Новосибирск захватывают новые автосалоны — сколько денег крутится у дилеров и кто самый богатый

Тяжелый пандемийный год, безработица и массовые сокращения, средняя зарплата по городу в 39 тысяч рублей не отразились на платежеспособности новосибирцев — продажи автомобилей растут, в Новосибирске открываются один за другим автосалоны, приходят новые игроки рынка из других регионов. Только за эту весну открылись два салона — «Рено» и «Лада». Какие дилерские центры появились в столице Сибири за последние 2 года, кто эти дилеры, сколько они зарабатывают — подробнее в нашем обзоре.

По данным агентства «Автостат», в 2020 году новосибирцы купили 18 131 новое авто. За первый квартал 2021 года — 4466 авто . Это рост на 7%, притом что в целом по стране рынок немного просел. Разумеется, всю эту технику должен кто-то привозить и продавать — увеличение количества дилерских центров одновременно и удовлетворяет растущий спрос на машины, и дополнительно стимулирует его.