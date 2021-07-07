«Я кричала так, что муж собрал вещи»: как берут по 20 микрозаймов и чем это заканчивается. Истории новосибирцев

Сибирячка взяла 21 микрокредит на операцию и лечение и не смогла рассчитаться
В 2020 году Новосибирская область стала лидером по выдаче онлайн-займов. Каждый второй онлайн-заем в стране выдали МФО Новосибирской области, говорят эксперты. Новый телефон, срочная операция, похороны, аренда квартиры, потеря работы — это и многое другое приводит людей в офисы микрофинансовых организаций. При этом можно влезть в долги, сидя дома на диване. Чем заканчиваются займы до зарплаты и к чему приводят долги перед «кредиторами», рассказали корреспонденту НГС люди, попавшие в паутину микрозаймов.
Ухудшение уровня жизни в Новосибирской области приводит к тому, что всё большее количество людей вынуждено брать микрозаймы. Причем это можно сделать, не выходя из дома. Онлайн-займы на рынке довольно давно — с 2012 года, но раньше новосибирцы предпочитали приходить в офисы микрофинансовых организаций (МФО). В период пандемии виртуальная услуга приобрела особую актуальность.
Сергей: влез в долги, чтобы не разочаровать жену
— Микрозаймы брал мой муж. Причем брал он их втихую, мне об этом не говорил. Как он рассказывал, копилось это у него, как снежный ком. Почему-то он решил, что со мной советоваться не надо, — начала свой рассказ Ирина.
У Сергея был свой небольшой бизнес — он изготавливал кованые заборы, скамейки и мангалы. Дела шли неплохо, заказы мастер получал в основном по рекомендациям.
В конце осени 2020 года к Сергею обратились из управляющей компании в Дзержинском районе, нужно было изготовить
Перед самым Новым годом, когда заказ был выполнен, Сергею не заплатили. Заказчик сослался на то, что из-за предпраздничной суеты «бюджетные деньги перевести не могут».
Новогодние праздники прошли, но мужчину продолжали «мариновать» и «кормить завтраками». Дома Сергей ничего об этом не рассказал, чтобы жена не нервничала, и даже принес деньги (якобы оплата за забор).
— Я сначала не поняла, в чём дело. Муж принес заработок, но мрачный и без настроения. На мои вопросы отвечал, что всё нормально. А потом, спустя несколько месяцев, он признался: после того как его кинули с деньгами, он ничего лучше не придумал, как взять долг
Месяц пролетел незаметно — настал день, когда нужно было оплачивать долги. Денег у Сергея не было — не успел заработать, так как в новогодние праздники заборы никому не нужны. Поскольку ставка была порядка 365%, найти зараз крупную сумму мужчине не удалось. Чтобы перекрыть уже имеющийся долг, он взял новый.
— Брал уже в других МФО, по итогу их было у него 17, и везде под 365% годовых. То есть он брал маленьким суммами, помногу, видать, не давали. Но к маю (именно тогда он мне и сознался в этом) уже было 332 тысячи, из них 260 тысяч основного долга. А по процентам около 75 тысяч в месяц платежи. Все документы по этим займам у нас до сих пор лежат. Гасили по итогу совместно, — рассказывает девушка.
В день, когда Сергей признался во всём и покаялся перед женой, семья едва не рухнула. Ирина была твердо настроена на развод.
— У меня была истерика. Для меня эти микрозаймы — просто что-то из ряда вон выходящее. Я не против кредитов, когда брать на дело. Но микрозаймы — это своего рода надувательство, считаю. Я кричала так, что муж собрал вещи и уехал к своим родителям. Мне нужно было побыть одной, прокричаться, перебушеваться и принять какое-то решение. На следующий день мы уже были вместе и думали, как из этой ситуации выкарабкиваться, — говорит она.
Для Ирины стало большим открытием, что муж даже не ходил по офисам МФО — все манипуляции с оформлением микрозаймов он сделал с телефона, сидя дома на диване. Паспортные данные Сергей знает наизусть, поэтому ему не составило труда оперативно вбивать данные на сайтах, не привлекая внимания жены.
— Оказывается, в интернете есть целая база этих микрофинансовых организаций. Онлайн вбиваются паспортные данные и указываются реквизиты карты для зачисления денег. И всё — пожалуйста. То есть теоретически на ваш паспорт может взять займы любой человек, а вы об этом знать не будете, ваше присутствие необязательно.
Семью супругам сохранить удалось и рассчитаться с долгами тоже. В этом им помогли родные. А вот бизнес пришлось продать.
— Мы вложили в погашение долгов всё, что у нас было, и вышли просто в ноль. И сейчас семья оказалась в такой шаткой ситуации. Конечно, на кредит, на коммунальные услуги и на продукты деньги есть, но всё равно это уже впритык и приходиться экономить, — говорит Ирина.
Женщина надеется, что муж вынес из этого урок и они в подобную ситуацию больше не попадут.
— Сейчас мы уже отошли немного от этого шока, улыбаемся, целуемся. А тогда просто настолько плохо было... И до сих пор задаюсь вопросом: как мой муж, образованный, неглупый человек, у него две работы, как с ним могло такое произойти? Я знаю его
Наталья: 15 микрозаймов и 730% годовых
Наталья переехала из Казахстана в Новосибирск в 2013 году, сняла квартиру и устроилась на работу. В то время устроиться на хорошую работу с высокой зарплатой приезжим было сложно, а иностранцам практически невозможно. Девушка пошла работать по своей специальности (дизайнер) в одну из новосибирских компаний за
Гражданство удалось получить только спустя два года. В период получения российского паспорта Наташа познакомилась с Максимом. И когда процедура закончилась и документы были на руках, избранник Натальи переехал с вещами в ее съемное жилье. Всем был хорош парень — и умный, и симпатичный, и веселый, и добрый. Вот только работать не хотел, а погулять любил.
Думать о хлебе насущном приходилось Наталье. Не хватало элементарно ни на проезд, ни на продукты. От Максима помощи не было. Чтобы сменить работу на высокооплачиваемую, нужен был автомобиль. Девушка попыталась взять потребительский кредит в банках, но из-за малого срока российского гражданства ей отказывали в банках. По словам Натальи, на тот момент микрозаймы казались ей единственным выходом из положения.
— Я набрала микрозаймов потому, что квартиру надо было оплачивать, кушать надо было что-то. Мне предложили хорошую работу, но с условием, что у меня должен был быть автомобиль. Поэтому планировала взять кредит тысяч на
Первый раз Наталье дали 3000 под 730% годовых. Тогда, в 2015 году, все офисы («Быстроденьги», «Отличные наличные», «Примколлект» и прочие) давали займы под 730%.
— И началось… Сначала один взяла, потом второй, следом третий, чтобы перекрыть предыдущий. Зарплата маленькая была, выплачивали несвоевременно, кусками. Вот так и ходила: один берешь — закрываешь другой, третий берешь — закрываешь второй. И так набралось
В 2017 году Наталья забеременела. Так как она была неофициально трудоустроена, работодатель поспешил от нее избавиться, как только узнал о «приятном положении» сотрудницы. Девушка вновь принялась за поиски работы и вернулась к профессии дизайнера с заработком
— Всё навалилось разом: и папина смерть, и токсикоз, и нехватка денег. Из-за всего этого возможности платить вообще не было. Тяжелое финансовое положение меня угнетало, не давало жить нормально. Я уезжала жить в Москву — там не получилось, потом вернулась в Новосибирск.
Отец ребенка, узнав о Наташиной беременности, взялся за ум — устроился на работу. Но денег катастрофически не хватало ни на кредиты, ни на самое необходимое.
Пока молодая семья сводит концы с концами, умирает бабушка Максима — и снова непредвиденные расходы. Кажется, что долговое болото засосало и выбраться из него уже невозможно. Наталья и Максим не справились с ситуацией — из-за постоянных упреков, безденежья и количества долгов они расстались. Теперь Наташе приходилось одной выбираться из этого. День за днем она пыталась решить финансовые проблемы, но тщетно. Время шло — долги росли в геометрической прогрессии.
В апреле этого года Наталья устроилась на работу с достойной зарплатой и начала закрывать задолженность по микрозаймам. Девушка вспоминает, как на протяжении всей беременности ходила по судам, добивалась отмены судебных приказов из-за несогласия с суммой долга.
— В какой-то момент я перестала платить и ждала, пока на меня подадут в суд, чтобы всё это решить по закону. Конечно, много зависело от судей, которые рассматривали дела. Кто-то был жестким, кто-то более лояльным. Кто-то шел навстречу и отменял приказы, входил в мое положение. С судебными приставами дела обстояли так же — кто-то закрывал исполнительные производства. Одно из них уже год на мне висит, но я договорилась уже с кредитором напрямую, что в июле я его закрою полностью. Просто сумма будет не 25 тысяч, а 18. Спустя
Всего девушка прошла 15 микрофинансовых контор. Часть долгов она отдала сразу же и не брала больше, часть до сих пор остаются открытыми. Кто-то из МФО на нее подавал в суд — при займе
— Никого не призываю так делать, потому что это ад. Ведь микрофинансовые организации продают наши долги коллекторам, а там начинается совсем другая история. Когда коллекторы донимают, это такая нервотрепка, просто ужасно, — делится собеседница.
На сегодня у Натальи не закрыты 10 займов, три из них девушка планирует погасить в ближайшее время. Оставшаяся сумма долга по всем МФО — порядка
— Плюс у меня еще кредит в «Хоум банке», там порядка 28% годовых. Брала
В планах у нашей героини закрыть все долги и больше никогда не брать микрозаймы и кредиты.
— Мне, скорее всего, и так ни один банк не даст, и слава богу. Единственное, что плохо, так это то, что ипотеку не смогу взять из-за этого, — с грустью в голосе говорит Наталья.
Татьяна: 21 микрокредит и террор коллекторов
Татьяна попала в долговую яму в 2018 году. Как вспоминает сибирячка, она зарабатывала
— При прежней зарплате мне хватало на всё: и на платежи по потребительским кредитам (
Но, как говорится, беда не приходит одна. Вдобавок ко всему у Татьяны начались проблемы со здоровьем — ей потребовалась операция.
— Помимо того, что у меня и так были большие обязательства перед банками, так я еще и заболела сама. На операцию и на последующую реабилитацию нужна была большая сумма — 300 тысяч сама операция и еще деньги на последующее лечение. Свое лечение я сделала в кредит, и его нужно было выплачивать.
На тот момент Татьяне показалось неплохой идеей взять микрозаем. За раз в одной МФО можно было взять максимум 5000 рублей, если обращаешься впервые, — клиент должен себя зарекомендовать как надежный плательщик. Только после этого можно рассчитывать на больший лимит. Женщина обратилась сразу в 10 офисов, чтобы собрать необходимую на тот момент сумму. Но когда пришло время отдавать долг, у Татьяны не оказалось денег даже на выплату процентов.
— Они же себя позиционируют как «деньги до зарплаты», и ты рассчитываешь, что вот через две недели тебе придет зарплата и ты закроешь этот долг. Но ничего не получилось, и мне пришлось взять деньги еще и в других МФО. То есть я уже начала брать микрозаймы, чтобы отдать микрозаймы. В какой-то момент ситуация вылетела у меня из под контроля. Я не задумывалась, чтобы просчитать все последствия. Казалось бы, ну вот дают тебе
Женщина чувствовала себя загнанной в угол: она не могла платить ни по счетам, ни по потребительским кредитам, ни тем более по микрозаймам. Иногда даже купить продукты было не на что.
— Микрофинансовые компании создают такую мнимую иллюзию помощи: они ж тебя выручают, и можно воспользоваться. Одно дело, есть карта с овердрафтом, где тебе дают
В какой-то момент Татьяна поняла, что больше не может никому платить. На нее обрушился вал прессинга. Постоянные звонки от кредиторов и коллекторов, сообщения с угрозами не давали женщине даже выдохнуть. Она понимала, что послания, обещающие расправиться с ней, семьей и детьми, были шаблонными и отправлены рассылкой. У Тани никого, кроме мамы, не было. От этого было не легче.
— Однажды я забыла телефон на работе, а утром увидела 88 пропущенных от них. То есть каждые
Телефонная оккупация продолжалась, но на этом кредиторы не останавливались. Дошло до того, что нашли контакты владельца компании, в которой работала должница, и стали его доставать звонками по ночам. Представители финансовой организации «открыли глаза» на сотрудницу, назвав мошенницей.
У руководителя с Татьяной состоялся тяжелый разговор, после которого женщина была вынуждена уйти с любимой работы.
— Мало того, что сама по себе ситуация была некрасивая, так теперь я еще и без работы осталась.
Женщина сменила номер телефона, но через неделю коллекторы начали звонить уже на новый.
— Не знаю, где они берут информацию, но они нашли абсолютно всё: телефон мой и моей мамы, адреса компаний, где я работала раньше. Мне пришлось удалиться из всех соцсетей, так как они стали писать всякие гадости людям, которые были у меня в друзьях.
Психологическая атака не приносила плодов, потому коллекторы пошли дальше — теперь «бравые» ребята наносили визиты на дом, ломились в квартиру, стучали к соседям, кричали матом, угрожали жильцам всего подъезда.
— Я им предлагала рассчитываться по мере возможности, хотя бы понемногу. Мне ответили, что либо вношу всю сумму, либо не надо «твоих кусочков». Понимала, что меня поставили на счетчик. Сказала, что платить мне нечем, и предложила подавать на меня в суд. Больше вариантов у меня не осталось.
Прошло 4 месяца, прежде чем Татьяна устроилась на другую работу. За это время перед каждой МФО с 5000 долга накопилось 300 тысяч — их у сибирячки было 21.
— Я не знала, что делать. Пыталась найти помощь у юристов, но, поскольку тогда еще не было определенного закона о коллекторской деятельности, никто не мог мне подсказать, как быть в такой ситуации.
Спустя пару месяцев Татьяна стала получать судебные приказы.
— Это еще не решение суда, а распоряжения мирового судьи, на основании которых могли блокировать счета. Мне повезло, что в компании, где я на тот момент работала, белая часть зарплаты была минимальная, и основную часть они не видели. Я проконсультировалась с юристом, он подсказал, что приказы можно отменить.
Женщина взялась за дело — она писала письма мировому судье с просьбой отменить приказы. Но не всегда суд шел ей навстречу.
— В каких-то случаях принимали решение снизить запрашиваемую сумму долга с 300 тысяч до семи. Или, например, брала 5000, уже отдала
Следом приняли закон, запрещающий коллекторам звонить чаще двух раз в день, позволяющий писать сообщения, но не являться на дом. Значительно сократилось количество звонков, и разговаривали без криков, по-человечески. Татьяна выдохнула, вселенная ее услышала.
Женщина продолжала пытаться приостановить все присылаемые приказы через суд, но долги продолжали висеть на ней мертвым грузом. Сказался период, когда она сидела без работы, — за это время выросла задолженность и по потребительским кредитам в банках.
Решение пришло внезапно — в прошлом году по рекомендации знакомого, который прошел процедуру банкротства, она обратилась со своей проблемой в соответствующую компанию. На тот момент долги уже и по потребительским кредитам банки продали коллекторам. У судебных приставов также было множество исков на востребование.
Из 21 микрозайма через суд Татьяне удалось решить вопрос только по семи. По остальным в этом году она оформила банкротство. Сроки процедуры из-за пандемии были увеличены, и всё растянулось почти на год.
— Суть процедуры в том, что все платежи и требования по отношению к человеку прекращаются: ни приходов, ни уходов, как бы блокируешься везде, и всё. Моя история завершилась, остался осадок. Хотелось людям донести: прежде чем попасть в эту финансовую мясорубку, нужно всё хорошо взвесить и попытаться решить свои проблемы по-другому. В личном аккаунте я не могла такое рассказать, так как эта история не особо веселая и красящая меня, может вызвать много негативных эмоций и осуждение, — признается сибирячка.
— Мне пришлось за эти годы много пережить. Это страх, когда понимаешь, что ты один, тебя прессуют. Ты чувствуешь себя преступницей, хотя это не так. Просто жизнь уготовила тебе испытание, ты совершаешь ошибку за ошибкой. Поведение коллекторов направлено на создание паники. Не нужно этому поддаваться. Есть закон, который нас защищает, — добавила собеседница.
По истечении срока после процедуры банкротства Татьяна планирует открыть свой бизнес. И теперь, добавила она, никаких кредитов и микрозаймов в свою жизнь не пустит.
В Новосибирске на 82% выросло число банкротов
Согласно сведениям о банкротстве Единого федерального реестра, в Сибирском федеральном округе за первое полугодие 2021 года увеличилось количество банкротов вдвое — до
— Помимо кризиса, вызванного ростом цен и потерей многими работы, на увеличение числа банкротств оказали влияние и другие факторы. В частности, это рост финансовой грамотности должников, которые стали понимать, что банкротство — это лучше, чем тянуть неподъемный кредит. После принятия заявления о банкротстве суды либо признают должника банкротом и вводят в отношении него процедуру реализации имущества, либо признают заявление обоснованным и назначают реструктуризацию долга. Реализацию имущества предпочитают и кредиторы, и должники: первые рассчитывают на компенсацию, а вторые — на освобождение от долгов. Довольно часто суды предлагают реструктуризацию, но в редких случаях кредиторы договариваются о плане реструктуризации, а должник избавляется от клейма банкрота, но
Кто идет за банкротством
— Наши клиенты — это широкий спектр населения, разных возрастов, но более распространенный начинается от сорока лет. Это как мужчины, так и женщины абсолютно разных профессий, но с небольшим перевесом представителей из коммерческих организаций. У бюджетников всё равно есть какая-то стабильность. Обращаются за процедурой банкротства и безработные, и те, кто стоит в службе занятости. Особенно за последние полтора года у людей случилась реально серьезная финансовая просадка, — описал портрет клиента-банкрота юрист Владлен Полянский.
Юрист делится случаями из собственной практики и поясняет, что не всегда клиенты честны со специалистами их сферы. Если кому-то на этапе знакомства удастся провести юриста, то в последующем тайное всё равно становится явным.
— Люди нахватали кредитов, ипотек, кредитных карт, микрозаймов. Берут кредиты, чтобы закрыть уже имеющиеся. Или активно берут кредитные карты в разных банках, а потом понимают, что не в состоянии платить. Бывает, что клиенты не всю правду рассказывают о своих долгах. Но финансовый управляющий наделен широким спектром полномочий, ему предоставляют о человеке всю информацию. И всё, что они пытаются утаить на начальном этапе, вскрывается потом в любом случае, это вопрос времени, — делится собеседник.
Плюсы и минусы банкротства
Как рассказал юрист в сфере банкротства Владлен Полянский, в последнее время судебная практика по личным банкротствам стала более массовой. Это объясняется тем, что многие люди понабрали долгов и не хотят платить, а сейчас пошли банкротиться.
— Суды пристально смотрят на эти все моменты. И, конечно, в приоритете люди, у которых действительно безвыходная ситуация в жизни сложилась из-за болезни, из-за коронавируса, произошла финансовая просадка, и они просто не могут платить по долгам. Мы же, в свою очередь, оговариваем с человеком его ситуацию, оцениваем и решаем на начальном этапе, будем по нему работать или нет. Если ситуация заведомо критическая и противоречит закону, мы за это не возьмемся. Бывает, обращаются люди, чтобы защитить свое имущество, — по ним не работаем, — рассказывает Владлен Полянский.
В начале процедуры банкротства суд изучает, есть ли признаки неплатежеспособности. Согласно закону «О банкротстве», если это судебная процедура, у физлиц должна быть задолженность не менее 500 тысяч и неисполнение требований более
Не всегда банкротство является избавлением от проблем. Кредитная история банкрота будет «светиться», указывая на то, что он прошел эту процедуру, ему условно списали задолженность. Банки не доверяют такой категории потенциальных клиентов, и маловероятно, что выдадут кредит.
Статья 213.30 закона «О банкротстве» говорит, что
Еще один неприятный момент может ожидать людей-банкротов — лишение жилья по решению суда в счет погашения долга перед кредиторами. Если раньше в судебной практике было так: единственное жилье — оно неприкасаемое, и неважно, какая в нем квадратура, то теперь ситуация меняется. Верховный суд совершенствует свою практику, и уже начали обсуждать, сколько квадратных метров нужно на одного человека.
— Недавний случай наглядно нам это продемонстрировал. В Екатеринбурге было банкротство физлица с долгом
Дело екатеринбуржца можно считать «первой ласточкой». Юристы считают, что подобные случаи будут встречаться чаще в судебной практике.
Как проверить, черный ли кредитор
По оценке Сибирского ГУ Банка России, в прошлом году сибиряки жаловались на МФО
Как подчеркнули в управлении, с ноября 2019 года МФО запрещено выдавать гражданам займы под залог жилья. Однако существуют нелегальные кредиторы, которые маскируются под МФО и выдают займы незаконно, в том числе и под обеспечение жильем. Новосибирцы, обратившиеся к нелегальному кредитору, рискуют потерять квартиру или дом. Проверить, легально ли работает МФО, можно на сайте ЦБ РФ, в реестре МФО или в мобильном приложении «ЦБ онлайн».
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