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Овощи стали роскошью: в новосибирских магазинах появилась морковь дороже 200 рублей

Стоимость морковки обогнала курс доллара — какие еще овощи и фрукты резко подорожали

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Цена на морковку поднялась в новосибирских магазинах до 215 рублей за килограмм

Цена на морковку поднялась в новосибирских магазинах до 215 рублей за килограмм

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Цена на морковь в Новосибирске пробила планку в 200 рублей за килограмм

Цены на овощи бьют рекорды. На этой неделе цена на морковь в новосибирских магазинах превысила 200 рублей за килограмм. Обозреватель НГС Стас Соколов обошел торговые точки крупных сетей в поиске корнеплодов по разумным ценам и проверил, как дорожали овощи в последние семь лет. Результаты обескураживают.

Морковь за 200


Морковка и другие овощи начали дорожать еще в прошлом месяце, но на этой неделе сеть «Лента» решила поставить рекорд. В ее новосибирских супермаркетах появилась морковь нового урожая, произведенная в Новосибирской области, с розничной ценой почти в 215 рублей за килограмм (без учета скидки по карте «Лента»).

Новосибирская морковь нового урожая попала в «Ленте» в категорию продуктов класса люкс

Новосибирская морковь нового урожая попала в «Ленте» в категорию продуктов класса люкс

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Цена эта выглядит не просто высокой, а нелепо высокой. Дело в том, что в тех же самых магазинах рядом со «свежей» морковью лежит морковка, которая стоит 129 рублей за килограмм. Хотя, конечно, и это тоже недешево. Еще в феврале этого года недорогая весовая морковь стоила в Новосибирске в пределах 30 рублей. А средняя цена в июне, по данным Росстата, составила 68,6 рубля за килограмм.

Импортная морковь из «Ярче!» оказалась в два с половиной раза дешевле местной — из «Ленты»

Импортная морковь из «Ярче!» оказалась в два с половиной раза дешевле местной — из «Ленты»

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Нужно заметить, что в «Ленте» действительно что-то не так с ценами. Так, в магазине сети «Пятерочка» цены на этот вид овощей начинаются со 110 рублей, а в «Ярче!» его можно купить и вовсе за 80 рублей. Хотя даже эта цена ощутимо выше средней июньской по Росстату. В «Марии-Ра» морковь стоит 94 рубля за килограмм, но самой моркови не удалось обнаружить в трех подряд магазинах сети — доступны были только ценники.

Для сравнения: например, бананы в городе сейчас можно купить дешевле 74 рублей за килограмм (это цена в сети «Пятерочка»). Так что если морковь кому-то теперь не по карману, ее можно заменить бананами.

Что еще подорожало


Если рассматривать только овощи и фрукты, то даже при сравнении цен июня всего за год существенно подорожали: свекла (113%), картофель (65%), морковь (48%), белокочанная капуста (44%) и орехи.

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Эти продукты (за исключением капусты) — лидеры роста цен и за весь период наблюдений (с января 2014 года), доступный на сайте Росстата. Здесь лидером стали орехи (рост аж 158%). Морковь и картофель подорожали вдвое (105% и 98% соответственно). Стоимость свеклы выросла на 58%.

Рост цен становится более нагляден, если его с чем-то сравнить. В этом смысле показательна доходность по банковским вкладам. Так вот, при нынешних ставках в 5% годовых (больше сейчас банки предлагают редко) и капитализации процентов сумма вашего вклада за семь лет увеличится на 41%. На этом фоне даже свекла выглядит более перспективным инструментом сбережения.

Картофель почти догнал по цене бананы (вот из магазина «Лента»)

Картофель почти догнал по цене бананы (вот из магазина «Лента»)

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Чтобы начать сберегать, впрочем, нужно сначала заработать. Средняя зарплата в Новосибирской области за год выросла на 4,1%, а по сравнению с 2014 годом — на 59%. Насколько этот рост — общий по палате — соответствует индивидуальным изменениям доходов, каждый может подсчитать сам.

Курс доллара к рублю (от которого зависит не только импорт, но и потенциально экспортные товары тоже) за это время подскочил на 114%. Другими словами, если в июле 2014 года на среднюю зарплату в Новосибирской области можно было купить 802 килограмма моркови, то сейчас — от силы 540 (и то, если поискать).

Среди лидеров роста цен — обычная свекла (фото из магазина «Мария-Ра»)

Среди лидеров роста цен — обычная свекла (фото из магазина «Мария-Ра»)

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Что происходит


В самой «Ленте» появление в магазинах моркови за 215 рублей объяснили желанием удовлетворить покупателей любого достатка.

— Мы формируем ассортимент, исходя из потребностей покупателей. В ассортименте есть продукция различных ценовых сегментов, сообщили в пресс-службе.

В случае нехватки средств отечественные овощи можно заменить импортными фруктами (фото из магазина «Пятерочка»)

В случае нехватки средств отечественные овощи можно заменить импортными фруктами (фото из магазина «Пятерочка»)

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С учетом того, что морковь по 80 рублей из «Ярче!» импортная, а та, что по 215 рублей из «Ленты», выращена в Новосибирской области, новосибирцы могут испытывать даже некоторую гордость. Регион производит товары практически класса люкс.

Как менялись курс доллара и цена килограмма моркови за последние семь лет

Как менялись курс доллара и цена килограмма моркови за последние семь лет

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Цены растут не только в Сибири. Минсельхоз РФ уже даже комментировал эту ситуацию в целом, назвав этот рост «сезонным». Данные Росстата, однако, эту версию не подтверждают. Цена на овощи действительно вырастает в июле, но обычно этот рост не превышает 5%. Лишь в 2017 году килограмм морковки за месяц (июль к июню) вырос на 25%. Какую цену насчитает Росстат в качестве средней в июле, пока неясно. Но, видя то, сколько овощи стоят даже в крупных сетевых магазинах, можно предположить, что речь будет идти о 50-процентном скачке.

Всё так плохо? Нет

Как ни странно, но есть товары, цены на которые снизились. Так, по данным Росстата, уже в июне фрукты можно было купить дешевле, чем годом ранее. Падение не так значительно, как рост у овощей. Например, яблоки подешевели в среднем на 13%, а груши потеряли примерно 4–5%. Это объясняется, впрочем, прошлогодним снижением поставок из Средней Азии и Китая, вызванным эпидемией коронавируса. Эпидемия, к сожалению, никуда пока не ушла, но, по крайней мере, она не мешает поставкам яблок и груш.

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