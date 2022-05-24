Будет хорошо, но голодно. Почему дешевый доллар плох для бюджета страны и когда нас ждет новый виток инфляции?

Во всём виновата свекла

В конце апреля Банк России спрогнозировал годовую инфляцию на уровне 18–23%. Только в апреле официальное значение достигло 17,6% — против целевого в 4%, к которому в регуляторе рассчитывают вернуться в 2024 году. Правда, аналитики отмечали, что к маю инфляция всё же замедлилась, и скорректировали прогнозы по нижней планке предыдущих.



— По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция к середине мая вернулась к отметке 17,7% год к году (после 17,8% неделей ранее). Таким образом, на прошедшей неделе годовой индикатор впервые с февраля приостановил рост, — поделились информацией в «Райффайзен Банке». — Среднесуточный темп продолжил снижаться: если в апреле он преимущественно составлял 0,03% в день, то на второй неделе мая мы оцениваем его на уровне 0,008% — примерно в 4 раза ниже.

