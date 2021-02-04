Остались без денег: в Новосибирской области в 5 раз подскочило число безработных, а их пособия уменьшились

— Государство сэкономило на том, что выдавало больше. Люди сейчас начнут получать выплаты и станут очень сильно удивляться тем суммам, которые придут. А в отделы ЦЗН (Центра занятости населения. — Прим. ред.) у нас практически невозможно дозвониться и получить разъяснения, — заявила одна из читательниц. — Сделано всё втихую, без громких заявлений. Теперь пособие платят первые три месяца 75% от средней заработной платы (максимум 14 556 руб. в месяц с учетом районного коэффициента) — как и было, а вот следующие три месяца по 6000 рублей в месяц (с учетом районного коэффициента). А до повышения с апреля 2020-го максимум был 9600 рублей в Новосибирске.

Почему и на сколько увеличили пособие в 2020 году

В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали всю хронологию изменений выплат. Из-за пандемии в марте 2020 года было решено увеличить пособия по безработице.