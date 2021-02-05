В Новосибирске на 20% подорожали отделочные материалы. Изучаем, сколько теперь стоит ремонт

У обоев европейского производства есть три основных сегмента, объяснила руководитель магазина. Это средний, средний-плюс и премиум сегменты. В среднем цены на обои, по словам Натальи, выросли на 10–20%.

— Если брать средний сегмент, например, фабрику «Марбург», то рублей на 200 цена выросла. Есть цены по 2800, 2900 и 3000 рублей с лишним за рулон. Но еще у них есть определенная коллекция, где цены на обои не изменились. Но это эксклюзивная коллекция, на нее цену сдерживали, — привела пример Наталья. — Можно взять российского премиального производителя, фабрику «Лоймина» — у них цена осталась прежней. Они выпустили новую коллекцию, мы ее где-то месяц назад приобрели — цена изменилась примерно на сто рублей.

Также Наталья Назарова пояснила, что в ее магазине покупатели не замечают подобные ценовые изменения:

— У нас более каталожный вариант — ассортимент очень большой, но мы по большей части везем со склада под заказ. Кто такое покупает, разницу в сто рублей не особо замечает. И два года назад, и сейчас народ покупал в одинаковых количествах. На самом деле, в пандемию люди стали спускать деньги на отделочные материалы. Возможно, вкладывались в недвижимость, в ремонт. Об этом очень много говорилось — был пик по недвижимости и отделочным материалам.

Что наблюдают дизайнеры интерьеров

Дизайнер интерьеров Татьяна Хромченко с уверенностью говорит — в этом году цены на отделку точно не падали. По ее оценкам они увеличились примерно на 10%.

— Проблема в том, что приходилось дольше ожидать заказы. Из-за этого, наверное, всё тоже подорожало: время — деньги, транспорт — деньги. Это связано с пандемией, ведь многие товары заграничные. Даже российские фабрики, типа «Моно», «Камеа», которые работают на фурнитуре, все равно сотрудничают с зарубежными производителями — если не финишного продукта, то промежуточного. Они пользуются этим для выполнения своих работ, поэтому удорожание идет во всем.

Дизайнер подтвердила слова руководителей магазинов о том, что в России почти нет заводов, которые полностью производят отделочные материалы самостоятельно:

— Лакокрасочная продукция, пигмент и многое другое — привозные. То есть нет чистого российского производства. В сфере отделки мебели точно нет. А так как закрывали границы, временно ограничивалось сообщение с тем же Китаем, в Европе — с Италией, Чехией, Германией. Это те, с кем мы работаем активно. Поэтому пошло удорожание.

Как на изменения цен реагируют люди

Общая экономическая ситуация, по наблюдениям Татьяны, серьезно ухудшилась — сократилось количество рабочих мест, доход новосибирцев упал.

— Это то, что я могу сказать по заказчикам — раньше хотели большего. А сейчас те, кто хотели паркетную доску, перешли на ламинат. Это значит, что покупательская способность снизилась в целом у людей. Только ли это пандемия? Нет. Потому что я стала замечать это еще до марта прошлого года, — рассказала Татьяна.



При этом покупатели, настроенные на бюджетный вариант отделки, часто все равно остаются недовольны ценами:

— Они ожидают одну дешевизну — получают другую. Те, кто настроен на какие-то дизайнерские обои, панно, напольные покрытия — они покупают, но покупают не всё. Допустим, частично. Начинают говорить, мол, думал купить двери и ламинат, но сейчас куплю только ламинат, а двери отложим. В декабре, например, одни закупили не все, что хотели — сказали, что будут зарабатывать в следующем квартале, а потом купят. Поэтапно люди решают. Но, конечно, недовольны. Говорят, что зарплаты не растут с такой скоростью. Потому что они рассчитывали на одно, выделили бюджет один, а сейчас он получился уже другой.

Случается и так, что заказчики переигрывают свой план по ремонту и бюджет — покупают то, что дешевле. Однако, по словам Татьяны Хромченко, в конечном итоге часто жалеют — считают, что им стоило бы подождать.

Бывают и случаи, когда люди решают закупиться экстренно, в страхе, что дальше произойдут негативные изменения в экономике:

— У меня в декабре было два очень крупных заказчика. Они много закупались, потому что боялись скачка цен, хотя им строить только летом. То есть у людей тоже есть опасения, что цены повысятся. И не на пустом месте они основаны. А когда мы с ними ходили за покупками, все продажники сказали: «Правильно, что вы это делаете, ну и что, что у вас стройка в апреле, мы лучше на складе подержим, потому что будет наценка». Ни один не спросил, зачем вы это покупаете сейчас.



Насколько дороже стало сделать ремонт

Чтобы понять, насколько выросла общая цена ремонта, мы попросили дизайнера интерьеров показать смету на реально существующую квартиру площадью около 30 квадратных метров в новосибирской новостройке.