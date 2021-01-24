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В Новосибирске подскочили цены на бензин. Показываем в одной картинке, как опустели наши баки с 2011 года

Мы посчитали, сколько литров топлива можно было купить на 2000 рублей тогда и сейчас

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Сегодняшние цены на АЗС «Роснефть»

Сегодняшние цены на АЗС «Роснефть»

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На новосибирских АЗС подорожал бензин

Интересные новости для автомобилистов — цены на бензин опять поползли вверх, в среднем подорожание на новосибирских автозаправках составило 40–50 копеек. Это произошло на фоне уверенного роста стоимости нефти на мировых рынках и последующего повышения оптовых цен на топливо в России. Сколько сейчас стоят бензин и дизтопливо? И сколько бензина мы могли купить в 2011 и 2016 годах на одни и те же деньги?

Как подорожал бензин

Новые реалии 2021 года — стоимость литра 92-го бензина вплотную подобралась к 42 рублям, а стоимость литра 95-го перевалила за 45 рублей. В среднем цены повысились на 40–50 копеек, но в некоторых случаях подорожание достигает и 80 копеек.

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Так, например, в сети АЗС «Энергия» за литр АИ-92 сейчас просят 41,90 рубля, за литр АИ-9545,20 рубля, за литр дизеля — 49,90 рубля.

Заправки «Роснефти» предлагают 92-й бензин по 42,50 рубля, 95-й — по 45,55 рубля, дизель — по 50,90 рубля.

Цены на АЗС «Энергия»

Цены на АЗС «Энергия»

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Сильно изменились цены у компаний, занимающихся доставкой бензина. Еще неделю назад (когда мы испытывали, как работает доставка) у сервиса «Полный бак» литр АИ-92 стоил 39,40 рубля — теперь 40,20 рубля. За литр АИ-95 просили 42,60 рубля, теперь — 43,20 рубля.

Флагман розничной торговли топливом — сеть АЗС «Газпромнефть» — установил на заправках на территории Новосибирска следующие цены: АИ-9242,20 рубля, АИ-9545,25 рубля, дизель — 50,95 рубля.

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Еще 5 лет назад, в 2016 году, 92-й бензин стоил в Новосибирске 32,70 рубля. За литр 95-го просили 35,35 рубля, а за литр дизеля — 36,30. Дизтопливо с тех пор подорожало заметнее всего.

Цены «Газпромнефти» <nobr class="_">в 2016 году</nobr>

Цены «Газпромнефти» в 2016 году

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Вот и посчитайте, сколько топлива вы могли залить в свой бензобак на 2000 рублей (заправка на почти полный бак) тогда и сейчас. Если брать 92-й бензин, то это 61,2 литра против нынешних 47,4 литра. По дизелю вообще всё печально: раньше — 55,1 литра, сейчас — всего 39,3 литра.

Цены «ЛУКОЙЛа» в 2011 году

Цены «ЛУКОЙЛа» в 2011 году

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Для интереса заглянем и в 2011 год — столько стоило топливо 10 лет назад. Вот ценники АЗС «ЛУКОЙЛ», традиционно самой дорогой сети в Новосибирске: АИ-9223 рубля, АИ-9523,70 рубля, дизель — 26 рублей. Это ж сколько можно было купить 92-го бензина на 2000 рублей — целых 87 литров! Ну а дизеля — 77 литров. Кстати, нефть тогда стоила 100 долларов за баррель (а не 55, как сейчас).

Почему дорожает бензин?

Если коротко: цены толкают акцизы (с 1 января 2021 года произошло плановое повышение акцизов на топливо, например, для бензинов 5-го класса он вырос с 12,8 тысячи за тонну до 13,3 тысячи рублей).

Впрочем, дело не только в акцизах — ценообразование бензина в России гораздо сложнее и зависит от множества налоговых ставок и коэффициентов.

Почему цены на бензин не реагируют на нефть и как скажется подорожание нефти на топливе — подробнее читайте в этом материале.

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АЗСбензинАЗС «Газпромнефть»
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