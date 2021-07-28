Цены на бензин аномально скачут. Показываем на одной картинке, как он подорожал с 1 января. Где дешевле?

Почему дорожает бензин

— Сейчас некоторые заводы встали на регламентные работы, количество отпускаемого горючего сократилось. Поэтому и поднялись цены. Они и дальше будут подниматься. 98-й бензин — во-первых, им мало заправляются, у нас мало техники, которая ездит на 98-м бензине. И его, в общем-то, и закупают мало, расходуется он совсем немного на заправках, — комментирует замдиректора сети АЗС «Хорос» Евгений Данилов.

По прогнозам эксперта, к концу года цена на 95-й бензин всё-таки достигнет 50 рублей.

А вот президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская добавляет, что одна из причин роста цен на бензин — продажа топлива на экспорт и постоянно растущий внутренний спрос на топливо:

— Оптовые цены на нефтепродукты выросли с начала года примерно на 30%, а розничные на 5%. Одной из причин такого роста является активное желание нефтяных компаний продавать топливо на экспорт. И каждый раз ограничение поступлений на внутренний рынок приводит к дефициту и росту цен. Здесь же необходимо отметить постоянно растущий спрос (сезон отпусков, наращивание объемов внутреннего туризма), которому никак не соответствует объём производства, значительная часть которого идет на экспорт. По предположениям участников независимого рынка, правительство должно не позднее следующей недели принять решение об ограничении экспортных отгрузок, — объясняет Юлия Золотовская.

