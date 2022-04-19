Индекс борща: сколько может реально стоить доллар — считаем в базовых продуктах
Как менялись цены на мясо, капусту, свеклу и другие продукты за восемь лет
Резкое падение, а потом рост курса рубля оставили часть жителей России в недоумении. Привычная стратегия — в любой неопределенной ситуации покупать валюту — похоже, больше не работает. Слишком много неэкономических и нерыночных воздействий испытывает курс национальной валюты. Обозреватель НГС Стас Соколов решил подсчитать, сколько должен был бы стоить доллар, если бы его курс определялся бы как раньше — чисто рыночными средствами. За основу взяты цены на базовые продукты питания, которые производятся в России.
Зачем считать какой-то курс самим?
Курс рубля традиционно определялся на бирже исходя из баланса спроса и предложения. Биржевой курс может меняться в течение дня. Но, чтобы участники валютного рынка могли на что-то опираться, Центральный Банк устанавливает официальный курс на каждый день, который отталкивается от результатов торгов.
В последний месяц, однако, эта схема уже не может работать как раньше. Резко сократившийся спрос на валюту со стороны импортеров, достаточно высокие цены на энергоносители (которые в любом случае продаются за доллары и евро, как бы формально эти сделки ни проводились), ограничения на продажу наличной валюты физическим лицам и уход с российского рынка иностранных инвесторов — привели к тому, что курс теперь ведет себя иначе, чем раньше.
Индекс борща
В свое время британский журнал «Экономист» ввел шутливый индекс «БигМака», сопоставив цену этого стандартного блюда в разных странах в пересчете на доллары по текущему обменному курсу для каждой валюты. Идея состоит в том, чтобы понять, насколько валюта переоценена или недооценена. По аналогии с индексом «БигМака» можно попытаться рассчитать индекс борща — сколько стоил в разное время набор продуктов, которые необходимы для приготовления этого блюда. Сопоставив это значение с действовавшим тогда курсом доллара к рублю, можно предположить нынешний курс национальной валюты по паритетной покупательной способности.
Для расчета мы взяли только восемь продуктов: говядину на кости, капусту, морковь, лук репчатый, свеклу, картофель, сметану и подсолнечное масло. Понятно, что для реального борща что-то может оказаться излишним (картошка), а чего-то может захотеться добавить, но наша задача оценить изменение цен на базовые продукты, а не предоставить кулинарный рецепт.
По сравнению с апрелем 2021 года сильнее всего подорожала капуста (300% — о причинах такого роста — в нашем отдельном материале). Сильно поднялись в цене также свекла (74%), лук (34%), картофель (16%) и сметана (15%). Весь набор (всех продуктов по килограмму) поднялся в цене на 218 рублей (32%). А вот курс доллара (по ЦБ) вырос менее чем на 4%.
Получается, что покупательная способность рубля упала практически синхронно с курсом американской валюты. Такого не было никогда за последние восемь лет. Обычно имела место обратная ситуация — цены на борщовый набор росли незначительно 1–3%, а доллар либо следовал за ними, либо прибавлял существенно больше.
Если проанализировать стоимость борщового набора и курса доллара за восемь последних лет, то выяснится, что таким сильным, как сейчас, рубль был лишь в 2014 году. Тогда борщовый набор стоил всего 602 рубля, что по среднему курсу 2014 года составляло 16,88 доллара. После того как курс рубля пошел вниз, цена борщового набора в долларах также снизилась и колебалась в границах от 10,9 доллара в 2016 году до 13,21 доллара в 2017 году.
Таким образом, если предположить, что то же соотношение стоимости борщового набора в рублях к доллару действует и сегодня, то мы получим коридор от 89,95 до 108,8 рубля за доллар по паритетной покупательной способности. В среднем же американская валюта в борщовом эквиваленте должна стоить сейчас где-то 94,4 рубля.
Подобного рода расчеты, конечно, не учитывают массы факторов, но точно так же, как не очень серьезный индекс «БигМака», наглядно демонстрируют разницу между официальным курсом и тем, что человек может реально позволить себе купить в магазине.
О том, как изменились цены на продукты в марте, по данным Росстата, можно прочитать в материале Елизаветы Шаталовой. Спойлер — подешевели только огурцы.