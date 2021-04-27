Проявите понимание: Центробанк попросил банки не штрафовать должников до середины лета

Банки рассказали, насколько пострадали новосибирцы из-за коронавируса
Весной 2021 года Банк России рекомендовал банкам продлить программы реструктуризации кредитов, не начислять нуждающимся в помощи заемщикам штрафы и пени и не учитывать пересмотр условий договоров как фактор ухудшения кредитной истории. Эта рекомендация касается как предпринимателей — владельцев малого и среднего бизнеса и самозанятых, — так и простых россиян, чей доход в нестабильном 2020 году мог упасть из-за пандемии. Эти рекомендации будут действовать как минимум до середины лета. Лиза Пичугина спросила у крупнейших банков Новосибирска, как они разбирались со сложными кредитами бизнеса и горожан в прошлом году — оказалось, что ситуация не так страшна, как могло бы показаться.
Спустя год после начала пандемии коронавируса Банк России выпустил обращение к банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам и бюро кредитных историй.
— По данным Банка России, сохраняется потребность граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства в мерах поддержки, направленных на ограничение роста просроченной задолженности по кредитным договорам, — отметили в регуляторе и рекомендовали идти навстречу тем, кто обращается с просьбой изменить условия договоров по кредитам, даже если заемщик уже обращался за реструктуризацией кредита.
У заемщиков, в свою очередь, должно быть подтверждение о снижении доходов до уровня, который не позволяет обслуживать кредит, и (или) подтверждение у самого заемщика или у совместно проживающих с ним членов семьи COVID-19.
Лояльность Банк России рекомендовал проявить и к малому и среднему бизнесу, и к фрилансерам. Такие послабления должны действовать в банках как минимум до конца июня 2021 года. Кроме того, регулятор попросил бюро кредитных историй не учитывать реструктуризации как ухудшающий рейтинг заемщика фактор.
В очередь за помощью
В крупных банках собственные программы реструктуризации долгов и кредитных каникул действуют и без рекомендаций Банка России. С началом пандемии, отметили во всех опрошенных НГС банках, такие программы стали предлагать чаще, в особенности для предпринимателей.
В Сибирском Сбербанке поделиться конкретной статистикой оказались не готовы, но отметили, что чаще всего с начала пандемии за реструктуризацией обращались представители сферы услуг, торговли и транспортно-логистической отрасли — одни из самых пострадавших из-за карантинных ограничений сегменты бизнеса. В других банках к этим сферам также добавили общепит, туризм, развлечения.
В Сибирском филиале банка «Открытие» за прошлый год провели 58 реструктуризаций задолженности по кредитам. В банке ВТБ пересмотрели условия по 89 кредитам предпринимателям на общую сумму 7,18 миллиарда рублей, включая как государственные программы поддержки, так и собственные программы банка.
В Райффайзенбанке отметили, что предложенной госпомощью воспользовался каждый пятый предприниматель, и еще четверть заемщиков ориентировалась только на программы банков: их отраслям поддержку государство не предусмотрело. По наблюдениям банка, к октябрю около 60% опрошенных предпринимателей смогли вернуться к привычному графику платежей, 6% и вовсе вернулись в график досрочно. Но столько же заемщиков всё еще фиксировали проблемы с обслуживанием кредитов.
При этом в малом и микробизнесе ситуация, как ни странно, по итогам карантинного 2020 года даже оптимистичная.
— Малый и микробизнес в Новосибирске по итогам 2020 года смог не только восстановить работу, но и нарастить обороты, как показало исследование Райффайзенбанка. Самым трудным месяцем для большинства компаний был апрель, а декабрь стал очень активным, — заметила руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе Мария Горенко. — Новосибирск пострадал меньше других городов: снижение длилось не более месяца, а по итогам года темп роста оборотов был выше, чем в среднем по России.
Тем не менее, заметила Мария Горенко, этот месяц падения оказался довольно болезненным, в частности, потому, что март 2020 года был на 15% успешнее марта 2019-го. В апреле же обороты на счетах компаний упали сразу на 9%. Тем не менее к осени показатели уже восстановились, а декабрь стал наиболее активным месяцем в году.
Пятно в истории
Рекомендация Банка России для бюро кредитных историй для многих предпринимателей может оказаться весьма актуальной. В Райффайзенбанке, например, заметили, что больше половины из тех, кто поучаствовал в опросе банка, боялись испортить кредитную историю и не обращались за помощью.
— В период карантина была высокая динамика интереса компаний к кредитным каникулам. Но и число тех, кто продолжал платить по графику или даже досрочно вносил платежи, было большим. В той ситуации никто не хотел увеличивать долговую нагрузку, — рассказала Мария Горенко.
Управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Вячеслав Брюханов также отметил почти образцовое поведение большинства заемщиков:
— Уровень просроченной задолженности практически не увеличился по сравнению с 2019 годом. По некоторым направлениям он даже сократился.
Впрочем, то, что пользователи кредитов старались отдавать их вовремя, вряд ли может говорить об их финансовом благополучии — скорее о боязни лишиться всего из-за просрочек. В частности, в феврале Национальное бюро кредитных историй отметило, что новосибирцы стали чаще брать займы «до зарплаты». При этом в прошлом году микрозаймы и вовсе помогли кому-то пережить тяжелый карантинный месяц.
Ура, каникулы!
Поделиться данными по реструктуризации ипотеки оказались готовы не все опрошенные банки — во многих из них выделить число или общий объем ипотечных каникул для Новосибирской области оказалось сложно. Но, например, в банке ВТБ подсчитали, что с начала пандемии новосибирцы получили более 1600 ипотечных каникул, и треть из них — 520 — была оформлена по собственной программе банка.
— Каникулы предоставлены клиентам, чей доход снизился в результате последствий пандемии, — подчеркнули в ВТБ.
Вячеслав Брюханов отметил, что и заявок, и фактически реструктурированных ипотечных кредитов в «Открытии» было относительно немного.
— Конечно, в прошлом году с апреля-мая несколько увеличилось количество обращений за консультациями относительно того, какие программы реструктуризации потребительских и ипотечных кредитов существуют в банке, каков порядок обращения в банк в случае необходимости оформить кредитные каникулы или иным образом реструктурировать свою кредитную нагрузку. Как правило, получив исчерпывающую информацию по этим вопросам, подавляющее большинство клиентов продолжает исправно обслуживать свои кредитные обязательства, — рассказал управляющий банка в Сибири.
В числе причин Вячеслав Брюханов назвал доходы: у большинства ипотечных заемщиков снижения ежемесячного дохода больше чем на 30% не было.
Но если программа реструктуризации ипотеки оказалась не слишком востребованной, то рефинансирование в прошлом году било рекорды в первую очередь благодаря снижению ставок. Только в банке «Открытие» доля рефинансирования ипотеки, выданной в других банках по более высокой ставке, составила 29% от общего объема выдачи.
Судя по тому, что с начала 2021 года Банк России уже дважды повысил значение ключевой ставки (сперва в марте на