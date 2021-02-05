В Новосибирске на 20% подорожали отделочные материалы. Изучаем, сколько теперь стоит ремонт

В Новосибирске выросли цены на отделочные материалы
В период пандемии новосибирцы особенно часто посещали магазины отделочных материалов. Весь минувший год наши читатели постоянно жаловались на то, что на входе в «Леруа Мерлен» и «Колорлон» собираются гигантские очереди. Из-за коронавирусных ограничений в торговых залах сократили количество людей, но покупатели все равно были готовы ждать на морозе. И это все несмотря на то, что цены на отделочные материалы за год заметно подскочили. НГС поговорил с руководителями магазинов отделки и выяснил, как изменились цены за год, почему так произошло и как на это отреагировали новосибирцы.
Как изменились цены
Несмотря на коронавирусные ограничения и упадок экономики, интерес новосибирцев к обустройству дома подтвердила и статистика от «Авито». По данным сервиса, в Новосибирске за прошедший год спрос на мебель и предметы интерьера вырос на 46%. При этом цены на отделочные материалы за год заметно подскочили. Например, по данным Росстата, напольные покрытия, плитка, краски и обои подорожали.
Руководители салонов отделочных материалов рассказали корреспонденту НГС, что в реальности цены изменились еще сильнее. По их словам, рост цен напрямую зависит от того, где и из чего создавали предметы отделки. В основном продукцию везут из-за границы, а все этапы производства и доставки осложнила пандемия. Закрытие границ сильно повлияло на экономику и производство, процесс доставки затянулся. К тому же вырос курс доллара и евро. Несмотря на то, что после глобальных ограничений ситуация в торговле постепенно стабилизировалась, цены расти не перестали.
Плитка
— На керамическую плитку цены повышают каждый год. Если это не делают производители, то торгующие организации, непосредственно крупные филиалы, которые находятся в регионах. Цены растут по разным причинам. Например, транспорт дорожает, а нужно с производства довезти товар до филиала. Железная дорога повышает тарифы, растут цены на бензин. Также влияет стоимость красителей и прочего, что обычно входит в состав товара. Всё это импортное. Еще цена зависит от курса евро и доллара, а он, соответственно, всегда растет, поэтому каждый год цены повышаются, — рассказала руководитель салона A-Stile Юлия Акимова.
По словам Юлии, наглядно изменения в цене проще всего рассмотреть на примере российских производителей — обычно на их товары идет меньшая наценка, потому что их не нужно везти из-за границы. Например, керамогранит крупного производителя «Эталон» в 2020 году дорожал дважды. В мае и декабре — на 4,2% и 4,6% соответственно. Хотя обычно, поясняет Юлия, каждый год цена в среднем вырастает примерно на 6%.
— У керамогранита, например, есть очень много размеров. Он может быть
Напольные покрытия
Руководитель салона «Идея Паркета» Александр Шейерман пояснил, что производители меняли цены по-разному. Например, некоторые европейские заводы в России изменили цены на 10–15%, а Европа — на все 20–25%.
— Нужно смотреть, в каком смысле подорожало — в процентном эквиваленте или в денежном. Есть разница. Потому что ламинат в среднем стоит 1000 рублей, паркетная доска — 5000 рублей. В первом случае подорожание на 15% — 150 рублей, во втором 15% — это 750 рублей, — пояснил он.
Александр также отметил, что цены изменились из-за изменения курса доллара.
— Допустим, марка «Квикстеп». В свое время эта компания вложилась и построила завод в России, в Дзержинске — они с 2014 года на том же уровне оставили цены, с небольшим изменением. За счет того, что сырье уже все здесь, ничего везти не надо.
Но бывают и другие случаи, объяснил Александр Шейерман. Например, производителю паркетной доски «Барвинок» в Польше и Украине удалось сдержать цены. Белорусский завод «Косвик», в свою очередь, тоже поставляет паркет в Россию, но он несколько дороже, так как качество продукта выше.
— Совсем другое качество — более технологичное, европейское, хоть и делается в дружественной нам республике. Но все оборудование там новое, немного другое производство. Там на 40–50% цена выше аналогичной продукции фирмы «Барвинок».
Есть и продукция, которая производится в Китае. Например, каменно-полимерная плитка, которая вышла на рынок относительно недавно:
— Изначально цена на нее была выше, конкуренция меньше, сейчас она потихоньку становится массовой. Наверное, цена сама падает, но, за счет того, что сырье дорожает, она всё равно остается на том же уровне.
Пробковые полы, говорит Александр, точно подорожали, так как полностью производятся в Португалии и требуют перевозки.
Чтобы нагляднее продемонстрировать ценовые изменения на напольные покрытия, Александр Шейерман привел в пример статистику за год.
— Торговая марка «Модулео» — европейская бельгийская пвх-плитка. Производится именно в Бельгии. В сравнении получается среднее изменение в 20% за год. Самая недорогая коллекция «Селект» в январе 2020-го стоила 1975 рублей. В декабре 2020 года стоимость за метр была 2350 рублей.
Дубовая паркетная доска «Косвик» размером
— По ламинату. «Квикстеп», самая популярная коллекция «Импрессив». Рыночная цена у нас в Новосибирске 1420 рублей за квадратный метр в сентябре 2020 года. В начале декабря 2020-го — 1485 рублей. Немецкий ламинат «Классен», коллекция «Ранчо» — на декабрь 2019-го его стоимость составила 1089 рублей за квадратный метр. В декабре 2020 года — 1306 рублей.
Самая популярная коллекция полимерной пробковой доски, по словам Александра, «Идентити». Ее цена за квадратный метр — 3700 рублей на начало января 2021 года. Эта же позиция на декабрь 2019-го — была 3100 рублей.
Обои
Руководитель салона «Обоиград» Наталья Назарова рассказала, что на обои цены тоже выросли, но не настолько критично.
— Мы работаем непосредственно с европейским товаром. Естественно, мы зависим от курса евро, а он изменился. Кроме того, еще и сами фабрики меняли цены. Мы пытаемся удержать цены на том же уровне. Где-то чуть-чуть приподняли, но глобально мы их не меняли. Есть рекомендованная минимальная розничная цена — ниже нее ты просто не имеешь права продавать. Фабрики эти позиции мониторят и сдерживают цены. Соответственно, эти позиции поднялись, мы вынуждены этого правила придерживаться, — пояснила Наталья.
У обоев европейского производства есть три основных сегмента, объяснила руководитель магазина. Это средний, средний-плюс и премиум сегменты. В среднем цены на обои, по словам Натальи, выросли на 10–20%.
— Если брать средний сегмент, например, фабрику «Марбург», то рублей на 200 цена выросла. Есть цены по 2800, 2900 и 3000 рублей с лишним за рулон. Но еще у них есть определенная коллекция, где цены на обои не изменились. Но это эксклюзивная коллекция, на нее цену сдерживали, — привела пример Наталья. — Можно взять российского премиального производителя, фабрику «Лоймина» — у них цена осталась прежней. Они выпустили новую коллекцию, мы ее где-то месяц назад приобрели — цена изменилась примерно на сто рублей.
Также Наталья Назарова пояснила, что в ее магазине покупатели не замечают подобные ценовые изменения:
— У нас более каталожный вариант — ассортимент очень большой, но мы по большей части везем со склада под заказ. Кто такое покупает, разницу в сто рублей не особо замечает. И два года назад, и сейчас народ покупал в одинаковых количествах. На самом деле, в пандемию люди стали спускать деньги на отделочные материалы. Возможно, вкладывались в недвижимость, в ремонт. Об этом очень много говорилось — был пик по недвижимости и отделочным материалам.
Что наблюдают дизайнеры интерьеров
Дизайнер интерьеров Татьяна Хромченко с уверенностью говорит — в этом году цены на отделку точно не падали. По ее оценкам они увеличились примерно на 10%.
— Проблема в том, что приходилось дольше ожидать заказы. Из-за этого, наверное, всё тоже подорожало: время — деньги, транспорт — деньги. Это связано с пандемией, ведь многие товары заграничные. Даже российские фабрики, типа «Моно», «Камеа», которые работают на фурнитуре, все равно сотрудничают с зарубежными производителями — если не финишного продукта, то промежуточного. Они пользуются этим для выполнения своих работ, поэтому удорожание идет во всем.
Дизайнер подтвердила слова руководителей магазинов о том, что в России почти нет заводов, которые полностью производят отделочные материалы самостоятельно:
— Лакокрасочная продукция, пигмент и многое другое — привозные. То есть нет чистого российского производства. В сфере отделки мебели точно нет. А так как закрывали границы, временно ограничивалось сообщение с тем же Китаем, в Европе — с Италией, Чехией, Германией. Это те, с кем мы работаем активно. Поэтому пошло удорожание.
Как на изменения цен реагируют люди
Общая экономическая ситуация, по наблюдениям Татьяны, серьезно ухудшилась — сократилось количество рабочих мест, доход новосибирцев упал.
— Это то, что я могу сказать по заказчикам — раньше хотели большего. А сейчас те, кто хотели паркетную доску, перешли на ламинат. Это значит, что покупательская способность снизилась в целом у людей. Только ли это пандемия? Нет. Потому что я стала замечать это еще до марта прошлого года, — рассказала Татьяна.
При этом покупатели, настроенные на бюджетный вариант отделки, часто все равно остаются недовольны ценами:
— Они ожидают одну дешевизну — получают другую. Те, кто настроен на какие-то дизайнерские обои, панно, напольные покрытия — они покупают, но покупают не всё. Допустим, частично. Начинают говорить, мол, думал купить двери и ламинат, но сейчас куплю только ламинат, а двери отложим. В декабре, например, одни закупили не все, что хотели — сказали, что будут зарабатывать в следующем квартале, а потом купят. Поэтапно люди решают. Но, конечно, недовольны. Говорят, что зарплаты не растут с такой скоростью. Потому что они рассчитывали на одно, выделили бюджет один, а сейчас он получился уже другой.
Случается и так, что заказчики переигрывают свой план по ремонту и бюджет — покупают то, что дешевле. Однако, по словам Татьяны Хромченко, в конечном итоге часто жалеют — считают, что им стоило бы подождать.
Бывают и случаи, когда люди решают закупиться экстренно, в страхе, что дальше произойдут негативные изменения в экономике:
— У меня в декабре было два очень крупных заказчика. Они много закупались, потому что боялись скачка цен, хотя им строить только летом. То есть у людей тоже есть опасения, что цены повысятся. И не на пустом месте они основаны. А когда мы с ними ходили за покупками, все продажники сказали: «Правильно, что вы это делаете, ну и что, что у вас стройка в апреле, мы лучше на складе подержим, потому что будет наценка». Ни один не спросил, зачем вы это покупаете сейчас.
Насколько дороже стало сделать ремонт
Чтобы понять, насколько выросла общая цена ремонта, мы попросили дизайнера интерьеров показать смету на реально существующую квартиру площадью около 30 квадратных метров в новосибирской новостройке.
Общая стоимость ремонта значительно увеличилась. Например, в 2019 году затраты на отделку с учетом натяжного потолка составляли около 68 тысяч рублей. В 2020 же эта сумма увеличилась до 82 тысяч. Техника для такой квартиры стоила 74 и 83 тысячи рублей в 2019 и 2020 годах соответственно. Затраты на мебель за год увеличились с 39 тысяч 300 рублей до 46 тысяч 800 рублей.
Некоторые руководители салонов отделочных материалов пояснили, что в феврале цены снова начнут расти, а к весне подорожают другие предметы отделки — строительные материалы, то, что нужно для внешней отделки и ремонта.
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