Каршеринг бьет такси: в Новосибирск привезли кучу новых авто — катаемся и сравниваем, где дешевле

В Новосибирске устроили независимый тест-драйв машинам из каршеринга
Ровно три года прошло с момента появления в Новосибирске каршеринга — сервиса краткосрочной аренды авто. В декабре
В Новосибирске по-прежнему два конкурирующих оператора каршеринга, «Делимобиль» и Cars7, первый существенно крупнее. В
Одной из основных проблем при старте каршеринга было малое количество автомобилей — никогда нельзя было предугадать, где окажется ближайшая машина. Ведь, если она очень далеко, весь смысл сервиса теряется. Теперь эта проблема частично решена — вот как выглядит карта со свободными авто (около
У сервиса Cars7 парк существенно не расширился, на карте порядка
Теперь об условиях аренды — ценах, страховании и возмещении ущерба. У «Делимобиля» мы рассматриваем тариф «Сказка», страхующий клиента от возмещения убытков в случае ДТП. Если человек попал в ДТП, но не допустил серьезных нарушений (проезд на красный, встречка, езда пьяным), то все расходы берет на себя оператор. На этом тарифе аренда Solaris/Polo стоит
Cars7 предлагает цены заметно ниже. На базовом тарифе Hyundai Solaris обойдется в
9.2.1. В случае причинения ущерба (повреждения) арендованному автомобилю в результате ДТП, произошедшего по вине арендатора (лица, допущенного арендатором к вождению автомобиля) или обоюдной вине арендатора (лица, допущенного арендатором к вождению автомобиля) и иного (иных) участника (ов) дорожно-транспортного движения, арендатор выплачивает арендодателю: • если размер ущерба согласно оценочной стоимости составляет менее
• если размер ущерба согласно оценочной стоимости составляет
Ну а теперь прокатимся, посмотрим, что у нас за машинки, сравним стоимость поездок со стоимостью такси.
KIA Sportage («Делимобиль»)
Мне попался кроссовер 2019 года выпуска с пробегом
Mercedes GLC («Делимобиль»)
Премиальный кроссовер 2018 года выпуска предыдущего поколения с пробегом
Mercedes GLC — интересный вариант для простых людей, желающих приобщиться к премиуму, ощутить, что это такое, ведь в обычной жизни на такой машине не поездишь. Можно получить удовольствие от езды на отличном немецком автомобиле с полным приводом и мощным мотором, совершить небольшую автопрогулку, взять машину для какого-то торжественного случая.
Hyundai Solaris (Cars7)
Седаны второго поколения, еще достаточно свежие, пробеги в районе
Volkswagen Polo («Делимобиль»)
Немецкие седаны в прошлом году были специально закуплены для Новосибирска, пробеги у них еще небольшие, состояние хорошее. Приличная комплектация: кожаный мультируль, сенсорная мультимедийная система, прогревы, климат-контроль. Volkswagen Polo лично мне нравится гораздо больше, чем корейский Solaris — и по салону, и по динамике, и по управляемости. Поездка с Советской, 29 до Нарымской, 6 обошлась в
Ну что ж, как видим, во всех поездках каршеринг обошелся нам дешевле такси, в некоторых случаях это было практически вдвое дешевле. Однако по-прежнему прокатных машин в Новосибирске недостаточно для полноценной работы этого вида сервиса, как в столице. По-прежнему для большинства людей такси вызвать проще, чем куда-то топать за автомобилем и возиться с ним.