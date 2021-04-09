В новосибирский каршеринг привезли новые «Камри» и кроссоверы — сколько стоят, как едут и выгодней ли такси

Рынок каршеринга в Новосибирске продолжает развиваться: вместо опостылевших уже «Солярисов» и «Поло» появляются новые прокатные автомобили, в том числе кроссоверы. Внедряется и услуга фиксированного тарифа — когда вы перед поездкой уже знаете, сколько заплатите. НГС решил проверить, как работает и насколько выгоден этот тариф, а также протестировать последние новинки-кроссоверы в каршеринге.



Ассортимент автомобилей для поминутной аренды в Новосибирске за последний год существенно расширился — «Делимобиль» привез кроссоверы KIA Sportage и премиальный Mercedes GLC, а у Cars7 появились легковые Skoda Octavia, Toyota Camry, а также паркетники Hyundai Creta и Renault Arkana. Стоимость поездок на каршеринге мы изучали не раз, сравнивая их с ценами такси: в каких-то случаях выгодней извозчик, в каких-то — прокат. Базовая тарификация в каршеринге — поминутная, но активно используются и фиксированные тарифы. Вводишь конечный адрес и сразу видишь цену, можешь сравнить ее с такси. Проверим, как это работает и выгодно ли.