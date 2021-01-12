Цена бензина стремится к рекорду. Рассказываем, заправляться ли впрок в январе

На подорожание топлива обратили внимание жители нескольких регионов России. С чем это связано и как сильно прибавит бензин в ближайшее время? Разбираемся вместе.
Вообще цены на топливо в России колеблются постоянно, причем в течение года могут как расти, так и слегка снижаться. В последнее время резкого подорожания бензина зафиксировано не было, тем не менее с середины ноября цены на АИ-95 держатся на рекордном для страны уровне в 47+ рублей за литр (данные «Яндекс»). Это соответствует пику, достигнутому в августе 2020 года, — тогда стоимость бензина АИ-95 выросла до максимальных за всю историю значений.
Похожая ситуация с бензином АИ-92, стоимость которого с августа 2020 года держится на уровне 43+ рублей за литр. Цена «девяносто второго» заметно выросла в начале лета прошлого года, поднявшись за месяц практически на 1,5 рубля, но с тех пор оставалась стабильной.
По данным Росстата, стоимость бензина АИ-95 за 2020 год выросла на 2,7%, АИ-92 — на 2,4%. Это не превышает уровень инфляции, который составил почти 5% — именно этот порог правительство обозначило для нефтяных компаний в качестве критерия. То есть говорить о резком росте цен уже сейчас нельзя: наблюдаются корректировки цен на отдельных АЗС. Тем не менее предпосылки к росту топливных цен в ближайшее время есть.
Бензин толкают акцизы
С 1 января 2021 года произошло плановое повышение акцизов на топливо, например, для бензинов 5-го класса он вырос с 12,8 тысячи за тонну до 13,3 тысячи рублей. В пересчете на розничную цену бензина акциз составляет почти 10 рублей с каждого литра, а последняя индексация добавила 30–40 копеек в цену литра.
Но ценообразование бензина в России гораздо сложнее и зависит от множества налоговых ставок и коэффициентов. После авральной ситуации в мае 2018 года правительство ввело специальный механизм — так называемый демпфер — который уравновешивает колебания цены бензина при изменениях мировой стоимости нефти. Демпфер компенсирует нефтяным компаниям прибыль, недополученную на внешнем рынке при ценах нефти выше $50–55 долларов за баррель. Но демпфер работает и в обратном направлении: низкие цены на нефть, которые держатся с весны прошлого года, вынуждают платить уже сами нефтяные компании, причем в иные месяцы демпферная нагрузка превышает тот же акциз. Это, кстати, одна из причин подорожания топлива в течение прошлого года на фоне дешевой нефти: экономию от дешевого сырья съедал «демпферный налог».
Теперь нефть дорожает. Как это скажется?
В январе 2021 года стоимость нефти начала расти, подскочив с $51 до $55 за баррель. Не означает ли это, что демпферные платежи обнулятся или станут даже «прибыльными» для нефтяных компаний?
— Здесь всё сложнее, потому что с начала 2021 года проиндексирована и условная расчетная цена топлива, например, для бензина она поднялась с 53,6 тысячи до 56 тысяч рублей за тонну, — объясняет руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов. — Это означает, что даже нынешний рост цен на нефть не позволит «переключить» демпфер в выгодную для нефтяных компаний сторону. Точное значение демпфирующих платежей мы узнаем только по итогам января, но в любом случае налоговая нагрузка остается высокой.
Почему бензин не реагирует на нефть?
Разве не странно, что цена бензина растет вне зависимости от того, что происходит на рынке? За последние годы нефть и дорожала, и дешевела, спрос на топливо и рос, и резко падал. Но на стоимости топлива это если и сказывалось, то очень незначительно, а общий тренд всегда был на подорожание. Как же так?
— Та регуляторная конструкция, что была выстроена для стабилизации цен, убила рыночные способы ценообразования, зажав производителей и продавцов топлива в регуляторные тиски, — объясняет Григорий Баженов. — Создались условия, когда при любом изменении конъюнктуры розничные цены склонны к росту. Неверно думать, что нефтяные компании за счет этого смогли обогатиться: если взглянуть на их финансовую отчетность за 2020 год, в основном она отрицательная. Например, объем выплаты нефтяных компаний в бюджет через демпфирующий механизм в 2020 году превысил госпомощь этим же компаниям в 2019 году. В целом налоги и акцизы за последние годы выросли, и это постоянно толкает цены вверх.
Эксперт объясняет, что с точки зрения нефтяных компаний справедливая розничная цена бензина (та, что определяется чисто рыночными механизмами) сегодня выше его стоимости на АЗС, но есть и обратные примеры: так, в 2020 году мы бы наблюдали падение розницы на 2–3 рубля, если бы не регуляторные тиски.
При этом соглашение между «нефтяниками» и правительством ограничило рост цены бензина уровнем инфляции, поэтому изменение цены топлив определяется не столько экономическими факторами, сколько договоренностями между властью и нефтяным сектором.
Будет ли бензин дорожать в январе?
Григорий Баженов считает, что хотя для нефтяных компаний розница остается убыточной, они будут выполнять соглашение с правительством, то есть не допустят значительных скачков цен, как в 2018 году.
— Механизм демпфера критикуют многие, в том числе сами нефтяные компании, но они соглашаются на эти условия, потому что боятся перехода на полностью ручное регулирование цен, — объясняет эксперт. — В 2021 году состоятся выборы в Госдуму, и в таких условиях ценам на топливо будет уделяться повышенное внимание. Думаю, значительного роста не будет.
Однако ползучее подорожание бензина, которое идет в России постоянно, продолжится, поэтому не удивляйтесь, если топливо на любимой АЗС вдруг подорожает на те же 40 копеек. Такие корректировки нефтяным компаниям разрешены, но вряд ли стоит из-за этого заправляться впрок — от этой тенденции всё равно не спастись.
Весной прошлого года мировые цены на нефть стали даже отрицательными — мы объясняли, что это значит. Ситуация на топливном рынке особенно больно бьет по независимым АЗС, убивая и без того небольшую конкуренцию. Правительство тем временем стимулирует переход россиян с бензина на природный газ.