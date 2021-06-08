Эксперимент: удастся ли купить машину по заводской цене? Изучаем прайсы дилеров и сравниваем с итоговыми цифрами

В Новосибирске автодилеры склоняют клиентов к доплатам за новые машины
Представьте ситуацию: вы созрели для покупки новой машины и даже накопили на нее 1 миллион рублей — вполне можно рассчитывать на бюджетный седан с автоматом. И вот вы радостно идете к дилерам, предвкушая, как сядете в новенький автомобиль и поедете гоголем по улицам Новосибирска. Но не тут то было — мы уже рассказывали, как дилеры накручивают к прайсовой стоимости машины сотни тысяч дополнительных рублей. И такие ситуации, судя по количеству жалоб и обращений в редакцию НГС, происходят повсеместно. Наш коллега Дмитрий Косенко проверил, можно ли купить себе новую машину по заводской цене — читайте, что из этого вышло.
Skoda Rapid
Итак, у нас есть миллион (с копейками), можно купить бюджетную иномарку с автоматической КП, например чешский Rapid. Ну а что, европейка, красивый новый дизайн, 1,6 литра, 110 «лошадей», гидроавтомат. Мощей для города хватит, да и комплектация Active за 1 054 000 рублей меня устроит — светодиодные фары, система стабилизации, кондиционер, магнитофон и даже скребок для льда! Мы — люди простые, не надо нам этих ваших «блютузов» да «круиз-контролей». Звоню в магазин «Автомир-Богемия», говорю, мол, хочу такую машину по прайсовой стоимости, больше денег нет.
— Его взять можно, но он уже с дополнительным оборудованием будет. Антикоррозийное покрытие, сигнализация, коврики в багажник и салон. 1 300 000 рублей, — отвечает менеджер.
Почти 300 тысяч лишних! Это что, мне еще 5 лет копить что ли? Спрашиваю, можно ли заказать с завода по прайсу — я, мол, подожду. Ответ однозначный: нет, цена все равно будет выше, машина придет с допоборудованием.
KIA Rio
Ладно, обратимся к корейцам — KIA Rio за 1 034 900 рублей в комплектации Comfort с 1,6-литровым двигателем и автоматом. Машина «пожирней» «Шкоды» будет: двигатель мощней (123 лошадиных силы), подогрев передних сидений, подогрев руля, мультируль с управлением аудиосистемой, стабилизация, кондиционер. В салоне «Центр НСК» объясняют, что такую машину можно взять только под заказ со сроком поставки 3–4 месяца. Цена в договоре будет не фиксированной, но обещают отдать по прайсовой стоимости на момент поставки. Либо бери то, что есть за 1 234 999 рублей, и не выделывайся — тут тебе и сигнализация, и защита картера, и защита радиатора, и коврики, и тонировка, и антикор, и антишум днища/арок. Всё, о чем я мечтал и без чего жить не мог.
Hyundai Solaris
Сравнимый с Rio по оснащению Hyundai Solaris по прайсу стоит 1 016 000 рублей: 1,6 литра, автомат, зеркала с электроприводом и обогревом, аудиосистема, подогрев передних сидений, кондиционер, подогрев руля, Bluetooth. В салоне «Автомир» говорят, что машину надо заказать, но такой стоимости гарантировать не могут, цену в договоре не фиксируют. Машина может прийти с допами или просто подорожавшей по прайсу.
Hyundai Creta
Да что ж такое, может, это только с бюджетными машинами так? Может, авто подороже удастся купить по заводской цене? Выбираю кроссовер Hyundai Creta с мотором 1,6 литра, передним приводом и автоматом в комплектации Active: кондиционер, электропривод и подогрев наружных зеркал, трехступенчатый подогрев передних сидений, рейлинги на крыше, аудиосистема, Bluetooth, громкая связь Hands Free, система стабилизации. Цена — 1 212 000 рублей.
— Да, есть такой автомобиль, в сером цвете один свободный в наличии! За наличный расчет в 1 442 000 рублей обойдется. Сигнализация, защита двигателя, комплект ковров, антикоррозийная обработка, — сообщает менеджер магазина «Эксперт-Авто».
За прайсовую цену машину отдадут, только если сдашь свое авто в трейд-ин и доплатишь кредитом.
Nissan Qashqai
Ладно, еще дороже автомобиль — Nissan Qashqai с мотором 2 литра, передним приводом и вариатором в комплектации SE+. Подогрев руля и всех сидений, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, двухзонный климат-контроль, лобовое стекло с электрообогревом, 18-е литье, мультимедийная система с сенсорным экраном 7 дюймов. Цена — 1 927 000 рублей.
— Если без кредита, без трейд-ина, цена будет 2 126 000 рублей. Совсем немного на самом деле допов — коврики, ветровики, шумоизоляция, покрытие лобовика от дождя, сетка защиты радиатора, — объясняют в ДЦ «Сибирские моторы».
Toyota RAV4
Во всех предыдущих случаях переплата составляла 150–300 тысяч, но больше всего удивила «Тойота». Кроссовер RAV4 с 2-литровым мотором, вариатором и полным приводом в комплектации «Комфорт» стоит с завода 2 413 500 рублей.
Просто к комплектации накидывай 400–450 тысяч рублей за дополнительное оборудование и будь счастлив.
— И резина, и сигнализация, и тонировка, и сетки, керамика кузова, антикоррозийная обработка, где-то фаркоп. Какие-то опции идут с завода, что-то здесь устанавливается у нас, — говорят в салоне «Восток Моторс». Ну то есть это будет почти 3 миллиона рублей, почти роскошь со всеми этими сетками, сигналками и антикоррами.
Между тем, говорят эксперты авторынка, дилерские компании, купив автомобиль у автопроизводителя/импортера, на законных основаниях могут поставить на него оборудование и увеличить отпускную цену.
— Есть четкое правило продажи автомобилей по рекомендованной розничной цене, не более. То есть, если к примеру на автомобиль установлена стоимость реализации по всей России, то у дилера она должна быть точно такая же. Вопрос в другом, если вы покупаете автомобиль из наличия, которые уже есть на складе у дилера, то дилер может укомплектовать автомобиль по своему личному усмотрению, — объясняет Денис Перегудов, руководитель отдела продаж ДЦ «Луна Авто».
По словам эксперта, сейчас сложилась ситуация, что автомобили поставляются на наш рынок с дефицитом.
— И дилеры компенсирует тем самым упущенную прибыль, которая бы ранее выражалась в количестве проданных автомобилей. А сейчас выражается в качестве продажи автомобиля с дополнительными услугами и оборудованием. По большей части это вынужденная мера, продажи автомобилей планируются на год вперед, а когда возникают какие-то непредвиденные дефициты с поставкой, то всё это ломает общую экономическую модель дилерского центра, — объясняет руководитель дилерского центра.
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