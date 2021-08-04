Читатель НГС нашел чеки из «Ленты» за 2013 и 2021 год. Как выросли цены на продукты — 5 впечатляющих картинок

«Цены повышаются быстрее, чем растут зарплаты», — постоянно утверждают россияне. Например, в 2021 году картошка и морковь в магазине оказались дороже фруктов (мы проверили). Читатель НГС под псевдонимом Авва Градский поделился с нами чеками из гипермаркета «Лента» за 2013 год для того, чтобы мы своими глазами увидели ту самую разницу в ценах. Что и на сколько подорожало в вашей продуктовой корзине? Давайте сравним.

— Недавно вышла новость о том, как депутаты партии власти и бизнеса («Единая Россия») и общественники прошлись рейдом по новосибирским торговым точкам под звуки щелчков фото- и видеокамер. Толчком к рейду послужил резкий скачок цен на продукты «борщевого набора» в магазинах и торговых точках Новосибирска. К примеру, картофель в торговых точках недавно стоил 100–130 рублей за 1 кг. Практика показывает, что ежегодно в мае — июне наблюдается рост цен на «борщевой набор» (картофель, морковка, свекла, лук, чеснок и прочее), а в августе — сентябре в сезон урожая цены обычно снижаются до минимума, — пишет на своем канале в «Яндекс.Дзене» читатель НГС под псевдонимом Авва Градский.