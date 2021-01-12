Цена бензина стремится к рекорду. Рассказываем, заправляться ли впрок в январе

— Здесь всё сложнее, потому что с начала 2021 года проиндексирована и условная расчетная цена топлива, например, для бензина она поднялась с 53,6 тысячи до 56 тысяч рублей за тонну, — объясняет руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов. — Это означает, что даже нынешний рост цен на нефть не позволит «переключить» демпфер в выгодную для нефтяных компаний сторону. Точное значение демпфирующих платежей мы узнаем только по итогам января, но в любом случае налоговая нагрузка остается высокой.



Почему бензин не реагирует на нефть?



Разве не странно, что цена бензина растет вне зависимости от того, что происходит на рынке? За последние годы нефть и дорожала, и дешевела, спрос на топливо и рос, и резко падал. Но на стоимости топлива это если и сказывалось, то очень незначительно, а общий тренд всегда был на подорожание. Как же так?



— Та регуляторная конструкция, что была выстроена для стабилизации цен, убила рыночные способы ценообразования, зажав производителей и продавцов топлива в регуляторные тиски, — объясняет Григорий Баженов. — Создались условия, когда при любом изменении конъюнктуры розничные цены склонны к росту. Неверно думать, что нефтяные компании за счет этого смогли обогатиться: если взглянуть на их финансовую отчетность за 2020 год, в основном она отрицательная. Например, объем выплаты нефтяных компаний в бюджет через демпфирующий механизм в 2020 году превысил госпомощь этим же компаниям в 2019 году. В целом налоги и акцизы за последние годы выросли, и это постоянно толкает цены вверх.