Овощи стали роскошью: в новосибирских магазинах появилась морковь дороже 200 рублей

Цены на овощи бьют рекорды. На этой неделе цена на морковь в новосибирских магазинах превысила 200 рублей за килограмм. Обозреватель НГС Стас Соколов обошел торговые точки крупных сетей в поиске корнеплодов по разумным ценам и проверил, как дорожали овощи в последние семь лет. Результаты обескураживают.



Морковь за 200

Морковка и другие овощи начали дорожать еще в прошлом месяце, но на этой неделе сеть «Лента» решила поставить рекорд. В ее новосибирских супермаркетах появилась морковь нового урожая, произведенная в Новосибирской области, с розничной ценой почти в 215 рублей за килограмм (без учета скидки по карте «Лента»).