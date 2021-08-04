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Читатель НГС нашел чеки из «Ленты» за 2013 и 2021 год. Как выросли цены на продукты — 5 впечатляющих картинок

Насколько подорожал борщ, овощи и фрукты

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Сколько стоят продукты в 2021 году? Сравниваем!

Сколько стоят продукты в 2021 году? Сравниваем!

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Новосибирец сравнил чеки с разницей в 8 лет и показал серьезный рост цен на продукты

«Цены повышаются быстрее, чем растут зарплаты», — постоянно утверждают россияне. Например, в 2021 году картошка и морковь в магазине оказались дороже фруктов (мы проверили). Читатель НГС под псевдонимом Авва Градский поделился с нами чеками из гипермаркета «Лента» за 2013 год для того, чтобы мы своими глазами увидели ту самую разницу в ценах. Что и на сколько подорожало в вашей продуктовой корзине? Давайте сравним.

— Недавно вышла новость о том, как депутаты партии власти и бизнеса («Единая Россия») и общественники прошлись рейдом по новосибирским торговым точкам под звуки щелчков фото- и видеокамер. Толчком к рейду послужил резкий скачок цен на продукты «борщевого набора» в магазинах и торговых точках Новосибирска. К примеру, картофель в торговых точках недавно стоил 100–130 рублей за 1 кг. Практика показывает, что ежегодно в мае — июне наблюдается рост цен на «борщевой набор» (картофель, морковка, свекла, лук, чеснок и прочее), а в августе — сентябре в сезон урожая цены обычно снижаются до минимума, — пишет на своем канале в «Яндекс.Дзене» читатель НГС под псевдонимом Авва Градский.

На левом чеке можно увидеть цены 2013 года, а на правом — как они изменились в 2021 году

На левом чеке можно увидеть цены 2013 года, а на правом — как они изменились в 2021 году

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— Но российские торгаши в 2021 году умудрились перегнуть палку с ростом цен таким образом, что в Кремле обратили внимание на вопиющую ситуацию в России. Прошло 8 лет, а сохраненные чеки с ценами 2013 года уже являются историей, и их мало кто из граждан сохраняет для хронологии. Обычно чеки за ненадобностью утилизируют в мусорное ведро, а спустя года не помнят, что и сколько именно стоило. Без официального Росстата можно просмотреть, насколько подорожали продукты питания и какая в реальности инфляция в стране, — сделал свой вывод автор заметки.

Слева видно цену на белокочанную капусту в 2013 году, а справа — в 2021-м

Слева видно цену на белокочанную капусту в 2013 году, а справа — в 2021-м

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Давайте посмотрим цены на продукты питания за декабрь 2013 года и сравним с 2021 годом. По словам горожан, овощи в последнее время стали роскошью. В новосибирских магазинах появилась морковь дороже 200 рублей. Когда-то она стоила около 14 рублей за килограмм.

Овощи сейчас на вес золота (особенно морковь)

Овощи сейчас на вес золота (особенно морковь)

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По статистике текущего года, русский борщ стал дороже на 300%. Если сравнивать цены на фрукты в 2013 и 2021 годах, то можно обнаружить, что бананы подорожали в 3 раза, яблоки — примерно в 3,5 раза, а груши — более чем в 4 раза.

Горожане шутят, что вместо биткоина можно было бы вложиться в груши

Горожане шутят, что вместо биткоина можно было бы вложиться в груши

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Премьер-министр Михаил Мишустин, правда, заявил, что в росте цен виновата жадность торговых сетей. До этого горожанам нет дела. Но то, что цены растут год за годом, — факт.

Сейчас вес продаваемого хлеба стал меньше, а цена выше. Держимся

Сейчас вес продаваемого хлеба стал меньше, а цена выше. Держимся

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Дорожает не только бензин (мы проанализировали это тут), но и, например, обычное подсолнечное масло. За 8 лет его цена увеличилась в 3 раза.

Меньше всего подорожала соль

Меньше всего подорожала соль

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Давайте посмотрим, сколько бы заплатил наш читатель в 2021 году за тот же набор продуктов (чай, картофель, молоко, хлеб, яйца, сок, яблоки, тушка цыпленка, масло подсолнечное). По его подсчетам, продуктовая корзина в 2013 году вышла бы почти на 504 рубля, а в 2021 году — на 1209 рублей (за 8 лет корзина стала дороже более чем в два раза).

Продуктовая корзина подорожала — это видно по чекам, предоставленным Аввой Градским

Продуктовая корзина подорожала — это видно по чекам, предоставленным Аввой Градским

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Что еще подорожало в России за последнее время? Ранее мы писали о том, что в Новосибирске сильно подорожали отделочные материалы (корреспондент изучил, сколько теперь стоит ремонт). А искусственный интеллект и живые эксперты сделали прогноз мест, где в Новосибирске через 10 лет сильнее всего подорожает жилье.

История матери-одиночки из городка на краю области — она выживает на 7 тысяч в месяц.

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