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Реальные истории людей, которые ездят по Новосибирску на каршеринге (они поведали о плюсах и минусах)

Изучаем опыт читателей НГС, которые постоянно пользуются краткосрочным прокатом авто

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Каршеринговый автомобиль «Фольксваген-Поло»

Каршеринговый автомобиль «Фольксваген-Поло»

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Новосибирцы рассказали о плюсах и минусах каршеринга

Вопрос передвижения по городу — крайне насущный для каждого, кто ежедневно ездит на работу, по делам. Что выбрать — общественный транспорт, личный автомобиль, такси, прокатную машину — каждый решает, в зависимости от личных обстоятельств. На прошлой неделе мы рассказали о текущем развитии в Новосибирске сервиса каршеринга и протестировали несколько прокатных авто. Читатели НГС поделились с редакцией собственным опытом использования такого сервиса, рассказали реальные истории о том, когда каршеринг действительно удобен и выгоден, а когда — не очень. Публикуем подборку.

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Сначала о тех, кому каршеринг в целом нравится — сервисом пользуются постоянно.

— Живу на «Европейском берегу». Пользуюсь каршерингом регулярно, поездки по городу. В среднем беру от 3–6 до 12 часов. Поминутно неудобно, проще на такси. Из-за 50–100 рублей больше заморочек. У Cars7 более гибкие тарифы, у них можно выбрать 1, 3, 6 и 12 часов. Самое то, чтобы сделать свои дела, и цены существенно ниже. А «Делимобиль» — только 24 часа. И цены космос, даже если смотреть по минутам.

— Пользуюсь каршерингом каждый день. Чаще он дешевле такси. Еще он подходит, когда нужно заехать в несколько мест, что-то забрать. В основном это «Делимобиль», они подтянули клиентский сервис, теперь без проблем можно дозвониться до поддержки и решить вопрос. В Cars7 ужасный сервис, бывало списывали деньги за несостоявшуюся поездку. Техподдержка общается только по почте, отвечают долго и неграмотно. По автомобилям — у «Делимобиля» они повсюду, новые «Солярисы» и «Поло» хороши. Встречаются старые «Солярисы» — пишу на них комментарии, чтобы побыстрее снимали с линии, так как машины находятся в плохом состоянии. На «Мерседесе» езжу по абонементу, тогда стоимость минуты такая же, как на других авто. Хочется, чтобы было больше люксовых машин в каршеринге.

Салон премиального каршерингового Merceders GLC

Салон премиального каршерингового Merceders GLC

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— Пользуюсь часто, из моего района («Ясный берег») до центра занимает всего 6–8 минут, поэтому очень бюджетно, даже по сравнению с такси. Только вот с утра — кто раньше встал, того и тапки. В 8 утра уже рядом с домом точно свободных машин не будет.

— 3–7 раз в неделю, когда опаздываю на работу. Пользуюсь 50 на 50, «Делимобиль» и Cars7. «Делимобиль», конечно, дороговато, особенно, попав в пробку, переплачиваешь, а оставить на обочине нельзя — проблемы с парковкой. С Cars7 проще, но, да, не всегда найдешь. Больше бы устроили мелкие машины, тот же Ravon R2.

А теперь о проблемах этого вида сервиса.

— Да, кажется, что удобно. Но сколько раз я ни брал их машины, постоянно случалась какая-то... В приложении как раз появились фиксированные поездки, мы взяли машину для удобства, нам выставили цену в 120–150 рублей, нас это порадовало. Мы поехали счастливые, встали по пути в пробку (причем ехали по маршруту, который нам предлагал каршеринг), в пробке простояли минут 40–50. Приехали на место, мне приходит чек: 450 рублей. Я пишу в поддержку, они отвечают, что я нарушил время поездки. А мне некуда было деться, я ехал по их маршруту. Пытались перевезти пару тяжелых коробок, решили, что на каршеринге будет проще. Всё отвезли, и я поехал ставить машину в зону парковки. Я стоял минут 20–30 на морозе, отморозил все руки, у меня чуть не выключился телефон, списывались деньги за поездку в этот момент, а всё почему? Приложение не могло закончить аренду.

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Машин в Новосибирске не хватает

Машин в Новосибирске не хватает

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— В основном использовал каршеринг для поездок из/в аэропорт. Был неприятно удивлен, когда, уехав в среду из ЖК «Оазис» в аэропорт, смог взять машину почти возле дома, а вернувшись в субботу утром, не смог завершить аренду у себя в комплексе. Потому что за это время запретили заканчивать аренду в комплексе. В контакт-центре ничего внятного ответить не смогли. В большинстве проблем техподдержка ничего не решает.

— Когда летом были с семьей в Питере, пользовались каршерингом «Делимобиль» и «Яндекс». Там, в отличие от Новосибирска, машины, как правило, новые и без повреждений. И там это дешевле (минута — 6–8 рублей), плюс в «Делимобиле» можно с помощью промокодов получить бонусы и ими оплачивать 50% стоимости. Поэтому поездки выходили в копейки. Пример — от Московского вокзала до Пулково со скидкой получилось 170 рублей на «Кашкае». В Новосибирске по прилете в Толмачёво стоял один «Солярис» «Делимобиля», весь убитый, 25 минут заняло время фотографирования всех косяков. Да и цена в Новосибирске на каршеринг высокая.

— Это имеет смысл, когда тебе нужно в несколько мест заехать. Или при погодных нюансах, когда такси взвинчивают цены. Иначе не вижу смысла. Это нужно до машины дойти, осмотреть, сфотать. А зимой еще и снег обмести. После поездки опять сфотать. А если цена на такси на 10 рублей больше, то проще на такси доехать.

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«Делимобиль»каршеринг
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