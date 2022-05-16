Хлеба, молока и сыра стало меньше: как санкции ударили по новосибирской промышленности

В последние месяцы вырос спрос на российский уголь со стороны Китая, подтвердила кандидат экономических наук Татьяна Натальина. По ее мнению, китайская экономика сегодня восстанавливается после пандемии, и поэтому потребность в энергоресурсах растет.



— Росту добычи полезных ископаемых в НСО предшествовал серьезный спад в 2019–2020 годов — около 40%, по данным Новосибирскстата. Наметилась тенденция к возврату добычи на уровень 2018 года, — пояснила Натальина.

