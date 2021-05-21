За год сибиряки набрали микрозаймов на 104,6 млрд рублей — на что людям не хватало

В пандемийном году сибиряки взяли на 33% больше микрозаймов
За прошедший 2020 год по сравнению с 2019 годом объем выданных сибирякам микрозаймов вырос на треть.
Как рассказала Нина Горбуль, начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка России, по итогам 2020 года микрофинансовые организации выдали физическим лицам
Предприниматели взяли микрозаймы на
В пандемийном году «займы до зарплаты», на срок менее
Кто и зачем берет микрозаймы
Человек, который берет микрозайм, — чаще всего молодой мужчина без детей, который живет на периферии. Как описали в Сибирском ГУ Банка России, 55% заемщиков — мужчины, 45% — женщины. Это холостые люди в возрасте от
— Люди берут микрозаймы на экстренные неотложные расходы. Зуб заболел, сломал руку. Чайник сломался или утюг, кран потек. Можно быстро взять деньги в долг и проблемы свои решить. Также берут займы на неотложные траты, связанные с детьми, — в саду или в школе. У ребенка порвалась обувь, ранец, можно взять займ и потребность быстро закрыть, — описала Нина Горбуль, начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка России.
Как новосибирцы стали лидерами России в онлайн-займах
Общее количество зарегистрированных МФО в Сибирском федеральном округе сократилось на 12%, до 287. При этом сейчас в Новосибирске работает 56 таких организаций.
В пандемийном году наш регион стал лидером по выдаче онлайн-займов. Каждый второй онлайн-займ в стране выдали МФО Новосибирской области (всего
Объем выданных онлайн-займов новосибирскими МФО достиг
Как проверить, черный ли кредитор
По оценке Сибирского ГУ Банка России, в прошлом году сибиряки жаловались на МФО в
Как подчеркнули в управлении, с ноября 2019 года МФО запрещено выдавать гражданам займы под залог жилья. Однако существуют нелегальные кредиторы, которые маскируются под МФО и выдают займы незаконно, в том числе и под обеспечение жильем. Новосибирцы, обратившиеся к нелегальному кредитору, рискуют потерять квартиру или дом. Проверить, легально ли работает МФО, можно на сайте ЦБ РФ, в реестре МФО или в мобильном приложении «ЦБ онлайн».
Ранее новосибирские банки подсчитали, как пострадали предприниматели и горожане из-за пандемии, на примере кредитов. А обычные продавцы с Центрального рынка рассказывали, как из-за месяца на карантине им приходилось брать микрозаймы на макароны детям.