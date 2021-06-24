Картошка и морковь дороже фруктов: почему растут цены на продукты и кто в этом виноват

Впрочем, нельзя сказать, что власти смогли полностью ограничить россиян от высоких цен на тот же сахар. Производители и в этой ситуации нашли способ возместить убытки от государственного регулирования: они стали повышать цены на оптовые продажи всех продуктов, где используется сахар и масло.



О регулировании цен на овощи в правительстве пока не говорят. Производители надеются, что ограничений не будет, и предлагают делать упор на адресную поддержку для малоимущих.



— Пока мы надеемся, что ценовых ограничений не будет, — говорит Татьяна Губина, — Ну и вообще, если говорить о компенсации стоимости для малоимущих, то это должна быть адресная поддержка. А заморозка поддерживает все категории граждан, которые порой и не нуждаются в поддержке. Им всё равно сколько сахар стоил 100 или 150 рублей.



Когда цены вернутся в норму, не знают ни экономисты, ни производители. Картофель уже начинают собирать, но это пока не массовый урожай. Поэтому отечественные овощи всё еще достаточно дорогие. Скорее всего, снижение цен начнется в середине августа. В этот момент в центральной России начнут собирать урожай и цены на овощи будут самыми низкими по сезону.