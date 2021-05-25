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Новосибирск захватывают новые автосалоны — сколько денег крутится у дилеров и кто самый богатый

Вспоминаем, какие автосалоны открылись за последнее время. И изучаем их доходы

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Автосалоны — настоящее хранилище автомобилей до продажи

Автосалоны — настоящее хранилище автомобилей до продажи

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Тяжелый пандемийный год, безработица и массовые сокращения, средняя зарплата по городу в 39 тысяч рублей не отразились на платежеспособности новосибирцев — продажи автомобилей растут, в Новосибирске открываются один за другим автосалоны, приходят новые игроки рынка из других регионов. Только за эту весну открылись два салона — «Рено» и «Лада». Какие дилерские центры появились в столице Сибири за последние 2 года, кто эти дилеры, сколько они зарабатывают — подробнее в нашем обзоре.

По данным агентства «Автостат», в 2020 году новосибирцы купили 18 131 новое авто. За первый квартал 2021 года4466 авто. Это рост на 7%, притом что в целом по стране рынок немного просел. Разумеется, всю эту технику должен кто-то привозить и продавать — увеличение количества дилерских центров одновременно и удовлетворяет растущий спрос на машины, и дополнительно стимулирует его.

Самый последний открывшийся автосалон — отечественного бренда «Лада» самарской компании «Фастар». Это притом, что в городе уже есть целых три салона «Лады» — вероятно, дилер прогнозирует дальнейший рост спроса на эту марку, ведь «Веста» и «Гранта» занимают высшие позиции в рейтинге самых продаваемых авто. До этого открылся салон Renault той же компании в том же здании на Большевистской, ранее в городе работал один автосалон Renault компании «Автомир» на Петухова.

В целом за последние 2 года в Новосибирске появилось около десятка новых брендов, которые ранее не были представлены, построены несколько зданий дилерских центров буквально с нуля. Одним из самых крутых можно назвать салон Jaguar Land Rover алтайской компании «Альбион-Моторс» на Станционной. Он построен с учетом жестких требований этой английской марки — салон очень просторный, использовано самое современное оборудование и дорогостоящие материалы отделки. В здании попроще, где раньше продавались Jaguar и Land Rover, «Альбион-Моторс» открыл дилерский центр китайской марки Changan.

Пост техобслуживания

Пост техобслуживания

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Еще из построенных с нуля автоцентров — салон Lexus и Toyota тюменской компании «Восток-Моторс» на Большевистской. Это единое здание, которое возвели буквально за год — теперь у нас два салона Toyota. Премиальный Lexus, который долгое время официально не был представлен в Новосибирске, до открытия этого здания ютился в старом ДЦ на Никитина.

Также на Большевистской с нуля построено здание, где разместились салоны Mercedes-Benz и Volkswagen компании «Фастар». Самарцы не побоялись конкуренции со стороны уже давно работающих дилеров немецких марок со сложившейся клиентурой. Вообще «Фастар» очень бойко зашел на новосибирский рынок, открыв сначала мультибрендовый салон Mazda/Mitsubihi/Subaru, а потом пристроив два новых здания для Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault и «Лады» — итого 7 брендов.

Грузовой лифт для перевозки автомобилей

Грузовой лифт для перевозки автомобилей

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Группа «Мегапарк»/«Альтпарк» создала новую компанию «Грейт парк» и построила новое здание для продаж китайской марки Geely. Другие компании берут дилерство китайских марок и продают их в уже имеющихся автосалонах — у нас появились Chery, Haval, FAW, JAC. Компания «Сибирские моторы», занимающаяся маркой Nissan, начала продавать премиальные Infiniti.

Список дилерских центров Новосибирска, часть 1

Список дилерских центров Новосибирска, часть 1

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Всего, по данным «Автостата», в нашем регионе насчитывается 61 дилерская точка по продаже новых авто, это с учетом того, что одну марку может представлять несколько дилеров и что один дилер продает несколько марок в одном здании. Абсолютно все ДЦ находятся в Новосибирске, гостям из области за новой машиной нужно ехать в Москву.

Список дилерских центров Новосибирска, часть 2

Список дилерских центров Новосибирска, часть 2

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Автомобиль — штука дорогая, это вам не по 100 рублей за стоянку брать, поэтому обороты дилерских компаний достигают миллиардов рублей. К примеру, ООО «Фастар» (одно из юрлиц этой дилерской группы), по данным базы «Контур.Фокус», показало за 2020 год выручку 2,4 миллиарда рублей с чистой прибылью 67,7 миллиона. Отдельное юрлицо по немецким машинам ООО «Мб-Фастар»: выручка — 1,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 89,6 миллиона. Еще одно юрлицо по подержанным машинам ООО «Фастар Эксперт»: выручка — 860,5 миллиона, чистая прибыль — 33,9 миллиона.

Компания «Альбион-Моторс Нск» на английских и китайских машинах заработала за прошлый год 85,6 миллиона рублей при выручке 1,4 миллиарда. ООО «СТС Автомобили» (Mercedes-Benz, Jeep): выручка — 1 миллиард рублей, чистая прибыль — 28,8 миллиона.

ООО «Мегапарк» и ООО «Альт-Парк» (KIA, Skoda) с едиными владельцами показали выручку в 1,4 миллиарда и 880,5 миллиона рублей, прибыль — 35 миллионов и 31 миллион рублей. ООО «Премиум Парк» (Porsche) из этой же группы: выручка — 1,5 миллиарда, прибыль 37,7 миллиона рублей.

Но больше всего дилеры зарабатывают у нас на японских Lexus и Toyota. ООО «Автомир-54» (Toyota на Станционной) показало выручку 4,4 миллиарда с прибылью 306,9 миллиона рублей, у ООО «Восток Моторс Новосибирск» (Lexus и Toyota) 3,3 миллиарда выручки с прибылью 260,7 миллиона рублей.

Почитайте еще, как развиваются каршеринговые компании в Новосибирске — они привозят новые автомобили, в том числе и кроссоверы.

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LadaToyotaновые авто
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