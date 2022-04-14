Вилок за 300: капуста впервые стоит дороже доллара — разбираемся почему
А также мы подсчитали справедливый курс рубля в овощном эквиваленте
Сложные макроэкономические материи зачастую можно объяснить на простых примерах. Мы уже объясняли причины снижения курса доллара. А теперь решили сравнить его с такой простой вещью, как капуста. Не только потому, что жаргонное значение этого слова — «деньги». Просто капуста — традиционный овощ, которым Россия обеспечивает себя сама (импорт составляет небольшую долю), она хорошо хранится и сопровождает нас весь год. А заодно мы посчитали, сколько должен был бы стоить сейчас доллар в капустном эквиваленте.
Что случилось?
Цены на капусту как-то особенно сильно впечатлили новосибирцев. Дело, возможно, не в каком-то катастрофическом росте, просто именно этот овощ пробил психологически важную планку в 100 рублей. И даже если капусту эту человек покупает отнюдь не каждый день, то сам факт ценника с тремя цифрами до запятой людей шокирует. Правда ли капуста стоит так дорого?
Не совсем. В торговых сетях действительно можно найти вилки свежего урожая за 130 рублей (в «Ленте»). В том же магазине, впрочем, есть и капуста другой партии — по 99 рублей 98 копеек, но, правда, это цена по акции. В других массовых сетях цена ниже. В «Марии-Ра» и «Пятерочке» цена ниже 90 рублей (89,90 и 89,99 рублей соответственно).
Само по себе повышение цен на овощи весной вполне традиционно — такие изменения происходят каждый год. Запасы урожая прошлого года постепенно заканчиваются, новые поставки из-за рубежа (и более теплых стран) обходятся дороже, потому что и там собирают только первый урожай в этом году. Поэтому сравнивать цены стоит не с прошлыми месяцами, а с тем же периодом в прошлом году. По данным Росстата, в Новосибирске в апреле 2021 года килограмм капусты стоил 24 рубля 90 копеек.
Серьезные скачки случались и раньше. Так, в апреле 2019 года средняя цена на капусту превысила 51 рубль за килограмм, в то время как годом ранее она стоила чуть больше 21 рубля. Но чтобы за год цена этого овоща увеличивалась в четыре раза, за последние 10 лет не было никогда.
Почему капуста так подорожала?
По данным ассоциации «Руспродсоюз», в апреле оптовая цена капусты выросла вдвое — с 22 до 45–55 рублей за килограмм. Подорожание белокочанной капусты в этом году Руспродсоюз объясняет «снижением цен на нее в предыдущие годы».
Это объяснение может показаться странным, но на самом деле оно совершенно логично. Сельхозпроизводители выращивают те культуры, которые позволяют им больше заработать. И, столкнувшись со слишком низкими закупочными ценами на какой-то продукт, они, конечно же, постараются в будущем посадки этой культуры сократить. Для того чтобы передать освободившуюся землю под что-то более рентабельное или просто не сажать на ней ничего, ведь это в любом случае расходы на топливо, технику и зарплату.
По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса, валовый сбор капусты в России действительно рос три года подряд — с 2018-го по 2020-й. Так что в 2021 году сельхозпроизводители просто сократили посадки, и в прошлом году общий урожай рухнул с более чем 1 млн тонн до 789 тыс. тонн (то есть более чем на 25%).
Это снижение, конечно, можно покрыть за счет импорта, однако и он в последние годы стабильно снижался (собственное производство-то росло). Так, в 2020 году в Россию было ввезено 118 тыс. тонн капусты, а в 2021-м — уже 108 тыс. тонн. Обычной ситуации нынешнего роста можно было бы избежать, просто увеличив еще импорт. Но вмешались обстоятельства, не связанные с сельхозпроизводством.
Индекс капусты
В свое время британский журнал «Экономист» ввел шутливый индекс бигмака, сопоставив цену этого стандартного блюда в разных странах в пересчете на доллары по текущему обменному курсу для каждой валюты. Идея состоит в том, чтобы понять, насколько валюта переоценена или недооценена. По аналогии с индексом бигмака можно попытаться рассчитать индекс капусты — сколько килограммов этого овоща можно купить за один доллар по текущему курсу. Это позволит понять, насколько текущий курс соответствует реальной покупательной стоимости рубля по отношению к одному продукту — капусте.
Мы посчитали индекс капусты за восемь лет для апреля, и выяснилось, что он значительно менялся. Так, в 2019 году за доллар (по тогдашнему курсу) в Новосибирске можно было купить только 1,18 кг капусты (это самое маленькое значение), а годом позже — уже чуть больше трех килограммов. В среднем же за восемь лет доллар в Новосибирске в апреле «стоил» 2,19 килограмма этого овоща. В апреле же этого года покупательная способность американской валюты упала до 790 граммов. Получается, что вложения в капусту в последние полгода-год дали куда большую доходность, чем покупка американской валюты.
Новосибирские власти признают рост цен на овощи, но ждут, что они пойдут вниз после начала активных поставок из Средней Азии.