Собаки, майнинг-ферма и свадебный торт. Какие необычные вещи забывают новосибирцы в каршеринге

Особенно «урожайными» становятся предновогодние и дни каникул.

— Накануне и во время новогодних праздников не редкость — забытые костюмы Деда Мороза и карнавальные маски. Аниматоры достаточно часто пользуются каршерингом для выезда на мероприятия. Однажды произошла настоящая новогодняя история. Мужчина возвращался на «Делимобиле» из аэропорта и забыл в машине подарки для детей. Сразу после него автомобиль арендовали артисты, которые работали в этот день Дедом Морозом и Снегурочкой. Мы с ними связались, объяснили ситуацию, попросили отправить подарки на такси. Но они решили сделать это сами, заодно поздравив детей, — рассказал директор филиала «Делимобиль-Новосибирск» Игорь Морозов.

В компании отметили, что существует определенный регламент, позволяющий найти и идентифицировать владельца и вернуть ему забытую вещь. Над этим работает отдельная команда.



— О найденных вещах нам сообщают следующие клиенты, и мы пытаемся найти владельцев. Чаще всего — успешно, если нет — отправляем на хранение и ждем, когда объявится владелец.