Остались без денег: в Новосибирской области в 5 раз подскочило число безработных, а их пособия уменьшились

В Новосибирской области снизилось пособие по безработице
В Новосибирской области за 2020 год серьезно выросла безработица — с 0,9% она увеличилась до 5,1%. В пандемию всех, кто потерял работу, государство решило поддержать — пособие увеличили в разы, но с наступлением нового года новосибирцы обнаружили, что выплаты вновь уменьшили. Корреспондент НГС разобралась, сколько сейчас получают безработные, как правильно оформить документы и каких специалистов не хватает на рынке.
«Сделано всё втихую, без громких заявлений»
В редакцию НГС с середины января пожаловались несколько читателей, которые заявили, что государство вновь уменьшило пособия по безработице, несмотря на то что пандемия продолжается.
— Государство сэкономило на том, что выдавало больше. Люди сейчас начнут получать выплаты и станут очень сильно удивляться тем суммам, которые придут. А в отделы ЦЗН (Центра занятости населения. — Прим. ред.) у нас практически невозможно дозвониться и получить разъяснения, — заявила одна из читательниц. — Сделано всё втихую, без громких заявлений. Теперь пособие платят первые три месяца 75% от средней заработной платы (максимум
Почему и на сколько увеличили пособие в 2020 году
В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали всю хронологию изменений выплат. Из-за пандемии в марте
— После 1 марта 2020 года, с апреля по сентябрь 2020 года, выплачивалось увеличенное ежемесячное пособие по безработице. В Новосибирской области оно составляло
Эти цифры действовали для тех, кто потерял работу именно в период пандемии. Если человек остался без работы раньше марта, то для него был другой порядок цифр.
— Гражданам, длительное время не работавшим по найму, пособие по безработице выплачивалось в минимальном размере (1800 рублей в месяц с учетом районного коэффициента), который с мая по август 2020 года был увеличен до 5400 рублей в месяц с учетом районного коэффициента. Дополнительно на каждого несовершеннолетнего ребенка с июня по сентябрь 2020 года безработные граждане получали по 3000 рублей.
Что изменилось в 2021 году
До 31 декабря действовало постановление правительства РФ от 27.03.2020
С 1 января начал действовать другой документ — постановление правительства РФ от 31.12.2020
С учетом районного коэффициента минимальное пособие в этом году составляет 1800 рублей. Максимальное с 1 по 3 месяцы составляет
Когда приходят пособия
Пособия перечисляют после полного прохождения регистрации. Одной даты для выплат нет. При этом выплаты осуществляются только на карту «Мир».
— В соответствии с методическими рекомендациями Роструда перерегистрация гражданина в качестве безработного осуществляется ежемесячно на 30-й день с даты признания гражданина безработным либо с даты предыдущей перерегистрации в качестве безработного без личного посещения гражданином центра занятости населения. Регистрация и перерегистрация безработных граждан осуществляется в дистанционном режиме, — рассказали в министерстве.
Прием в центрах занятости сейчас проходит только по предварительной записи.
Сколько безработных сейчас получают пособия
— На 25 января 2021 года численность официально признанных безработных составляет
Пособие сейчас получают чуть меньше половины официальных безработных. В Министерстве труда это объясняют тем, что деньги выплачиваются только 6 месяцев, но человек может искать работу через центры занятости и дольше. Сейчас ежемесячно в регионе выплачивается более 178 миллионов рублей тем, кому положено максимальное по размеру пособие.
Какие документы нужно подать, чтобы признали безработным
Для признания безработным вы должны предоставить фотографии или сканы нескольких документов, а также заявление на поиск работы:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (если установлена инвалидность);
- фотографии трудовой книжки или документа, ее заменяющего;
- документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию;
- справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (если вы были уволены в течение 12 месяцев перед обращением в центр занятости) — она необходима для расчета пособия;
- если вы впервые ищете работу, то дополнительно направьте фотографию документа об образовании и (или) о квалификации.
Как подать документы дистанционно, не записываясь на прием в центр
- выслать документы по электронной почте (у каждого отдела своя почта);
- выслать документы по WhatsApp
+7 961 225–83–68;
- оформить документы в личном кабинете на Интерактивном портале службы занятости (у вас должна быть учётная запись на портале «Госуслуги»).
Какие профессии сейчас востребованы
Сейчас в Новосибирской области нужны инженеры и специалисты различных направлений в бюджетной сфере, менеджеры, бухгалтеры, водители, продавцы, слесари, рабочие, грузчики, уборщики помещений, швеи, повара, штукатуры, электрогазосварщики, охранники, сборщики, кассиры, трактористы. Всего в банке вакансий центров занятости региона свыше
Любой кризис расставляет свои приоритеты на рынке труда — в этот раз резко вырос спрос на медиков, а выживать пришлось работникам ресторанов и сферы развлечений. HR-эксперты говорят о том, что удаленка теперь никуда не денется, зарплаты пока останутся прежними, а в соискателях особенно ценятся коммуникативные навыки. О том, как менялся рынок труда в год пандемии и каким он будет в 2021 году, вы можете узнать здесь.