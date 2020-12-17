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Каршеринг бьет такси: в Новосибирск привезли кучу новых авто — катаемся и сравниваем, где дешевле

Мы устроили тест-драйв прокатным машинам разного класса (погоняли даже на Mercedes GLC)

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Mercedes GLC — первый каршеринговый авто премиального класса в Новосибирске

Mercedes GLC — первый каршеринговый авто премиального класса в Новосибирске

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В Новосибирске устроили независимый тест-драйв машинам из каршеринга

Ровно три года прошло с момента появления в Новосибирске каршеринга — сервиса краткосрочной аренды авто. В декабре 2017-го мы тестировали первые прокатные машины, уже весной 2018-го в городе появился крупный оператор «Делимобиль» со своими первыми 50 машинами. Сейчас у «Делимобиля» в Новосибирске 450 автомобилей — это уже серьезно и означает, что каршеринг в наших условиях смог заработать как бизнес-модель. Мы решили протестировать сервис сейчас и оценить, насколько он стал удобен и выгоден по сравнению с такси.

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В Новосибирске по-прежнему два конкурирующих оператора каршеринга, «Делимобиль» и Cars7, первый существенно крупнее. В 2020 году «Делимобиль» расширил парк прокатных авто до 450 штук, закупил новые Volkswagen Polo, постепенно вывел из оборота старые Hyundai Solaris, привезенные из Москвы с приличным пробегом. Появились и паркетники KIA Sportage, и премиальные кроссоверы Mercedes GLC — цены на них, конечно, выше.

Карта покрытия Новосибирска прокатными авто

Карта покрытия Новосибирска прокатными авто

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Одной из основных проблем при старте каршеринга было малое количество автомобилей — никогда нельзя было предугадать, где окажется ближайшая машина. Ведь, если она очень далеко, весь смысл сервиса теряется. Теперь эта проблема частично решена — вот как выглядит карта со свободными авто (около 260 штук), всё достаточно плотно. К примеру, если вы в этот момент находитесь на улице Ленина, в пешей доступности вам предлагаются три автомобиля (9, 10 и 14 минут хода).

Карта покрытия Новосибирска прокатными авто

Карта покрытия Новосибирска прокатными авто

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У сервиса Cars7 парк существенно не расширился, на карте порядка 30 свободных машин — это Hyundai Solaris, Nissan Almera, Ravon R2, Skoda Octavia.

Теперь об условиях аренды — ценах, страховании и возмещении ущерба. У «Делимобиля» мы рассматриваем тариф «Сказка», страхующий клиента от возмещения убытков в случае ДТП. Если человек попал в ДТП, но не допустил серьезных нарушений (проезд на красный, встречка, езда пьяным), то все расходы берет на себя оператор. На этом тарифе аренда Solaris/Polo стоит 10,1 рубля за минуту, KIA Sportage — 13,06 рубля, Mercedes GLC — 17,18 рубля.

Cars7 предлагает цены заметно ниже. На базовом тарифе Hyundai Solaris обойдется в 6,9 рубля за минуту, Nissan Almera и Ravon R2 — в 6 рублей, Skoda Octavia — в 8 рублей. Но тут у вас большие риски на случай аварии — готовьтесь платить франшизу 30 000 рублей при небольших повреждениях и полное возмещение при крупном ущербе, смотрите выдержку из договора.

9.2.1. В случае причинения ущерба (повреждения) арендованному автомобилю в результате ДТП, произошедшего по вине арендатора (лица, допущенного арендатором к вождению автомобиля) или обоюдной вине арендатора (лица, допущенного арендатором к вождению автомобиля) и иного (иных) участника (ов) дорожно-транспортного движения, арендатор выплачивает арендодателю: • если размер ущерба согласно оценочной стоимости составляет менее 30 000 (тридцать тысяч) рублей, арендатор выплачивает арендодателю 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
• если размер ущерба согласно оценочной стоимости составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей или более, арендатор выплачивает арендодателю размер ущерба.

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Ну а теперь прокатимся, посмотрим, что у нас за машинки, сравним стоимость поездок со стоимостью такси.

KIA Sportage («Делимобиль»)

KIA Sportage стоит&nbsp;<nobr class="_">13,06 рубля</nobr> за минуту

KIA Sportage стоит 13,06 рубля за минуту

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Мне попался кроссовер 2019 года выпуска с пробегом 50 тысяч километров — очевидно, машину списали из московского парка и отправили к нам. В салоне явно не стерильно, но и не грязно, как в обычном такси. Комплектация простенькая: аудиосистема, мультируль, подогрев сидений, тканевый салон. Двигатель 2-литровый 150-сильный, автомат, передний привод. Отличная функция в приложении для сибирских условий — заранее прогреть машину при бронировании. Итак, едем с Красного проспекта, 218/2 до Ленина, 29 и получаем счет на оплату в 246 рублей. «Яндекс.Такси» по тарифу «Комфорт+» выставляет цену в 257 рублей, а по тарифу «Бизнес» — 373 рубля.

Mercedes GLC («Делимобиль»)

Mercedes GLC стоит <nobr class="_">17,18 рубля</nobr> за минуту

Mercedes GLC стоит 17,18 рубля за минуту

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Премиальный кроссовер 2018 года выпуска предыдущего поколения с пробегом 45 тысяч километров тоже отправлен к нам из Москвы. Салон чистенький, даже пахнет еще новой машиной, комплектация приличная: кожа, мультимедиа, электроприводы. Полный привод, 2-литровый турбированный 211-сильный двигатель, автомат. Особенность машин бизнес-класса — отсутствие фирменной каршеринговой оклейки. Едем с Кропоткина, 126/1 до Дмитрия Донского, 4 и получаем стоимость в 220 рублей. На такси по тарифу «Бизнес» поездка обошлась бы в 329 рублей.

Интерьер&nbsp;Mercedes GLC

Интерьер Mercedes GLC

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Mercedes GLC — интересный вариант для простых людей, желающих приобщиться к премиуму, ощутить, что это такое, ведь в обычной жизни на такой машине не поездишь. Можно получить удовольствие от езды на отличном немецком автомобиле с полным приводом и мощным мотором, совершить небольшую автопрогулку, взять машину для какого-то торжественного случая.

Hyundai Solaris (Cars7)

Hyundai Solaris обойдется в <nobr class="_">6,9 рубля</nobr> за минуту

Hyundai Solaris обойдется в 6,9 рубля за минуту

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Седаны второго поколения, еще достаточно свежие, пробеги в районе 40–50 тысяч километров, всё по Новосибирску. Комплектация простая: пластиковый руль, подогрев сидений, аудиосистема. Состояние салона среднее, внешне автомобиль без особых повреждений. В приложении также имеется функция прогрева. Едем с Нарымской, 6 на Ленина, 12, платим за это 84 рубля. На такси по тарифу «Эконом» вышло бы 149 рублей, по тарифу «Комфорт» — 174 рубля.

Volkswagen Polo («Делимобиль»)

Volkswagen Polo стоит <nobr class="_">10,1 рубля</nobr> за минуту

Volkswagen Polo стоит 10,1 рубля за минуту

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Немецкие седаны в прошлом году были специально закуплены для Новосибирска, пробеги у них еще небольшие, состояние хорошее. Приличная комплектация: кожаный мультируль, сенсорная мультимедийная система, прогревы, климат-контроль. Volkswagen Polo лично мне нравится гораздо больше, чем корейский Solaris — и по салону, и по динамике, и по управляемости. Поездка с Советской, 29 до Нарымской, 6 обошлась в 84 рубля, такси по тарифу «Эконом» предлагало заплатить 129 рублей, по тарифу «Комфорт» — 149 рублей.

Ну что ж, как видим, во всех поездках каршеринг обошелся нам дешевле такси, в некоторых случаях это было практически вдвое дешевле. Однако по-прежнему прокатных машин в Новосибирске недостаточно для полноценной работы этого вида сервиса, как в столице. По-прежнему для большинства людей такси вызвать проще, чем куда-то топать за автомобилем и возиться с ним.

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«Делимобиль»каршеринг
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