфляция будет на 0,5 процентного пункта больше, чем в соответствующем месяце прошлого года, то по итогам года будет примерно инфляция 23% — прогноз Набиуллиной, — пояснил в интервью «Фонтанке» руководитель направления «Макроэкономическое моделирование» Экономической экспертной группы Алексей Балаев. — С учетом того, что инфляция уже достаточно сильно замедлилась, вероятно, на 0,5 пункта все оставшиеся месяцы она не будет превышать уровни месяцев прошлого года, то есть до 23% в итоге не дойдет. Но инфляция 20% по итогам года пока остается достаточно реальным прогнозом.
Инфляцию рубль бережет. Бюджет — нет
По мнению специалистов «Райффайзен Банка», укрепившийся рубль является одним из сдерживающих инфляцию факторов. Но при этом не определяющим.
— В будущем, даже при сохранении курса вблизи текущих уровней, они не защищены от инфляции: рост издержек, связанный с трансформацией цепочек поставок, неизбежно транслируется в цены в среднесрочной перспективе, — отметили в банке в ответ на запрос НГС, добавив, что однородным этот эффект не будет. Например, в меньшей степени пострадают поставки из так называемых дружественных стран, что, впрочем, очевидно. На таких поставщиков в прошлом году приходилось до 85% импорта одежды и обуви, подсчитали в банке.
Между тем фактически экономике рост рубля не помогает: зарубежные товары не станут дешевле, потому что в их стоимость сегодня заложены все трудности с логистикой и отказы от поставок, а вывести валюту за рубеж стало сложно. При этом укрепление рубля отрицательно сказывается на бюджете страны в целом, подчеркивают в «Райффайзен Банке».
— От дополнительного укрепления курса рубля на 5 рублей на доллар доходы Федерального бюджета (при прочих равных) снижаются примерно на 800 миллиардов рублей в годовом выражении, — подсчитали в банке. И хотя такое падение не выглядит катастрофично, это, на наш взгляд, существенно снижает возможности для увеличения расходов (без образования значительного дефицита бюджета).
Алексей Балаев отметил, что укрепление рубля помогает потребителям приспособиться к новым условиям, но плохо сказывается на бюджете, ведь экспорт нефтегазовых продуктов сегодня производится в рублях.
При этом участники банковского рынка не исключают, что стоимость валюты еще может измениться.
— После снятия Банком России ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально — для этого нужны перемены в отношении экспортеров, — считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.
Эксперт напомнил, что регулятор уже увеличил лимиты на переводы за рубеж и дважды снижал ключевую ставку, и новые меры могут «оказать давление на российскую валюту». Спрос на евро и доллары же может подстегнуть возобновление импорта, но пока аналитики этого не заметили.
Загадочный прогноз помощника президента
На фоне общей ситуации оптимистичные прогнозы федеральных чиновников выглядят немного странно. 19 мая издание The Bell со ссылкой на помощника президента Максима Орешкина сообщило, что в ближайшие недели установится «устойчивый дефляционный тренд», а к концу года уровень инфляции не превысит даже 15%. По его прогнозу, российская экономика начнет восстанавливаться уже осенью, а ВВП по итогам года снизится не больше чем на 5% — это даже меньше прогнозов.
Россия, по предположению Максима Орешкина, будет строить открытую рыночную экономику, преодолеет проблемы и станет сильнее, при этом развиваться мы будем технологически суверенно. Но зато к концу года возможен глобальный голод. Является ли последний прогноз «суверенным» или прямым следствием устойчивости российской экономики, ссылающийся на помощника президента The Bell не уточнил.
СЮЖЕТ
Ранее НГС подробно разобрался с влиянием санкций на новосибирскую промышленность: где статистика демонстрирует эхо санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, а где — естественные промышленные процессы. А обозреватель НГС Стас Соколов подсчитал инфляцию в индексе борща — на необходимых для него продуктах.