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Остались без денег: в Новосибирской области в 5 раз подскочило число безработных, а их пособия уменьшились

Минимальные выплаты упали в 3 раза

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Сейчас в Новосибирской области ищут работу более 70 тысяч человек

Сейчас в Новосибирской области ищут работу более 70 тысяч человек

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В Новосибирской области снизилось пособие по безработице

В Новосибирской области за 2020 год серьезно выросла безработица — с 0,9% она увеличилась до 5,1%. В пандемию всех, кто потерял работу, государство решило поддержать — пособие увеличили в разы, но с наступлением нового года новосибирцы обнаружили, что выплаты вновь уменьшили. Корреспондент НГС разобралась, сколько сейчас получают безработные, как правильно оформить документы и каких специалистов не хватает на рынке.

«Сделано всё втихую, без громких заявлений»

В редакцию НГС с середины января пожаловались несколько читателей, которые заявили, что государство вновь уменьшило пособия по безработице, несмотря на то что пандемия продолжается.

— Государство сэкономило на том, что выдавало больше. Люди сейчас начнут получать выплаты и станут очень сильно удивляться тем суммам, которые придут. А в отделы ЦЗН (Центра занятости населения. — Прим. ред.) у нас практически невозможно дозвониться и получить разъяснения, — заявила одна из читательниц. — Сделано всё втихую, без громких заявлений. Теперь пособие платят первые три месяца 75% от средней заработной платы (максимум 14 556 руб. в месяц с учетом районного коэффициента) — как и было, а вот следующие три месяца по 6000 рублей в месяц (с учетом районного коэффициента). А до повышения с апреля 2020-го максимум был 9600 рублей в Новосибирске.

Почему и на сколько увеличили пособие в 2020 году

В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали всю хронологию изменений выплат. Из-за пандемии в марте 2020 года было решено увеличить пособия по безработице.

— После 1 марта 2020 года, с апреля по сентябрь 2020 года, выплачивалось увеличенное ежемесячное пособие по безработице. В Новосибирской области оно составляло 14 556 рублей в месяц (с учетом районного коэффициента). Кроме того, на каждого несовершеннолетнего ребенка пособие по безработице с апреля по сентябрь 2020 года увеличивалось на 3000 рублей.

Эти цифры действовали для тех, кто потерял работу именно в период пандемии. Если человек остался без работы раньше марта, то для него был другой порядок цифр.

— Гражданам, длительное время не работавшим по найму, пособие по безработице выплачивалось в минимальном размере (1800 рублей в месяц с учетом районного коэффициента), который с мая по август 2020 года был увеличен до 5400 рублей в месяц с учетом районного коэффициента. Дополнительно на каждого несовершеннолетнего ребенка с июня по сентябрь 2020 года безработные граждане получали по 3000 рублей.

Что изменилось в 2021 году

До 31 декабря действовало постановление правительства РФ от 27.03.2020 № 346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год». С учетом районного коэффициента минимальное пособие составляло 1800 рублей, максимальное — 14 556 рублей.

С 1 января начал действовать другой документ — постановление правительства РФ от 31.12.2020 № 2393 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год».

С учетом районного коэффициента минимальное пособие в этом году составляет 1800 рублей. Максимальное с 1 по 3 месяцы составляет 14 556 рублей — до 2020 года верхняя планка была в 9600 рублей. С 4-го по 6-й месяцы безработный может рассчитывать на выплаты до 6000 рублей.

В январе этого года безработных стало больше на <nobr class="_">56 895</nobr> человек по сравнению с январем 2020 года

В январе этого года безработных стало больше на 56 895 человек по сравнению с январем 2020 года

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Когда приходят пособия

Пособия перечисляют после полного прохождения регистрации. Одной даты для выплат нет. При этом выплаты осуществляются только на карту «Мир».

— В соответствии с методическими рекомендациями Роструда перерегистрация гражданина в качестве безработного осуществляется ежемесячно на 30-й день с даты признания гражданина безработным либо с даты предыдущей перерегистрации в качестве безработного без личного посещения гражданином центра занятости населения. Регистрация и перерегистрация безработных граждан осуществляется в дистанционном режиме, — рассказали в министерстве.

Прием в центрах занятости сейчас проходит только по предварительной записи.

Сколько безработных сейчас получают пособия

— На 25 января 2021 года численность официально признанных безработных составляет 70 114 человек, из них получают пособие по безработице 33 628 человек. 12 244 человека получают пособие по безработице в максимальном размере, — рассказали в министерстве. — На 1 января 2021 года на учете в целях поиска подходящей работы были зарегистрированы 73 222 человека, из них 72 358 человек — официально признаны безработными. Это в 5,5 раз больше, чем на аналогичную дату прошлого года (на 1 января 2020 года 13 219 человек). Уровень официальной безработицы составил на 1 января 2021 года 5,1% (по состоянию на 1 января 2020 года — 0,9%).

Пособие сейчас получают чуть меньше половины официальных безработных. В Министерстве труда это объясняют тем, что деньги выплачиваются только 6 месяцев, но человек может искать работу через центры занятости и дольше. Сейчас ежемесячно в регионе выплачивается более 178 миллионов рублей тем, кому положено максимальное по размеру пособие.

Каждый месяц в регионе выплачивают более <nobr class="_">178</nobr> миллионов рублей тем, кому положено максимальное по размеру пособие

Каждый месяц в регионе выплачивают более 178 миллионов рублей тем, кому положено максимальное по размеру пособие

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Какие документы нужно подать, чтобы признали безработным

Для признания безработным вы должны предоставить фотографии или сканы нескольких документов, а также заявление на поиск работы:

  • паспорт или документ, его заменяющий;
  • индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (если установлена инвалидность);
  • фотографии трудовой книжки или документа, ее заменяющего;
  • документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию;
  • справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (если вы были уволены в течение 12 месяцев перед обращением в центр занятости) — она необходима для расчета пособия;
  • если вы впервые ищете работу, то дополнительно направьте фотографию документа об образовании и (или) о квалификации.

Как подать документы дистанционно, не записываясь на прием в центр

  • выслать документы по электронной почте (у каждого отдела своя почта);
  • выслать документы по WhatsApp +7 961 225–83–68;
  • оформить документы в личном кабинете на Интерактивном портале службы занятости (у вас должна быть учётная запись на портале «Госуслуги»).

Какие профессии сейчас востребованы

Сейчас в Новосибирской области нужны инженеры и специалисты различных направлений в бюджетной сфере, менеджеры, бухгалтеры, водители, продавцы, слесари, рабочие, грузчики, уборщики помещений, швеи, повара, штукатуры, электрогазосварщики, охранники, сборщики, кассиры, трактористы. Всего в банке вакансий центров занятости региона свыше 1200 профессий (специальностей) по более чем 32 тысячам вакансий.

Любой кризис расставляет свои приоритеты на рынке труда — в этот раз резко вырос спрос на медиков, а выживать пришлось работникам ресторанов и сферы развлечений. HR-эксперты говорят о том, что удаленка теперь никуда не денется, зарплаты пока останутся прежними, а в соискателях особенно ценятся коммуникативные навыки. О том, как менялся рынок труда в год пандемии и каким он будет в 2021 году, вы можете узнать здесь.

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