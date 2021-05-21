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За год сибиряки набрали микрозаймов на 104,6 млрд рублей — на что людям не хватало

Больше половины людей просят занять им до зарплаты

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Во время пандемии люди стали чаще брать онлайн-займы, а новосибирские микрофинансовые компании стали лидером в этом сегменте. Каждый второй микрозаем в России выдали именно наши МФО

Во время пандемии люди стали чаще брать онлайн-займы, а новосибирские микрофинансовые компании стали лидером в этом сегменте. Каждый второй микрозаем в России выдали именно наши МФО

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В пандемийном году сибиряки взяли на 33% больше микрозаймов

За прошедший 2020 год по сравнению с 2019 годом объем выданных сибирякам микрозаймов вырос на треть.

Как рассказала Нина Горбуль, начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка России, по итогам 2020 года микрофинансовые организации выдали физическим лицам 98,1 млрд рублей. Это на 33% больше, чем в 2019 году (73,7 млрд рублей).

Предприниматели взяли микрозаймы на 6,5 млрд рублей — рост составил 44% (4,5 млрд в 2019 году). Таким образом, общая сумма выданных в Сибирском федеральном округе микрозаймов, достигла 104,6 млрд рублей.

В пандемийном году «займы до зарплаты», на срок менее 30 дней и сумму до 30 тысяч рублей, составили в портфеле займов МФО 54%.

Кто и зачем берет микрозаймы

Человек, который берет микрозайм, — чаще всего молодой мужчина без детей, который живет на периферии. Как описали в Сибирском ГУ Банка России, 55% заемщиков — мужчины, 45% — женщины. Это холостые люди в возрасте от 21 года до 45 лет, у них нет детей и скромные доходы — до 50 тысяч рублей. Как правило, они работают в сфере торговли, промышленности и строительства и зарегистрированы за пределами административного центра.

— Люди берут микрозаймы на экстренные неотложные расходы. Зуб заболел, сломал руку. Чайник сломался или утюг, кран потек. Можно быстро взять деньги в долг и проблемы свои решить. Также берут займы на неотложные траты, связанные с детьми, — в саду или в школе. У ребенка порвалась обувь, ранец, можно взять займ и потребность быстро закрыть, — описала Нина Горбуль, начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка России.

Как новосибирцы стали лидерами России в онлайн-займах

Общее количество зарегистрированных МФО в Сибирском федеральном округе сократилось на 12%, до 287. При этом сейчас в Новосибирске работает 56 таких организаций.

В пандемийном году наш регион стал лидером по выдаче онлайн-займов. Каждый второй онлайн-займ в стране выдали МФО Новосибирской области (всего 9 млн). Как пояснила Нина Горбуль, микрофинансовые организации — это продвинутые айти-компании, у которых востребованы хорошие программисты, которых много в нашем городе.

Объем выданных онлайн-займов новосибирскими МФО достиг 65,7 млрд рублей, что занимает 42% от российского сегмента этого рынка. В 2020 году МФО по всей стране заняли гражданам через интернет около 156 млрд рублей.

Как проверить, черный ли кредитор

По оценке Сибирского ГУ Банка России, в прошлом году сибиряки жаловались на МФО в 8 раз меньше, чем на банки.

Как подчеркнули в управлении, с ноября 2019 года МФО запрещено выдавать гражданам займы под залог жилья. Однако существуют нелегальные кредиторы, которые маскируются под МФО и выдают займы незаконно, в том числе и под обеспечение жильем. Новосибирцы, обратившиеся к нелегальному кредитору, рискуют потерять квартиру или дом. Проверить, легально ли работает МФО, можно на сайте ЦБ РФ, в реестре МФО или в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

Ранее новосибирские банки подсчитали, как пострадали предприниматели и горожане из-за пандемии, на примере кредитов. А обычные продавцы с Центрального рынка рассказывали, как из-за месяца на карантине им приходилось брать микрозаймы на макароны детям.

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