Тест-драйв доставки дешевого бензина — как это работает, сколько стоит и выгодно ли на самом деле

Если вы автомобилист, то наверняка уже видели на улицах Новосибирска передвижные АЗС — переоборудованные «Лады Ларгус» с заправочными пистолетами. Мобильные и автоматические заправки, сервисы доставки топлива получают всё большее развитие, и можно предположить, что в наступившем году их станет еще больше. Основные преимущества таких заправок, как заявляют владельцы, — сниженная цена топлива и удобство. Мол, не нужно ехать на стационарную АЗС и стоять в очереди, тебе просто привезут бензин куда скажешь. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко протестировал новые услуги и сейчас расскажет обо всех нюансах.