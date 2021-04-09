В новосибирский каршеринг привезли новые «Камри» и кроссоверы — сколько стоят, как едут и выгодней ли такси

В новосибирский каршеринг завезли новые автомобили
Рынок каршеринга в Новосибирске продолжает развиваться: вместо опостылевших уже «Солярисов» и «Поло» появляются новые прокатные автомобили, в том числе кроссоверы. Внедряется и услуга фиксированного тарифа — когда вы перед поездкой уже знаете, сколько заплатите. НГС решил проверить, как работает и насколько выгоден этот тариф, а также протестировать последние новинки-кроссоверы в каршеринге.
Ассортимент автомобилей для поминутной аренды в Новосибирске за последний год существенно расширился — «Делимобиль» привез кроссоверы KIA Sportage и премиальный Mercedes GLC, а у Cars7 появились легковые Skoda Octavia, Toyota Camry, а также паркетники Hyundai Creta и Renault Arkana. Стоимость поездок на каршеринге мы изучали не раз, сравнивая их с ценами такси: в каких-то случаях выгодней извозчик, в каких-то — прокат. Базовая тарификация в каршеринге — поминутная, но активно используются и фиксированные тарифы. Вводишь конечный адрес и сразу видишь цену, можешь сравнить ее с такси. Проверим, как это работает и выгодно ли.
Сначала едем из центра на «Солярисе» «Делимобиля», место назначения — улица Толстого (район метро «Октябрьская»). Вводим адрес и получаем стоимость поездки — 136 рублей. Проверяем цену «Яндекс.Такси» — тут дешевле — 102 рубля, да уж. Ну ладно, поехали. Поездка заняла 23 минуты вместе с осмотром и фотофиксацией, по прибытии на место списалась заявленная сумма в 136 рублей. Такси по классу «Эконом» было бы выгодней.
А что с новыми кроссоверами и тарифами Cars7? Вот свежая Hyundai Creta без специальной окраски и с номерами 72-го региона (Тюмень, там Cars7 тоже работает). Машина вся целая, пробег
Комплектация простая, с пластиковым рулем, маленьким радио, ручной регулировкой зеркал, тканевыми сиденьями. Поездка с
Едем до Речного, но немного не по тому маршруту, встаем в пробку на Добролюбова при спуске на Большевичку. Казалось бы, чего переживать, тариф же не поминутный, а фиксированный вроде как. Но в итоге конечная стоимость оказалась совсем другой — 266 рублей. На эконом-такси было бы заметно выгодней, но не стоит забывать, что тут у нас все-таки кроссовер, сравнимый класс «Комфорт+» в такси обошелся бы в 242 рубля.
Ладно, возьмем купеобразную Renault Arkana, тоже без спецокраски и на 72-х номерах. Машина только что с завода, пробег 700 километров, в салоне пахнет новым авто. Комплектация тоже простая, с маленьким радио, пластиковым рулем, тканевой отделкой.
Но всё же Arkana поинтересней Hyundai Creta, правда, с младшим 1,6-литровым 114-сильным мотором и вариатором она едет натужно. Маршрут от Речного вокзала до центра — 101 рубль, эконом-такси при этом — 109 рублей.
На этот раз движемся строго по тому маршруту, который показывается в приложении. Едем 15 минут и получаем итоговый 151 рубль. Опять же, да, эконом-такси существенно дешевле, но сравнимый класс «Комфорт+» обошелся бы в 354 рубля.
Почему же так вышло, что конечная цена оказалась другой? Да потому что в условиях аренды написано, что «если завершить поездку с превышением расчетного времени или расстояния, то финальная стоимость поездки будет пересчитана по поминутному тарифу». Вот мы, видимо, и превысили эти расчеты приложения.
В общем, впечатления двоякие. С одной стороны, фиксированные тарифы оказались не такими уж и фиксированными (впрочем, это зависит уже от вас), с другой стороны, для кроссоверов поездки всё равно дешевле, чем сравнимый класс такси «Комфорт+».
А если хотите уж точно фиксированный тариф, вот вам черная красавица Toyota Camry из Cars7. Тут просто — платишь 600 рублей за час и щеголяешь на крутом бизнес-седане. Правда, есть оговорка: в стоимость входит пробег до 20 км, далее — 13 рублей за километр.
Что еще прочитать про каршеринг? Вот история новосибирца, на которого повесили долг за чужую трещину на бампере. А это реальные рассказы людей, почему они используют каршеринг. А тут можно увидеть сравнение цен с такси при поминутной тарификации.