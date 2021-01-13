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Тест-драйв доставки дешевого бензина — как это работает, сколько стоит и выгодно ли на самом деле

Изучаем сервисы доставки топлива, а также автоматические заправки

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Одна из автоматических АЗС, на которых мы побывали

Одна из автоматических АЗС, на которых мы побывали

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В Новосибирске устроили тест-драйв сервисам доставки бензина

Если вы автомобилист, то наверняка уже видели на улицах Новосибирска передвижные АЗС — переоборудованные «Лады Ларгус» с заправочными пистолетами. Мобильные и автоматические заправки, сервисы доставки топлива получают всё большее развитие, и можно предположить, что в наступившем году их станет еще больше. Основные преимущества таких заправок, как заявляют владельцы, — сниженная цена топлива и удобство. Мол, не нужно ехать на стационарную АЗС и стоять в очереди, тебе просто привезут бензин куда скажешь. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко протестировал новые услуги и сейчас расскажет обо всех нюансах.

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В городе 25 таких заправок

В городе 25 таких заправок

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Начнем с автоматических заправок — это стационарные АЗС без операторов и заправщиков, клиент платит с помощью терминала, сам вставляет пистолет. По данным справочника 2ГИС, сейчас в Новосибирске 25 таких АЗС, в том числе автоматические станции таких гигантов, как «Газпромнефть», и компактные контейнерные станции небольших компаний. Давайте заедем на одну из станций под названием SMART — на северном выезде из города, рядом с Родниками.

Цены на бензин снижены на 1,4–1,8 рубля

Цены на бензин снижены на 1,4–1,8 рубля

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Нас встречает симпатичный свежий павильон в бело-красном оформлении и яркая бегущая строка с ценами на топливо. АИ-92 стоит тут 40 рублей, АИ-95 — 43 рубля. Это ниже, чем на обычных АЗС: средние цены сейчас на 92-й бензин — 41,40 рубля, на 95-й бензин — 44,80 рубля.

Оплата картой

Оплата картой

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Передо мной были два клиента — заправка пользуется спросом. Дожидаюсь своей очереди, вставляю пистолет и начинаю оплату. Всё предельно просто — выбираешь сумму или количество литров, платишь картой (есть бесконтактная оплата).

На бензин есть сертификаты

На бензин есть сертификаты

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В службе поддержки этой АЗС рассказали, что у них и не «газпромовский» бензин, и не «Роснефть» — топливо покупают в биржевых объемах и катализируют его в соответствии с ГОСТом.

Мобильная заправка на обочине

Мобильная заправка на обочине

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А вот и та самая мобильная заправка на обочине дороги — раскрашенная «Лада-Ларгус» с двумя пистолетами (АИ-92 и АИ-95). Подъезжай, плати, заправляйся — цены тоже ниже, чем на стационарных АЗС. Но наибольший интерес у меня вызвали сервисы доставки топлива — давайте разберемся, что это.

Мобильное приложение сервиса доставки

Мобильное приложение сервиса доставки

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По данным 2ГИС, таких сервисов у нас пока три — «Полный бак», TANKER и TankUp. Работают они по единому принципу — сначала надо скачать приложение для смартфона. Там указываешь тип топлива, его количество, модель и номер своей машины, адрес доставки. Оплата — банковской картой, нужно ввести реквизиты. Цены тоже снижены — например, у «Полного бака» 92-й бензин стоит 39,40 рубля, 95-й бензин — 42,60 рубля, дизель — 47,90 рубля (при средней цене ДТ в 50 рублей).

Заправщик заливает топливо

Заправщик заливает топливо

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После оплаты с вами свяжется сотрудник и уточнит, когда привезти бензин, как подъехать и прочие нюансы. И вот приезжает «Лада-Ларгус» с фирменной раскраской, заправщик достает пистолет, разматывает шланг и заливает бензин.

На пистолете установлен счетчик

На пистолете установлен счетчик

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На пистолете стоит счетчик, после заправки сотрудник фотографирует его показания для отчетности, а вам приходит СМС, что топливо в машину залито. Напоследок заправщик делится секретом — чтобы никуда не выходить из дома или офиса, просто оставляйте лючок бензобака чуть приоткрытым — к вам приедут и всё сделают без вас.

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В доставке&nbsp;используется бензин производства «Газпромнефть»

В доставке используется бензин производства «Газпромнефть»

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В этой компании рассказали, что используют бензин производства «Газпромнефть» омского НПЗ, есть все необходимые сертификаты — их предоставляют по первому запросу, вот они.

Сертификат на бензин АИ-95

Сертификат на бензин АИ-95

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Сертификат на бензин АИ-92

Сертификат на бензин АИ-92

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Подводя итог, можно сказать, что автоматические АЗС и сервисы доставки топлива вызывают определенный интерес — прежде всего сниженными ценами. Доставка, кроме того, действительно удобна — вообще не надо никуда заезжать, выходить, особенно зимой. Есть, конечно, извечные опасения в плане качества и долива топлива, но, с другой стороны, и на стационарных АЗС вы находитесь в таких же условиях.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске бензин разливают прямо из бочек. Тогда эксперт объяснил эту тенденцию так.

— Это явление достаточно распространенное, причем уже давно, — прокомментировал представитель ФАР (Федерация Автовладельцев России) в Новосибирске, член общественного совета при Министерстве транспорта Новосибирской области Михаил Мезенцев. — Лет 15 назад было известно, что водители, которые ездят на каких-то служебных автомобилях, чаще всего государственных, иногда заправляются по так называемым талонам, либо у них есть какие-то карты. Они всегда экономили бензин, а потом сливали 10–20 литров за полцены. И всегда были эти скупщики в каких-то частных гаражах, гаражных комплексах.

По его словам, тем же занимаются и дальнобойщики — сливают дизельное топливо и продают его на парковках, въездах в город.

Михаил Мезенцев не исключил, что сейчас это стало заметнее, так как теневой бизнес набирает обороты, тем более для этого есть все условия.

— Там в принципе не соблюдаются никакие нормы, надзора за этим нет. То есть люди по своему усмотрению используют какие хотят емкости, непонятно, в чем они одеты, что у них в карманах, — констатировал представитель ФАР. — Если что-то где-то находится вблизи жилых территорий, это вообще крутейшее нарушение. Повсеместно происходит бардак, никто за этим не смотрит, не следит.

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АЗСбензин
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