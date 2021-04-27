Проявите понимание: Центробанк попросил банки не штрафовать должников до середины лета

Спустя год после начала пандемии коронавируса Банк России выпустил обращение к банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам и бюро кредитных историй.



— По данным Банка России, сохраняется потребность граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства в мерах поддержки, направленных на ограничение роста просроченной задолженности по кредитным договорам, — отметили в регуляторе и рекомендовали идти навстречу тем, кто обращается с просьбой изменить условия договоров по кредитам, даже если заемщик уже обращался за реструктуризацией кредита.



У заемщиков, в свою очередь, должно быть подтверждение о снижении доходов до уровня, который не позволяет обслуживать кредит, и (или) подтверждение у самого заемщика или у совместно проживающих с ним членов семьи COVID-19.



Лояльность Банк России рекомендовал проявить и к малому и среднему бизнесу, и к фрилансерам. Такие послабления должны действовать в банках как минимум до конца июня 2021 года. Кроме того, регулятор попросил бюро кредитных историй не учитывать реструктуризации как ухудшающий рейтинг заемщика фактор.

