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Собаки, майнинг-ферма и свадебный торт. Какие необычные вещи забывают новосибирцы в каршеринге

А также куда деваются оставленные предметы и какие курьёзы происходят накануне праздников

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Следующий арендатор может найти в салоне всё что угодно

Следующий арендатор может найти в салоне всё что угодно

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В 2020 году новосибирцы забывали в автомобилях каршеринга разные предметы. В списке самых необычных — собаки, майнинг-ферма, свадебный торт, мангал и палатка.

— Также оставляли картины, садовые инструменты, кальяны, иногда санки и крупные музыкальные инструменты, например гитары или синтезаторы, чемоданы и рюкзаки. Чаще всего забывают документы, телефоны, зарядки, наушники, шапки, очки и перчатки. Довольно часто — игрушки, детские кресла, взрослые и детские самокаты, даже велосипеды. Еще забывали одежду из химчистки, термосы с кофе, коньки, мольберты и подушки.

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Особенно «урожайными» становятся предновогодние и дни каникул.

— Накануне и во время новогодних праздников не редкость — забытые костюмы Деда Мороза и карнавальные маски. Аниматоры достаточно часто пользуются каршерингом для выезда на мероприятия. Однажды произошла настоящая новогодняя история. Мужчина возвращался на «Делимобиле» из аэропорта и забыл в машине подарки для детей. Сразу после него автомобиль арендовали артисты, которые работали в этот день Дедом Морозом и Снегурочкой. Мы с ними связались, объяснили ситуацию, попросили отправить подарки на такси. Но они решили сделать это сами, заодно поздравив детей, — рассказал директор филиала «Делимобиль-Новосибирск» Игорь Морозов.

В компании отметили, что существует определенный регламент, позволяющий найти и идентифицировать владельца и вернуть ему забытую вещь. Над этим работает отдельная команда.

— О найденных вещах нам сообщают следующие клиенты, и мы пытаемся найти владельцев. Чаще всего — успешно, если нет — отправляем на хранение и ждем, когда объявится владелец.

В 2020 году клиенты из Новосибирска и Бердска совершили около 400 тысяч поездок, проехав на «делимобилях» по Сибири около 10 млн км. В это число входят как сами новосибирцы, так и приезжающие в Сибирь в командировки и отпуск жители других регионов. С 31 декабря на 1 января число бронирований длительностью более суток выросло почти в 3,5 раза. В течение новогодних праздников также вырос спрос на загородные поездки и на горнолыжные склоны Кузбасса и Алтая.

Читайте реальные истории людей, которые ездят по Новосибирску на каршеринге. Они рассказали и о плюсах, и о минусах.

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«Делимобиль»каршеринг
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