Каршеринг повесил на новосибирца долг 12 000 рублей за чужую трещину на бампере «Соляриса»

— Потом они мне пишут: мол, с вас 12 тысяч. Я спрашиваю: за что? За то, что вы попали в ДТП. Я говорю: никуда не попадал, никакую порчу не наносил. Нет, это вы. Я начал собирать доказательства, скинул им, после этого мне перестали отвечать. Я ехал не один, у меня был свидетель. По законодательству у нас показания свидетеля являются прямыми доказательствами, не косвенными. Но мне начали слать письма с предупреждением, что если не оплачу, то начислят пени. При этом постоянно пытались списать деньги с моей карты, — рассказывает Николай Бочаров.



Мужчине удалось найти запись камеры видеонаблюдения, где видно, что предыдущий водитель оставляет машину с уже имеющимся повреждением на бампере. И этот водитель не фиксирует на фото состояние машины. А Николай, как сам говорит, не заметил этой трещины «из-за особенностей парковки и освещения».