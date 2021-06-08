Эксперимент: удастся ли купить машину по заводской цене? Изучаем прайсы дилеров и сравниваем с итоговыми цифрами

Итак, у нас есть миллион (с копейками), можно купить бюджетную иномарку с автоматической КП, например чешский Rapid. Ну а что, европейка, красивый новый дизайн, 1,6 литра, 110 «лошадей», гидроавтомат. Мощей для города хватит, да и комплектация Active за 1 054 000 рублей меня устроит — светодиодные фары, система стабилизации, кондиционер, магнитофон и даже скребок для льда! Мы — люди простые, не надо нам этих ваших «блютузов» да «круиз-контролей». Звоню в магазин «Автомир-Богемия», говорю, мол, хочу такую машину по прайсовой стоимости, больше денег нет.



— Его взять можно, но он уже с дополнительным оборудованием будет. Антикоррозийное покрытие, сигнализация, коврики в багажник и салон. 1 300 000 рублей, — отвечает менеджер.

Почти 300 тысяч лишних! Это что, мне еще 5 лет копить что ли? Спрашиваю, можно ли заказать с завода по прайсу — я, мол, подожду. Ответ однозначный: нет, цена все равно будет выше, машина придет с допоборудованием.

KIA Rio