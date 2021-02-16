«Будущего здесь нет». История матери-одиночки из городка на краю области — она выживает на 7 тысяч в месяц

— Да и ведь я чужого не прошу, ведь так? — задается вопросом Ксюша. — Мне уже хочется дать своему ребенку все те возможности, что есть в городе. Возить его не на реку, а в развивающие группы, на хороший отдых. Я ведь и работаю для этого. Я вот уже всё спланировала: мне, как военнослужащей, положена поездка в год по России бесплатная, и можно с собой ещё кого-нибудь взять. И я представляю, как Соня у меня чуть-чуть подрастет, мы с ней сядем в поезд и поедем на юг, к морю. Я только этими мечтами и живу сейчас.



Как еще выживают новосибирцы

Летом прошлого года корреспондент НГС Илья Калинин рассказал историю жизни двух женщин-инвалидов на 8 квадратных метрах муниципального общежития. Когда слышишь такие истории, всегда думаешь, что это не может быть правдой, что, возможно, кто-то не разобрался и истолковал очередной чиновничий документ не совсем верно. Ведь не могут же выгнать на улицу двух женщин-инвалидов с серьезными заболеваниями? Оказалось, могут. В декабре 2020 года истекал договор на проживание в муниципальном общежитии у 71-летней Аллы Орловой и ее взрослой дочери. В мэрии сообщили, что аренда крохотной комнаты площадью 7,8 квадратных метра продлеваться не будет. А съезжать женщинам некуда. Подробнее читайте здесь.

Позже мэрия прокомментировала наш репортаж из крохотной комнаты: власти города сообщили, что 71-летняя Алла Орлова, инвалид третьей группы, не входит в категории лиц, имеющих право на жилье в маневренном фонде.

А вот как живут люди в аварийном доме: их барак находится в плачевном состоянии, крыша прогнила, канализации и горячей воды нет, а вместо батарей — печное отопление. Почему дом, в котором недавно рухнула крыша на одного из жильцов, не расселяют, мы попытались выяснить в этом материале.

Тем временем в Новосибирской области продолжает расти число безработных граждан — за прошлый год количество увеличилось с 0,9% до 5,1%. Здесь мы разбирались, сколько сейчас получают безработные, как правильно оформить документы и каких специалистов не хватает на рынке.