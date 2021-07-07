«Я кричала так, что муж собрал вещи»: как берут по 20 микрозаймов и чем это заканчивается. Истории новосибирцев

Татьяна: 21 микрокредит и террор коллекторов

Татьяна попала в долговую яму в 2018 году. Как вспоминает сибирячка, она зарабатывала 80 тысяч рублей, но тот год выдался нелегким — компании качало от финансовой нестабильности. Фирму, в которой на тот момент работала Татьяна, это тоже коснулось — сотрудникам урезали зарплаты почти в 2,5 раза . И теперь с доходом в 35 тысяч рублей женщина пыталась выжить.



— При прежней зарплате мне хватало на всё: и на платежи по потребительским кредитам ( 40 тысяч ежемесячно отдавала), и на лечение больной мамы ( 20 тысяч ), и на жизнь, — рассказывает Татьяна.



Но, как говорится, беда не приходит одна. Вдобавок ко всему у Татьяны начались проблемы со здоровьем — ей потребовалась операция.



— Помимо того, что у меня и так были большие обязательства перед банками, так я еще и заболела сама. На операцию и на последующую реабилитацию нужна была большая сумма — 300 тысяч сама операция и еще деньги на последующее лечение. Свое лечение я сделала в кредит, и его нужно было выплачивать.



На тот момент Татьяне показалось неплохой идеей взять микрозаем. За раз в одной МФО можно было взять максимум 5000 рублей, если обращаешься впервые, — клиент должен себя зарекомендовать как надежный плательщик. Только после этого можно рассчитывать на больший лимит. Женщина обратилась сразу в 10 офисов, чтобы собрать необходимую на тот момент сумму. Но когда пришло время отдавать долг, у Татьяны не оказалось денег даже на выплату процентов.



— Они же себя позиционируют как «деньги до зарплаты», и ты рассчитываешь, что вот через две недели тебе придет зарплата и ты закроешь этот долг. Но ничего не получилось, и мне пришлось взять деньги еще и в других МФО. То есть я уже начала брать микрозаймы, чтобы отдать микрозаймы. В какой-то момент ситуация вылетела у меня из под контроля. Я не задумывалась, чтобы просчитать все последствия. Казалось бы, ну вот дают тебе 5 тысяч , через неделю надо вернуть 7,5 тысячи рублей. Вроде бы и не очень большой процент. Но по факту в документах у многих микрофинансовых компаний был самый минимальный — это 700% годовых, а самый максимальный — 1200% годовых, — рассказывает наша собеседница.



Женщина чувствовала себя загнанной в угол: она не могла платить ни по счетам, ни по потребительским кредитам, ни тем более по микрозаймам. Иногда даже купить продукты было не на что.



— Микрофинансовые компании создают такую мнимую иллюзию помощи: они ж тебя выручают, и можно воспользоваться. Одно дело, есть карта с овердрафтом, где тебе дают 60 дней , ты возвращаешь эту сумму без процентов, и всё на этом. А тут получается, что ты через 30 дней возвращаешь только проценты, а тело самого займа остается невыплаченным. Я взяла у них 5000, отдаю 7500 — а это только проценты.



В какой-то момент Татьяна поняла, что больше не может никому платить. На нее обрушился вал прессинга. Постоянные звонки от кредиторов и коллекторов, сообщения с угрозами не давали женщине даже выдохнуть. Она понимала, что послания, обещающие расправиться с ней, семьей и детьми, были шаблонными и отправлены рассылкой. У Тани никого, кроме мамы, не было. От этого было не легче.



— Однажды я забыла телефон на работе, а утром увидела 88 пропущенных от них. То есть каждые 20 минут поступали от них звонки. Понятно, что совершали их не сами люди, это были автоматические дозвоны, — говорит Татьяна.



Телефонная оккупация продолжалась, но на этом кредиторы не останавливались. Дошло до того, что нашли контакты владельца компании, в которой работала должница, и стали его доставать звонками по ночам. Представители финансовой организации «открыли глаза» на сотрудницу, назвав мошенницей.



У руководителя с Татьяной состоялся тяжелый разговор, после которого женщина была вынуждена уйти с любимой работы.



— Мало того, что сама по себе ситуация была некрасивая, так теперь я еще и без работы осталась.



Женщина сменила номер телефона, но через неделю коллекторы начали звонить уже на новый.



— Не знаю, где они берут информацию, но они нашли абсолютно всё: телефон мой и моей мамы, адреса компаний, где я работала раньше. Мне пришлось удалиться из всех соцсетей, так как они стали писать всякие гадости людям, которые были у меня в друзьях.



Психологическая атака не приносила плодов, потому коллекторы пошли дальше — теперь «бравые» ребята наносили визиты на дом, ломились в квартиру, стучали к соседям, кричали матом, угрожали жильцам всего подъезда.



— Я им предлагала рассчитываться по мере возможности, хотя бы понемногу. Мне ответили, что либо вношу всю сумму, либо не надо «твоих кусочков». Понимала, что меня поставили на счетчик. Сказала, что платить мне нечем, и предложила подавать на меня в суд. Больше вариантов у меня не осталось.



Прошло 4 месяца, прежде чем Татьяна устроилась на другую работу. За это время перед каждой МФО с 5000 долга накопилось 300 тысяч — их у сибирячки было 21.



— Я не знала, что делать. Пыталась найти помощь у юристов, но, поскольку тогда еще не было определенного закона о коллекторской деятельности, никто не мог мне подсказать, как быть в такой ситуации.



Спустя пару месяцев Татьяна стала получать судебные приказы.



— Это еще не решение суда, а распоряжения мирового судьи, на основании которых могли блокировать счета. Мне повезло, что в компании, где я на тот момент работала, белая часть зарплаты была минимальная, и основную часть они не видели. Я проконсультировалась с юристом, он подсказал, что приказы можно отменить.



Женщина взялась за дело — она писала письма мировому судье с просьбой отменить приказы. Но не всегда суд шел ей навстречу.



— В каких-то случаях принимали решение снизить запрашиваемую сумму долга с 300 тысяч до семи. Или, например, брала 5000, уже отдала 15 000 , а всё еще должна им. В нашей судебной практике не было такого, чтобы отменили выплату микрозайма на основании решения судьи. Но, видимо, настолько чуткий судья попался. Посмотрел на меня — я была синяя от своих проблем, он сжалился и отменил полностью всю сумму с формулировкой, что я ее полностью уже выплатила.



Следом приняли закон, запрещающий коллекторам звонить чаще двух раз в день, позволяющий писать сообщения, но не являться на дом. Значительно сократилось количество звонков, и разговаривали без криков, по-человечески. Татьяна выдохнула, вселенная ее услышала.



Женщина продолжала пытаться приостановить все присылаемые приказы через суд, но долги продолжали висеть на ней мертвым грузом. Сказался период, когда она сидела без работы, — за это время выросла задолженность и по потребительским кредитам в банках.



Решение пришло внезапно — в прошлом году по рекомендации знакомого, который прошел процедуру банкротства, она обратилась со своей проблемой в соответствующую компанию. На тот момент долги уже и по потребительским кредитам банки продали коллекторам. У судебных приставов также было множество исков на востребование.



Из 21 микрозайма через суд Татьяне удалось решить вопрос только по семи. По остальным в этом году она оформила банкротство. Сроки процедуры из-за пандемии были увеличены, и всё растянулось почти на год.



— Суть процедуры в том, что все платежи и требования по отношению к человеку прекращаются: ни приходов, ни уходов, как бы блокируешься везде, и всё. Моя история завершилась, остался осадок. Хотелось людям донести: прежде чем попасть в эту финансовую мясорубку, нужно всё хорошо взвесить и попытаться решить свои проблемы по-другому. В личном аккаунте я не могла такое рассказать, так как эта история не особо веселая и красящая меня, может вызвать много негативных эмоций и осуждение, — признается сибирячка.



— Мне пришлось за эти годы много пережить. Это страх, когда понимаешь, что ты один, тебя прессуют. Ты чувствуешь себя преступницей, хотя это не так. Просто жизнь уготовила тебе испытание, ты совершаешь ошибку за ошибкой. Поведение коллекторов направлено на создание паники. Не нужно этому поддаваться. Есть закон, который нас защищает, — добавила собеседница.



По истечении срока после процедуры банкротства Татьяна планирует открыть свой бизнес. И теперь, добавила она, никаких кредитов и микрозаймов в свою жизнь не пустит.

