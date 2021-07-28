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Цены на бензин аномально скачут. Показываем на одной картинке, как он подорожал с 1 января. Где дешевле?

Изучаем цены, скидки и причины непрекращающегося роста (эксперты рассказали, что будет дальше)

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«Газпромнефть» — самая большая сеть АЗС в Новосибирске

«Газпромнефть» — самая большая сеть АЗС в Новосибирске

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В Новосибирске цены на АИ-95 подскочили до 48 рублей 65 копеек

Ну что, автомобилисты, заключим пари: пробьет ли к концу года 95-й бензин отметку в 50 рублей или нет? Похоже, что пробьет, поскольку он уже стоит под 49 рублей на некоторых АЗС, а кривая роста цен на топливо медленно, но верно ползет вверх с каждым месяцем. Что сейчас творится на заправках, как выросли цены с начала года, как сэкономить хоть какие-то деньги — рассказывает Дмитрий Косенко.

Цены на АЗС «Энергия» немного ниже

Цены на АЗС «Энергия» немного ниже

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Как изменились цены за полгода

Актуальные цены на топливо сейчас такие: флагманская сеть «Газпромнефть» предлагает АИ-92 за 44,40 рубля, АИ-95 — за 47,25 рубля, дизель — за 52,35 рубля.

Дорогущий «Лукойл» продает АИ-92 за 45,90 рубля, АИ-95 — за 48,75 рубля, дизель — за 53,55 рубля. У других сетей цены примерно равны газпромовским.

Альтернативный бензин «Роснефти» из Ачинска

Альтернативный бензин «Роснефти» из Ачинска

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С января 2021 года, когда мы публиковали статью о росте цен на ГСМ, 92-й бензин у «Газпромнефти» в Новосибирске подорожал на 2,2 рубля, 95-й — на 2 рубля, дизель — на 1,4 рубля.

Рост цен на ГСМ с 1 января 2021 года

Рост цен на ГСМ с 1 января 2021 года

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Динамика средних цен по России с начала года (по «Яндексу»):

  • АИ-92 достиг 44,30 рубля (+2,4 рубля);
  • АИ-95 — 47,15 рубля (+2);
  • дизель — 52,20 рубля (+1,3).
Рост цен на бензин с 1 января 2021 года

Рост цен на бензин с 1 января 2021 года

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Самый ужас творится с ценами на 98-й бензин — там совсем безумные цифры. Сейчас литр этой марки по России стоит 54,90 рубля — это плюс 4,2 рубля с 1 января.

— На каком основании АЗС «Газпромнефть», «Прайм», «ОПТИ», «Лукойл», «Роснефть» подняли стоимость бензина марки АИ-98 на несколько рублей менее чем за два месяца? — спрашивают читатели НГС.

«Лукойл» — лидер по темпу роста цен

«Лукойл» — лидер по темпу роста цен

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В Новосибирске только с марта 98-й бензин подорожал на 7,5 рубля — до 59 рублей у «Лукойла». Впрочем, на других АЗС рост цен более умеренный: на «Энергии» с начала года плюс 2,2 рубля — до 53,10 рубля за литр.

Почему дорожает бензин

— Сейчас некоторые заводы встали на регламентные работы, количество отпускаемого горючего сократилось. Поэтому и поднялись цены. Они и дальше будут подниматься. 98-й бензин — во-первых, им мало заправляются, у нас мало техники, которая ездит на 98-м бензине. И его, в общем-то, и закупают мало, расходуется он совсем немного на заправках, — комментирует замдиректора сети АЗС «Хорос» Евгений Данилов.

По прогнозам эксперта, к концу года цена на 95-й бензин всё-таки достигнет 50 рублей.

А вот президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская добавляет, что одна из причин роста цен на бензин — продажа топлива на экспорт и постоянно растущий внутренний спрос на топливо:

— Оптовые цены на нефтепродукты выросли с начала года примерно на 30%, а розничные на 5%. Одной из причин такого роста является активное желание нефтяных компаний продавать топливо на экспорт. И каждый раз ограничение поступлений на внутренний рынок приводит к дефициту и росту цен. Здесь же необходимо отметить постоянно растущий спрос (сезон отпусков, наращивание объемов внутреннего туризма), которому никак не соответствует объём производства, значительная часть которого идет на экспорт. По предположениям участников независимого рынка, правительство должно не позднее следующей недели принять решение об ограничении экспортных отгрузок, — объясняет Юлия Золотовская.

Сказалось на топливе и всеобщее подорожание цен абсолютно на всё:

— Объективные факторы, инфляция дикая. Подорожали все материалы, сопутствующие добыче нефти: металл, арматура, бетон, цемент. Отложенный спрос — люди сидели дома, мало ездили, а в этом году народ попер. Считается, что на 98-м бензине ездят дорогие автомобили, которые покупают обеспеченные люди, а им по большому счету всё равно, сколько за это платить, — говорит гендиректор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.

Межу тем сейчас в условиях такого роста цен на ГСМ в Новосибирске начали появляться метановые заправки — этот газ пока еще доступен.

— На метан многие начали переходить, метановых заправок мало, а очереди создаются, особенно в вечернее время. Некоторые бизнесмены, владеющие заправочными пунктами, сейчас приступили к тому, чтобы восполнить эту потерю. Метан стоит где 19,5 рубля, где 20 рублей. Актуальная тема, там маржа хорошая: 7–8 рублей с литра, — говорит Евгений Данилов, замдиректора сети АЗС «Хорос».

Варианты: переходить на метан либо пытаться как-то снизить свои расходы на топливо. Например, у большинства АЗС есть бонусные или скидочные карты.

— 150 рублей скидочная карта стоит, 50 копеек с литра, — говорит заправщик на АЗС «Лукойл».

— Есть бонусная карта, начисление бонусов идет рубль с литра, 1,5 или 2 рубля в зависимости от того, сколько заправляете за месяц. Если меньше 100 литров — то это 1 рубль, от 100 до 300 — это 1,5 рубля и больше, 300 — это 2 рубля. Соответственно, 1 бонус равен 1 рублю, — объясняет кассир АЗС «Газпромнефть».

На «Энергии» фирменная карта дает скидку 1 рубль с литра. У «Роснефти» можно получить скидку 50 копеек с литра, если скачать приложение этой сети.

Передвижная заправка позволит сэкономить 2–3 рубля с литра

Передвижная заправка позволит сэкономить 2–3 рубля с литра

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Ну или заправляемся на многочисленных передвижных заправках на обочинах дорог — цены тут прям заманчивые. К примеру, 42,30 рубля за 92-й бензин и 44,70 рубля за 95-й. Будет экономия порядка 2–3 рублей с литра.

Почитайте еще, как дорожают новые автомобили, например популярный кроссовер Hyundai Creta.

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бензиндизельтопливоцены
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