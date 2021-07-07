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Вышла новая «Хёндай-Крета» — теперь она стоит под 2 миллиона. Смотрим, за что такие деньги

Самый популярный у новосибирцев новый автомобиль стал богаче, но и дороже

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Hyundai Creta первого поколения продавалась 5 лет

Hyundai Creta первого поколения продавалась 5 лет

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Начало июля дало старт производству второго поколения суперпопулярного кроссовера Hyundai Creta — его делают на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Creta — кроссовер номер один в России, а в Новосибирске вообще автомобиль номер один (на рынке новых машин) — по продажам он опережает и «Лады», и бюджетники В-класса. И конечно, новосибирским автомобилистам интересно было бы знать, как машина изменилась и как подорожала — а она подорожала. Подробнее — в нашем обзоре.

Продажи модели в Новосибирской области в этом и прошлом годах

Продажи модели в Новосибирской области в этом и прошлом годах

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Сначала немного цифр: за 5 месяцев 2021 года Hyundai Creta продана в Новосибирской области в количестве 607 штук (это абсолютный лидер среди всех моделей), а за 2020 год — в количестве 1285 штук. Сейчас за первые 5 месяцев при общей емкости рынка в 8363 машин на долю Hyundai Creta приходится 7,3%, то есть всего одна модель занимает значительную часть рынка.

В 2016 году Hyundai Creta ворвалась в сегмент SUV, заняв пустовавшую нишу доступного компактного кроссовера с хорошим соотношением «цена — качество». Прежний лидер, Renault Duster (тоже доступный, но грубый), был навсегда отодвинут на второй план. Сейчас в это сложно проверить, но в 2016 году начальная цена на «Крету» составляла всего 749 000 рублей, сейчас последние «Креты» уходящего первого поколения по прайсу стоят от 1 127 000 рублей. Ну а что же новая «Крета» — как изменилась и сколько прибавила в цене?

Длина — 4300 мм;<br />ширина — 1790 мм;<br />высота — 1620 мм

Длина — 4300 мм;
ширина — 1790 мм;
высота — 1620 мм

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В очертаниях, пропорциях и размерах автомобиль изменился не сильно — длина подросла на 3 см, ширина — на 1 см, колесная база — на 2 см. А вот дизайн экстерьера переработали серьезно. С одной стороны, кроссовер стал современнее, интереснее, солиднее — на его фоне предыдущее поколение, разработанное 6 лет назад, меркнет и кажется нафталином.

Колесная база —2610 мм;<br />клиренс — 190 мм

Колесная база —2610 мм;
клиренс — 190 мм

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С другой стороны — вот это вот увлечение парней из Hyundai безумной двухэтажной оптикой, все эти завитушки светодиодные и прочие размашистые эксперименты могут не понравиться части потребителей. В салоне всё более сдержанно — дизайн без выкрутасов, новый руль о четырех спицах, большой экран мультимедиа, цифровая приборная панель. Пластик при этом по-прежнему жесткий и бюджетный.

В салоне появились приборная цифровая панель и увеличенный сенсорный экран

В салоне появились приборная цифровая панель и увеличенный сенсорный экран

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По агрегатной части без изменений — проверенные атмосферники 1,6 л на 123 силы и 2,0 л на 150 сил. Механика и гидроавтомат на 6 ступеней. Передний или полный привод на основе муфты, подключающей заднюю ось. Можно всё это сконфигурировать, подбирая вариант под себя.

Чем хороша новая «Крета», так это улучшением уровня оснащенности даже в начальных версиях и появлением доселе неведомых для машины опций в топе. В базовой версии Prime с мотором 1,6 и механикой добавились электропривод и подогрев наружных зеркал, регулировка передних ремней безопасности по высоте, сигнализация, светодиодные повторители сигналов поворота в зеркалах, галогеновые фары проекционного типа, аудиосистема с цветным 8'' экраном. Доплата за это — 72 000 рублей, именно настолько подорожала базовая версия (1 199 000 рублей). При этом по-прежнему нет подогрева сидений — и это в машине за миллион двести.

Салон автомобиля в топовом кожаном исполнении

Салон автомобиля в топовом кожаном исполнении

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Дальше цены уходят в больший разрыв. К примеру, средняя комплектация Family (бывшая Comfort) с 2-литровым мотором, автоматом и передним приводом стоит 1 470 000 рублей вместо прежних 1 342 000 рублей. Зато в оснащении появились телематический сервис Bluelink с дистанционным запуском двигателя, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, 6 динамиков, задний подлокотник, подогрев руля, электронный стояночный тормоз.

Ну а топовая «Крета» стоит нынче 1 900 000 рублей, ну то есть мы подошли к психологическим 2 миллионам за компактный паркетник. Тут, конечно, полно «излишеств»: навигационная система, с 10,25" экраном, панорамная крыша, cистема кругового обзора, система обзора слепых зон, подогрев лобового стекла, премиальная аудиосистема Bose с 8 динамиками, беспроводная зарядка для телефона, кожаный салон. А можно еще выбрать двухцветную окраску кузова за 22 000 рублей. Белый верх, черный низ — просто шик.

Почитайте еще, как мы пытались купить машину по заводской цене — ничего не вышло, дилеры накручивают стоимость.

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Hyundai Cretaновые авто
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