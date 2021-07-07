Вышла новая «Хёндай-Крета» — теперь она стоит под 2 миллиона. Смотрим, за что такие деньги

В 2016 году Hyundai Creta ворвалась в сегмент SUV, заняв пустовавшую нишу доступного компактного кроссовера с хорошим соотношением «цена — качество». Прежний лидер, Renault Duster (тоже доступный, но грубый), был навсегда отодвинут на второй план. Сейчас в это сложно проверить, но в 2016 году начальная цена на «Крету» составляла всего 749 000 рублей, сейчас последние «Креты» уходящего первого поколения по прайсу стоят от 1 127 000 рублей. Ну а что же новая «Крета» — как изменилась и сколько прибавила в цене?