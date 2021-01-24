В Новосибирске подскочили цены на бензин. Показываем в одной картинке, как опустели наши баки с 2011 года

На новосибирских АЗС подорожал бензин
Интересные новости для автомобилистов — цены на бензин опять поползли вверх, в среднем подорожание на новосибирских автозаправках составило
Как подорожал бензин
Новые реалии 2021 года — стоимость литра
Так, например, в сети АЗС «Энергия» за литр
Заправки «Роснефти» предлагают
Сильно изменились цены у компаний, занимающихся доставкой бензина. Еще неделю назад (когда мы испытывали, как работает доставка) у сервиса «Полный бак» литр
Флагман розничной торговли топливом — сеть АЗС «Газпромнефть» — установил на заправках на территории Новосибирска следующие цены:
Еще 5 лет назад, в 2016 году,
Вот и посчитайте, сколько топлива вы могли залить в свой бензобак на
Для интереса заглянем и в 2011 год — столько стоило топливо
Почему дорожает бензин?
Если коротко: цены толкают акцизы (с 1 января
Впрочем, дело не только в акцизах — ценообразование бензина в России гораздо сложнее и зависит от множества налоговых ставок и коэффициентов.
Почему цены на бензин не реагируют на нефть и как скажется подорожание нефти на топливе — подробнее читайте в этом материале.