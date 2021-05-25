Новосибирск захватывают новые автосалоны — сколько денег крутится у дилеров и кто самый богатый

Тяжелый пандемийный год, безработица и массовые сокращения, средняя зарплата по городу в
По данным агентства «Автостат», в
Самый последний открывшийся автосалон — отечественного бренда «Лада» самарской компании «Фастар». Это притом, что в городе уже есть целых три салона «Лады» — вероятно, дилер прогнозирует дальнейший рост спроса на эту марку, ведь «Веста» и «Гранта» занимают высшие позиции в рейтинге самых продаваемых авто. До этого открылся салон Renault той же компании в том же здании на Большевистской, ранее в городе работал один автосалон Renault компании «Автомир» на Петухова.
В целом за последние 2 года в Новосибирске появилось около десятка новых брендов, которые ранее не были представлены, построены несколько зданий дилерских центров буквально с нуля. Одним из самых крутых можно назвать салон Jaguar Land Rover алтайской компании «Альбион-Моторс» на Станционной. Он построен с учетом жестких требований этой английской марки — салон очень просторный, использовано самое современное оборудование и дорогостоящие материалы отделки. В здании попроще, где раньше продавались Jaguar и Land Rover, «Альбион-Моторс» открыл дилерский центр китайской марки Changan.
Еще из построенных с нуля автоцентров — салон Lexus и Toyota тюменской компании «Восток-Моторс» на Большевистской. Это единое здание, которое возвели буквально за год — теперь у нас два салона Toyota. Премиальный Lexus, который долгое время официально не был представлен в Новосибирске, до открытия этого здания ютился в старом ДЦ на Никитина.
Также на Большевистской с нуля построено здание, где разместились салоны Mercedes-Benz и Volkswagen компании «Фастар». Самарцы не побоялись конкуренции со стороны уже давно работающих дилеров немецких марок со сложившейся клиентурой. Вообще «Фастар» очень бойко зашел на новосибирский рынок, открыв сначала мультибрендовый салон Mazda/Mitsubihi/Subaru, а потом пристроив два новых здания для Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault и «Лады» — итого
Группа «Мегапарк»/«Альтпарк» создала новую компанию «Грейт парк» и построила новое здание для продаж китайской марки Geely. Другие компании берут дилерство китайских марок и продают их в уже имеющихся автосалонах — у нас появились Chery, Haval, FAW, JAC. Компания «Сибирские моторы», занимающаяся маркой Nissan, начала продавать премиальные Infiniti.
Всего, по данным «Автостата», в нашем регионе насчитывается 61 дилерская точка по продаже новых авто, это с учетом того, что одну марку может представлять несколько дилеров и что один дилер продает несколько марок в одном здании. Абсолютно все ДЦ находятся в Новосибирске, гостям из области за новой машиной нужно ехать в Москву.
Автомобиль — штука дорогая, это вам не по
Компания «Альбион-Моторс Нск» на английских и китайских машинах заработала за прошлый год
ООО «Мегапарк» и ООО «Альт-Парк» (KIA, Skoda) с едиными владельцами показали выручку в
Но больше всего дилеры зарабатывают у нас на японских Lexus и Toyota. ООО «Автомир-54» (Toyota на Станционной) показало выручку
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