Каршеринг повесил на новосибирца долг 12 000 рублей за чужую трещину на бампере «Соляриса»

«Делимобиль» потребовал с новосибирца 12 000 рублей за чужую царапину
Житель Новосибирска столкнулся с неприятной ситуацией — сервис «Делимобиль» пытался списать с его банковской карты 12 000 рублей за трещину на бампере «Соляриса», которую нанесли другие клиенты. Как автомобилист доказывал свою правоту и чем дело закончилось — в материале Дмитрия Косенко.
Вечером 6 февраля Николай Бочаров взял в аренду каршеринговый Hyundai Solaris компании «Делимобиль» — поездка продолжалась с 19:37 до 19:56. А 9 февраля ему позвонили из компании и сказали, что он виноват в повреждении машины — на переднем бампере появилась трещина. Одновременно начались попытки списания суммы ущерба (12 000 рублей) с банковской карты Николая, но денег там уже не было.
— Потом они мне пишут: мол, с вас 12 тысяч. Я спрашиваю: за что? За то, что вы попали в ДТП. Я говорю: никуда не попадал, никакую порчу не наносил. Нет, это вы. Я начал собирать доказательства, скинул им, после этого мне перестали отвечать. Я ехал не один, у меня был свидетель. По законодательству у нас показания свидетеля являются прямыми доказательствами, не косвенными. Но мне начали слать письма с предупреждением, что если не оплачу, то начислят пени. При этом постоянно пытались списать деньги с моей карты, — рассказывает Николай Бочаров.
Мужчине удалось найти запись камеры видеонаблюдения, где видно, что предыдущий водитель оставляет машину с уже имеющимся повреждением на бампере. И этот водитель не фиксирует на фото состояние машины. А Николай, как сам говорит, не заметил этой трещины «из-за особенностей парковки и освещения».
Спор с «Делимобилем» продолжался. Клиенту начали начислять неустойку за каждый день просрочки — по 0,5% от суммы долга. Предупредили, что расторгнут с ним договор и подадут в суд.
Развязка наступила 7 марта — помог Instagram. Николай Бочаров в своем аккаунте опубликовал видео с эмоциональным рассказом о проблемах с каршерингом. После этого с ним связались, пообещали отменить штраф и даже извинились.
— Если бы данный клиент зафиксировал состояние автомобиля и до, и после аренды, то этой ситуации в принципе бы не произошло, — объясняет Ульяна Смольская, пресс-секретарь «Делимобиля». — Именно поэтому мы ввели опцию рекомендованной фотофиксации с выделенным бесплатным временем: 7,5 минут до аренды и 3 минуты в конце. К сожалению, просто поверить на слово не представляется возможным, так как автомобилю был причинен фактический ущерб. Клиент отправил нам видео, но само качество материала не позволяло с точностью и сразу определить, было ли повреждение до аренды или нет. Нам потребовалось время, чтобы изучить все данные. Если клиент не виноват — он не отвечает за ущерб, если виноват, но не приобрёл тариф «Сказка» (со страховкой) — оплачивает ущерб в соответствии с франшизой. Виноват, но приобрёл «Сказку», сообщал о ДТП, при этом был трезв, не дрифтил и намеренно не бил автомобиль — сумма ремонта ложится на плечи компании.
Сейчас клиент сам уже хочет расторгнуть договор с «Делимобилем», больше пользоваться каршерингом (в принципе любым, а не конкретно этой компании) он не собирается. Говорит, что много рисков и материальной ответственности — мало ли чего случится с машиной.
— Я углубился в вопрос и понял, что это достаточно высокие риски. Самая большая проблема — в том, что в их договорах вы несете ответственность за автомобиль до тех пор, пока следующий человек не возьмет его в аренду. То есть вы поставили машину, зафиксировали состояние и, например, на машину упал кусок льда. Это на вас повесят. И вы должны будете доказывать и судиться, что это сделали не вы. Это противоречит Гражданскому кодексу, что условия аренды подтверждаются началом по факту подписания, и завершением. В их приложении [сервисов каршеринга] есть начало аренды, есть конец аренды, но у них по договору конец аренды не является завершением ответственности за машину, — отмечает Николай.
Однако в "Делимобиле" отмечают, что конкретно в их сервисе ответственность прекращается вместе с завершением аренды, надо только сфотографировать машину.
— Ответственность арендатора заканчивается ровно в момент завершения аренды. Но если фотофиксация не совершалась, а повреждение произошло после аренды - требуется доказательная база для установления виновного. В случае фотофиксации непричастность арендатора к повреждениям после аренды определяется автоматически, — заключает Ульяна Смольская.
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