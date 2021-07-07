Вышла новая «Хёндай-Крета» — теперь она стоит под 2 миллиона. Смотрим, за что такие деньги

Начало июля дало старт производству второго поколения суперпопулярного кроссовера Hyundai Creta — его делают на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Creta — кроссовер номер один в России, а в Новосибирске вообще автомобиль номер один (на рынке новых машин) — по продажам он опережает и «Лады», и бюджетники В-класса. И конечно, новосибирским автомобилистам интересно было бы знать, как машина изменилась и как подорожала — а она подорожала. Подробнее — в нашем обзоре.
Сначала немного цифр: за 5 месяцев 2021 года Hyundai Creta продана в Новосибирской области в количестве 607 штук (это абсолютный лидер среди всех моделей), а за 2020 год — в количестве 1285 штук. Сейчас за первые 5 месяцев при общей емкости рынка в 8363 машин на долю Hyundai Creta приходится 7,3%, то есть всего одна модель занимает значительную часть рынка.
В 2016 году Hyundai Creta ворвалась в сегмент SUV, заняв пустовавшую нишу доступного компактного кроссовера с хорошим соотношением «цена — качество». Прежний лидер, Renault Duster (тоже доступный, но грубый), был навсегда отодвинут на второй план. Сейчас в это сложно проверить, но в 2016 году начальная цена на «Крету» составляла всего
В очертаниях, пропорциях и размерах автомобиль изменился не сильно — длина подросла на 3 см, ширина — на 1 см, колесная база — на 2 см. А вот дизайн экстерьера переработали серьезно. С одной стороны, кроссовер стал современнее, интереснее, солиднее — на его фоне предыдущее поколение, разработанное 6 лет назад, меркнет и кажется нафталином.
С другой стороны — вот это вот увлечение парней из Hyundai безумной двухэтажной оптикой, все эти завитушки светодиодные и прочие размашистые эксперименты могут не понравиться части потребителей. В салоне всё более сдержанно — дизайн без выкрутасов, новый руль о четырех спицах, большой экран мультимедиа, цифровая приборная панель. Пластик при этом по-прежнему жесткий и бюджетный.
По агрегатной части без изменений — проверенные атмосферники
Чем хороша новая «Крета», так это улучшением уровня оснащенности даже в начальных версиях и появлением доселе неведомых для машины опций в топе. В базовой версии Prime с мотором 1,6 и механикой добавились электропривод и подогрев наружных зеркал, регулировка передних ремней безопасности по высоте, сигнализация, светодиодные повторители сигналов поворота в зеркалах, галогеновые фары проекционного типа, аудиосистема с цветным 8'' экраном. Доплата за это —
Дальше цены уходят в больший разрыв. К примеру, средняя комплектация Family (бывшая Comfort) с 2-литровым мотором, автоматом и передним приводом стоит
Ну а топовая «Крета» стоит нынче
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