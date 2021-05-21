За год сибиряки набрали микрозаймов на 104,6 млрд рублей — на что людям не хватало

В пандемийном году «займы до зарплаты», на срок менее 30 дней и сумму до 30 тысяч рублей, составили в портфеле займов МФО 54%.



Кто и зачем берет микрозаймы



Человек, который берет микрозайм, — чаще всего молодой мужчина без детей, который живет на периферии. Как описали в Сибирском ГУ Банка России, 55% заемщиков — мужчины, 45% — женщины. Это холостые люди в возрасте от 21 года до 45 лет , у них нет детей и скромные доходы — до 50 тысяч рублей. Как правило, они работают в сфере торговли, промышленности и строительства и зарегистрированы за пределами административного центра.



— Люди берут микрозаймы на экстренные неотложные расходы. Зуб заболел, сломал руку. Чайник сломался или утюг, кран потек. Можно быстро взять деньги в долг и проблемы свои решить. Также берут займы на неотложные траты, связанные с детьми, — в саду или в школе. У ребенка порвалась обувь, ранец, можно взять займ и потребность быстро закрыть, — описала Нина Горбуль, начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка России.

