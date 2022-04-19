Индекс борща: сколько может реально стоить доллар — считаем в базовых продуктах

Зачем считать какой-то курс самим?

Курс рубля традиционно определялся на бирже исходя из баланса спроса и предложения. Биржевой курс может меняться в течение дня. Но, чтобы участники валютного рынка могли на что-то опираться, Центральный Банк устанавливает официальный курс на каждый день, который отталкивается от результатов торгов.

В последний месяц, однако, эта схема уже не может работать как раньше. Резко сократившийся спрос на валюту со стороны импортеров, достаточно высокие цены на энергоносители (которые в любом случае продаются за доллары и евро, как бы формально эти сделки ни проводились), ограничения на продажу наличной валюты физическим лицам и уход с российского рынка иностранных инвесторов — привели к тому, что курс теперь ведет себя иначе, чем раньше.

Индекс борща

В свое время британский журнал «Экономист» ввел шутливый индекс «БигМака», сопоставив цену этого стандартного блюда в разных странах в пересчете на доллары по текущему обменному курсу для каждой валюты. Идея состоит в том, чтобы понять, насколько валюта переоценена или недооценена. По аналогии с индексом «БигМака» можно попытаться рассчитать индекс борща — сколько стоил в разное время набор продуктов, которые необходимы для приготовления этого блюда. Сопоставив это значение с действовавшим тогда курсом доллара к рублю, можно предположить нынешний курс национальной валюты по паритетной покупательной способности.

