Хлеба, молока и сыра стало меньше: как санкции ударили по новосибирской промышленности
Экономисты проанализировали данные Новосибирскстата за первые три месяца 2022 года
Новосибирскстат опубликовал данные о динамике промышленного производства в Новосибирской области за первый квартал 2022 года. По итогам трех месяцев в регионе стали производить больше медоборудования, лекарств, мяса и строительных материалов, но меньше сыров, молока, трикотажных изделий и железобетонных перекрытий. Журналист НГС разобрался, где статистика демонстрирует эхо санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, а где — естественные промышленные процессы.
Больше мяса, меньше молока
В первом квартале 2022 года индекс промышленного производства (ИПП) в Новосибирской области составил 108,2%, что говорит о росте производства в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост показателей статистики выявили в сферах добычи полезных ископаемых, ремонта и монтажа машин и оборудования, производства неметаллической минеральной продукции, резиновых и пластмассовых изделий и готовых металлических изделий.
При этом в начале 2022 года регион стал чуть хуже обеспечивать население электрической энергией — на 3,6% и организовывать водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизацию отходов — на 14,6%. Спад демонстрирует металлургическое производство (-6,4%) и производство напитков (-0,8%).
Неоднозначная картина предстала перед статистиками в сфере регионального производства продуктов питания. С одной стороны, область стала больше производить мяса, субпродуктов и пшеничной муки, но при этом меньше колбасных изделий (-16,7%), хлеба и хлебобулочных изделий (-11,3%), макаронных изделий (-11,4%). В регионе упало производство готового к реализации молока (-15%), сыров (-26%), мороженого (-5,5%), пива (-3,4%) и кондитерских изделий (-0,4%).
В категории непродовольственных товаров позитивная динамика замечена в сфере производства медоборудования, лекарств, пластмассовых оконных блоков, кирпича, строительных смесей, конструкций из черного металла и мебели.
При этом в регионе наметился спад в производстве трикотажных и вязаных изделий (-24,8%), железобетонных плит и перекрытий (-21,3%) и чулочно-носочных трикотажных изделий (-4%).
Почему одни отрасли показывают рост
Основное влияние на динамику в сфере добычи полезных ископаемых оказывает добыча угля, сошлись во мнении опрошенные журналистом НГС эксперты. Замдиректора по научной работе Института горного дела СО РАН Владимир Гаврилов связал рост показателей не с увеличением объема производства, а с ростом цен на энергоносители. Учитывая, что новосибирский антрацит пользуется спросом на азиатском рынке, индекс промышленного производства вырос на треть в денежном эквиваленте.
В последние месяцы вырос спрос на российский уголь со стороны Китая, подтвердила кандидат экономических наук Татьяна Натальина. По ее мнению, китайская экономика сегодня восстанавливается после пандемии, и поэтому потребность в энергоресурсах растет.
— Росту добычи полезных ископаемых в НСО предшествовал серьезный спад в 2019–2020 годов — около 40%, по данным Новосибирскстата. Наметилась тенденция к возврату добычи на уровень 2018 года, — пояснила Натальина.
Кандидат технических наук Людмила Лапшова полагает, что у региона есть все возможности постепенно наращивать добычу угля «без привязки к мировой ситуации», поскольку в последние 2 года на новосибирских предприятиях «было масштабно обновлено оборудование».
На импорт нового оборудования в большинстве отраслей промышленности сегодня рассчитывать не приходится, отметила Татьяна Натальина. Поэтому в регионе вырос спрос на ремонт имеющихся машин и аппаратов, что в свою очередь подстегнуло показатели обрабатывающей промышленности.
Спад в металлургической промышленности объясняется «некоторой неразберихой на мировом рынке металла и сложностями ценообразования», отметила старший преподаватель кафедры Корпоративного управления и финансов НГУЭиУ Ирина Доме. Однако, по ее мнению, именно это обстоятельство породило тенденцию к развитию других отраслей, в том числе и в сфере производства стройматериалов.
— Как следствие — рост производства неметаллической продукции как варианта замещения. Рост производства пластика в целом вписывается в концепцию импортозамещения, тем более в текущих условиях, — заявила эксперт.
Рост показателей в производстве медоборудования и препаратов в большей степени спровоцировала пандемия, отметил новосибирский экономист Эдуард Коложвари. По его словам, по состоянию на начало года отмечался ажиотажный спрос на все медицинские изделия и лекарства, поэтому производителям пришлось наращивать объемы. При этом эксперт допустил, что в данной ситуации возможно влияние отдельных «игроков (на рынке)».
Высокие показатели в производстве мяса специалисты объясняют ростом объемов готовой продукции свиноводческих комплексов и новосибирских птицефабрик. Последние, несмотря на непростую экономическую ситуацию, продолжают наращивать объемы с прицелом на экспорт.
Почему другие демонстрируют падение
Снижение производства продуктов питания в Новосибирской области носит временный характер, предположила Ирина Доме. Она подчеркнула, что спрос на молоко, сыр, хлебобулочные изделия неэластичен, поскольку «их будут покупать в любой ситуации и практически по любым ценам».
— Все перечисленные товары, кроме макарон, — скоропортящиеся и не попали в перечень ажиотажного спроса в марте-апреле (как мы помним, топовые позиции занимали сахар, соль, гречка, мука и масло), — добавила эксперт.
Тем не менее в долгосрочной перспективе отрасль ждут непростые времена, поскольку из-за санкций уже наметились проблемы с комплектующими для упаковки продукции, обслуживанием и ремонтом импортного оборудования, поставками импортных ингредиентов, заявила Доме.
О непростом положении, в котором оказались производители молока, журналисту НГС рассказал председатель правления «Союзмолоко. Сибирь» Игорь Елисеенко. По его словам, затраты на упаковку пастеризованного молока у отдельных предприятий выросли на 300%.
— Фольга, полимеры, беленая бумага — всё завозилось из-за рубежа. Пришлось выстраивать новые логистические цепочки, из-за которых серьезно выросла доставка: кто-то отмечает, что в 5–8 раз, — отметил Елисеенко.
По его словам, по вышеуказанным причинам больше других последствия санкций ощутили на себе новосибирские сыроделы, которые и раньше не отличались высокой производительностью. Из-за роста цены на конечную продукцию предприятия не смогли конкурировать в борьбе за покупателя с более крупными сибирскими компаниями, поэтому сбыт натуральных сыров из Новосибирска «практически встал».
При этом падение производства молока в регионе эксперт напрямую связал не с санкциями, а с перепрофилированием производства молочного монополиста в регионе — компании «Вимм Билль Данн», которая «2 года назад фактически переоборудовала часть мощностей с производства молока на производство соков».
Падение производства трикотажных изделий Ирина Доме объяснила резким ростом цен на импортные ткани и удорожание красок для их окрашивания.
Делать выводы рано
Эксперты сходятся во мнении, что делать выводы о состоянии новосибирской промышленности по итогам первого квартала еще рано. Людмила Лапшова отмечает, что инерционные процессы в экономике очень сильны, поскольку многие предприятия работают на сформированных ранее запасах и на ранее приобретенном оборудовании.
— Параметр, который моментально отреагировал на происходящие события, — индекс предпринимательской уверенности (складывается из оценок фактического экономического состояния, уровня складских запасов и ожидаемого экономического состояния торговых организаций. — Прим. ред.). Он начал рост после преодоления последствий пандемии, однако в марте 2022 года стал резко снижаться, — пояснила эксперт.
О том, что внешнеполитические события сказались на текущих экономических показателях в меньшей степени, заявил доцент кафедры Корпоративного управления и финансов НГУЭиУ Василий Белых. По его мнению, реальное влияние санкций, последствий спецоперации и снижения потребительского спроса можно будет отследить не ранее
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