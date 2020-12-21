Реальные истории людей, которые ездят по Новосибирску на каршеринге (они поведали о плюсах и минусах)

Новосибирцы рассказали о плюсах и минусах каршеринга
Вопрос передвижения по городу — крайне насущный для каждого, кто ежедневно ездит на работу, по делам. Что выбрать — общественный транспорт, личный автомобиль, такси, прокатную машину — каждый решает, в зависимости от личных обстоятельств. На прошлой неделе мы рассказали о текущем развитии в Новосибирске сервиса каршеринга и протестировали несколько прокатных авто. Читатели НГС поделились с редакцией собственным опытом использования такого сервиса, рассказали реальные истории о том, когда каршеринг действительно удобен и выгоден, а когда — не очень. Публикуем подборку.
Сначала о тех, кому каршеринг в целом нравится — сервисом пользуются постоянно.
— Живу на «Европейском берегу». Пользуюсь каршерингом регулярно, поездки по городу. В среднем беру от
— Пользуюсь каршерингом каждый день. Чаще он дешевле такси. Еще он подходит, когда нужно заехать в несколько мест, что-то забрать. В основном это «Делимобиль», они подтянули клиентский сервис, теперь без проблем можно дозвониться до поддержки и решить вопрос. В Cars7 ужасный сервис, бывало списывали деньги за несостоявшуюся поездку. Техподдержка общается только по почте, отвечают долго и неграмотно. По автомобилям — у «Делимобиля» они повсюду, новые «Солярисы» и «Поло» хороши. Встречаются старые «Солярисы» — пишу на них комментарии, чтобы побыстрее снимали с линии,
— Пользуюсь часто, из моего района («Ясный берег») до центра занимает всего
— 3–7 раз в неделю, когда опаздываю на работу. Пользуюсь 50 на 50, «Делимобиль» и Cars7. «Делимобиль», конечно, дороговато, особенно, попав в пробку, переплачиваешь, а оставить на обочине нельзя — проблемы с парковкой. С Cars7 проще, но, да, не всегда найдешь. Больше бы устроили мелкие машины, тот же Ravon R2.
А теперь о проблемах этого вида сервиса.
— Да, кажется, что удобно. Но сколько раз я ни брал их машины, постоянно случалась какая-то... В приложении как раз появились фиксированные поездки, мы взяли машину для удобства, нам выставили цену в
— В основном использовал каршеринг для поездок из/в аэропорт. Был неприятно удивлен, когда, уехав в среду из ЖК «Оазис» в аэропорт, смог взять машину почти возле дома, а вернувшись в субботу утром, не смог завершить аренду у себя в комплексе. Потому что за это время запретили заканчивать аренду в комплексе. В контакт-центре ничего внятного ответить не смогли. В большинстве проблем техподдержка ничего не решает.
— Когда летом были с семьей в Питере, пользовались каршерингом «Делимобиль» и «Яндекс». Там, в отличие от Новосибирска, машины, как правило, новые и без повреждений. И там это дешевле (минута —
— Это имеет смысл, когда тебе нужно в несколько мест заехать. Или при погодных нюансах, когда такси взвинчивают цены. Иначе не вижу смысла. Это нужно до машины дойти, осмотреть, сфотать. А зимой еще и снег обмести. После поездки опять сфотать. А если цена на такси на