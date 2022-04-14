Вилок за 300: капуста впервые стоит дороже доллара — разбираемся почему

Не совсем. В торговых сетях действительно можно найти вилки свежего урожая за 130 рублей (в «Ленте»). В том же магазине, впрочем, есть и капуста другой партии — по 99 рублей 98 копеек, но, правда, это цена по акции. В других массовых сетях цена ниже. В «Марии-Ра» и «Пятерочке» цена ниже 90 рублей (89,90 и 89,99 рублей соответственно).

Само по себе повышение цен на овощи весной вполне традиционно — такие изменения происходят каждый год. Запасы урожая прошлого года постепенно заканчиваются, новые поставки из-за рубежа (и более теплых стран) обходятся дороже, потому что и там собирают только первый урожай в этом году. Поэтому сравнивать цены стоит не с прошлыми месяцами, а с тем же периодом в прошлом году. По данным Росстата, в Новосибирске в апреле 2021 года килограмм капусты стоил 24 рубля 90 копеек.