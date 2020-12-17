Каршеринг бьет такси: в Новосибирск привезли кучу новых авто — катаемся и сравниваем, где дешевле

Теперь об условиях аренды — ценах, страховании и возмещении ущерба. У «Делимобиля» мы рассматриваем тариф «Сказка», страхующий клиента от возмещения убытков в случае ДТП. Если человек попал в ДТП, но не допустил серьезных нарушений (проезд на красный, встречка, езда пьяным), то все расходы берет на себя оператор. На этом тарифе аренда Solaris/Polo стоит 10,1 рубля за минуту, KIA Sportage — 13,06 рубля , Mercedes GLC — 17,18 рубля .

Cars7 предлагает цены заметно ниже. На базовом тарифе Hyundai Solaris обойдется в 6,9 рубля за минуту, Nissan Almera и Ravon R2 — в 6 рублей , Skoda Octavia — в 8 рублей . Но тут у вас большие риски на случай аварии — готовьтесь платить франшизу 30 000 рублей при небольших повреждениях и полное возмещение при крупном ущербе, смотрите выдержку из договора.