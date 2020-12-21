Реальные истории людей, которые ездят по Новосибирску на каршеринге (они поведали о плюсах и минусах)

— Пользуюсь часто, из моего района («Ясный берег») до центра занимает всего 6–8 минут , поэтому очень бюджетно, даже по сравнению с такси. Только вот с утра — кто раньше встал, того и тапки. В 8 утр а уже рядом с домом точно свободных машин не будет.



— 3–7 раз в неделю, когда опаздываю на работу. Пользуюсь 50 на 50, «Делимобиль» и Cars7. «Делимобиль», конечно, дороговато, особенно, попав в пробку, переплачиваешь, а оставить на обочине нельзя — проблемы с парковкой. С Cars7 проще, но, да, не всегда найдешь. Больше бы устроили мелкие машины, тот же Ravon R2.

А теперь о проблемах этого вида сервиса.