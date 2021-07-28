Цены на бензин аномально скачут. Показываем на одной картинке, как он подорожал с 1 января. Где дешевле?

В Новосибирске цены на
Ну что, автомобилисты, заключим пари: пробьет ли к концу года
Как изменились цены за полгода
Актуальные цены на топливо сейчас такие: флагманская сеть «Газпромнефть» предлагает
Дорогущий «Лукойл» продает
С января 2021 года, когда мы публиковали статью о росте цен на ГСМ,
Динамика средних цен по России с начала года (по «Яндексу»):
- АИ-92 достиг 44,30 рубля (+2,4 рубля);
- АИ-95 — 47,15 рубля (+2);
- дизель — 52,20 рубля (+1,3).
Самый ужас творится с ценами на
— На каком основании АЗС «Газпромнефть», «Прайм», «ОПТИ», «Лукойл», «Роснефть» подняли стоимость бензина марки
В Новосибирске только с марта
Почему дорожает бензин
— Сейчас некоторые заводы встали на регламентные работы, количество отпускаемого горючего сократилось. Поэтому и поднялись цены. Они и дальше будут подниматься.
По прогнозам эксперта, к концу года цена на
А вот президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская добавляет, что одна из причин роста цен на бензин — продажа топлива на экспорт и постоянно растущий внутренний спрос на топливо:
— Оптовые цены на нефтепродукты выросли с начала года примерно на 30%, а розничные на 5%. Одной из причин такого роста является активное желание нефтяных компаний продавать топливо на экспорт. И каждый раз ограничение поступлений на внутренний рынок приводит к дефициту и росту цен. Здесь же необходимо отметить постоянно растущий спрос (сезон отпусков, наращивание объемов внутреннего туризма), которому никак не соответствует объём производства, значительная часть которого идет на экспорт. По предположениям участников независимого рынка, правительство должно не позднее следующей недели принять решение об ограничении экспортных отгрузок, — объясняет Юлия Золотовская.
Сказалось на топливе и всеобщее подорожание цен абсолютно на всё:
— Объективные факторы, инфляция дикая. Подорожали все материалы, сопутствующие добыче нефти: металл, арматура, бетон, цемент. Отложенный спрос — люди сидели дома, мало ездили, а в этом году народ попер. Считается, что на
Межу тем сейчас в условиях такого роста цен на ГСМ в Новосибирске начали появляться метановые заправки — этот газ пока еще доступен.
— На метан многие начали переходить, метановых заправок мало, а очереди создаются, особенно в вечернее время. Некоторые бизнесмены, владеющие заправочными пунктами, сейчас приступили к тому, чтобы восполнить эту потерю. Метан стоит где 19,5 рубля, где 20 рублей. Актуальная тема, там маржа хорошая: 7–8 рублей с литра, — говорит Евгений Данилов, замдиректора сети АЗС «Хорос».
Варианты: переходить на метан либо пытаться как-то снизить свои расходы на топливо. Например, у большинства АЗС есть бонусные или скидочные карты.
— 150 рублей скидочная карта стоит, 50 копеек с литра, — говорит заправщик на АЗС «Лукойл».
— Есть бонусная карта, начисление бонусов идет рубль с литра, 1,5 или 2 рубля в зависимости от того, сколько заправляете за месяц. Если меньше 100 литров — то это 1 рубль, от 100 до 300 — это 1,5 рубля и больше, 300 — это 2 рубля. Соответственно, 1 бонус равен 1 рублю, — объясняет кассир АЗС «Газпромнефть».
На «Энергии» фирменная карта дает скидку 1 рубль с литра. У «Роснефти» можно получить скидку 50 копеек с литра, если скачать приложение этой сети.
Ну или заправляемся на многочисленных передвижных заправках на обочинах дорог — цены тут прям заманчивые. К примеру, 42,30 рубля за
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