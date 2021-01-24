В Новосибирске подскочили цены на бензин. Показываем в одной картинке, как опустели наши баки с 2011 года

Интересные новости для автомобилистов — цены на бензин опять поползли вверх, в среднем подорожание на новосибирских автозаправках составило 40–50 копеек . Это произошло на фоне уверенного роста стоимости нефти на мировых рынках и последующего повышения оптовых цен на топливо в России. Сколько сейчас стоят бензин и дизтопливо? И сколько бензина мы могли купить в 2011 и 2016 годах на одни и те же деньги?

Как подорожал бензин

