Набравшие кредитов новосибирцы стали массово их рефинансировать — смотрим, как в банках снизились ставки

В пандемию новосибирцы стали намного чаще рефинансировать кредиты
Пандемия коронавируса серьезно навредила экономике России — часть заведений закрывалась, количество безработных увеличивалось, а стоимость продуктов росла в геометрической прогрессии. В условиях кризиса россияне принялись массово рефинансировать свои кредиты и ипотеки, чтобы снизить долговую нагрузку и сэкономить хотя бы часть финансов. Мы поговорили с представителями банков в Новосибирске, чтобы понять: насколько изменилось количество рефинансирований в прошлом году, сколько сумели сэкономить клиенты банков и что им нужно сделать, чтобы пересчитать свои долги.
Райффайзенбанк
По оценкам «Райффайзенбанка», Новосибирск вошел в топ городов, в которых жители чаще всего прибегают к рефинансированиям, чтобы снизить свою долговую нагрузку. В Сибири он стал третьим городом, где средний чек по программам рефинансирования ипотек и кредитов высок, а значит, горожане здесь чаще снижают ставку.
В Новосибирске, по данным «Райффайзенбанка», средний чек по всем программам рефинансирования составил
В банке действует фиксированная ставка по рефинансированиям — 7,99%. Здесь можно объединить в один до пяти займов по этой ставке, в том числе из разных банков, подобрав удобный размер ежемесячного платежа.
Альфа-Банк
За 2020 год в «Альфа-Банке» свои ипотечные кредиты рефинансировали более
— Рефинансировать можно ипотеку, взятую как на строящееся жилье, так и на вторичку. Таким образом получится либо снизить ежемесячный платеж, либо сократить срок выплаты кредита на любое количество лет и так уменьшить общую сумму переплаты. Или сделать и то, и то одновременно. В рамках программы рефинансирования «Альфа-Банк» выдаст дополнительные наличные деньги под тот же процент —
Полученные наличные деньги можно потратить по-разному: например, закрыть любые потребительские займы или избавиться от бремени кредиток. Также есть возможность потратить эти финансы на ремонт жилья, обновление интерьеров, покупку автомобиля или чего-то еще. Можно использовать эти деньги как первоначальный взнос для новой ипотеки, чтобы приобрести еще одну квартиру — для себя, родителей или ребенка.
ВТБ
По информации пресс-службы ВТБ, в минувшем, 2020 году новосибирцы чаще рефинансировали ипотеки:
— По итогам 2020 года свыше 3,6 тысячи семей Новосибирской области снизили свою платежную нагрузку по ипотеке, оформив рефинансирование в ВТБ. Общая сумма кредитов с пониженной ставкой составила более
В то же время программой по рефинансированию кредитов наличными за минувший год воспользовались около
— Клиенты, получающие зарплату в ВТБ, могут оформить рефинансирование ипотеки другого банка, выданной на покупку готового или строящегося жилья, по ставке 8% годовых. Для заемщиков других банков, подавших заявку через сайт ВТБ, ставка также составит 8% — она действует
Примечательно, что в начале 2020 года рефинансировать действующий ипотечный кредит можно было по ставке от 9,1% годовых. Сейчас рефинансирование потребительского кредита возможно по ставке от 6,4% годовых в зависимости от суммы кредита, наличия программы страхования и того, является ли заемщик зарплатным клиентом ВТБ.
В качестве конкретного примера пресс-служба привела кейс рефинансирования ипотеки по изначальной ставке под 10,5% годовых:
— Потенциальный заемщик имел ипотечный кредит другого банка в размере
Левобережный
Рефинансирование кредитов
В 2020 году в банке «Левобережный» рефинансировали свои обязательства по кредитам в других банках физические лица, имеющие кредиты наличными, автокредиты и кредитные карты, сообщил Олег Бельский, начальник управления кредитования физических лиц банка.
— В общем объеме выдачи потребительских кредитов рефинансирование составляет примерно четверть. Обычно клиенты рефинансируют кредиты, чтобы сэкономить — снизить ежемесячные выплаты или срок кредита. Ведь многие клиенты платят в других банках сразу по нескольким кредитам в разные даты. И им, безусловно, интересно собрать все эти кредиты в один и рефинансировать их, еще и с выгодой для себя, — объяснил Олег Бельский.
В начале 2020 года рефинансировать обязательства других банков можно было по ставкам от 9,9% до 13,9% годовых. Максимальная сумма составила
Обеспечение кредита — это гарантия исполнения обязательств заемщика по возврату задолженности кредитору. Как правило, банк смягчает условия для тех, кто подобные гарантии предоставляет (по кредиту без обеспечения процентные ставки обычно выше). К таким гарантиям, например, относят недвижимость, транспорт, оборудование, сельскохозяйственных животных и так далее.
Сейчас в банке можно рефинансировать кредиты от 5 тысяч
— Сейчас в банке продолжает действовать акция по рефинансированию по ставке от 4,9% годовых при подключении услуги «Ваша гарантия минимальной ставки». Ее участникам банк возвращает до половины уплаченных процентов по кредиту. Разница в процентах зачисляется на счет после полного погашения кредита при соблюдении правил акции, — пояснил Олег Бельский.
После рефинансирования обязательств других банков в «Левобережном» первые три месяца оплачиваются только проценты за пользование кредитом. Так, в течение трех месяцев ежемесячный платеж уменьшается
Рефинансирование ипотек
Заместитель начальника управления ипотечного кредитования банка «Левобережный» Евгения Гречихина рассказала, что к концу
— В начале года можно было рефинансировать свой кредит по ставке от 6,99% при оплате единовременной комиссии — фиксированного процента от суммы кредита — за снижение ставки. Без учета комиссии ставки начинались от 8,30%. С конца
Абсолют Банк
Руководитель «Абсолют Банка» в Новосибирске Александр Ким рассказал, что
— Летом многие заемщики более активно занялись рефинансированием ипотеки в связи с пандемией и нестабильной экономической ситуацией, чтобы снизить финансовую нагрузку. Они бы сделали это и раньше, но ждали смягчения режима самоизоляции. В декабре традиционно отмечается рост интереса к ипотечным продуктам, и к рефинансированию в том числе. Тем более что ставки по ипотечным программам снижались вслед за главным индикатором — ключевой ставкой Центробанка. Так, мы снизили ставки по стандартным программам до 7,84% годовых, — рассказал Александр Ким.
Руководство банка также считает, что в текущем году количество сделок с рефинансированием ипотеки увеличится
— Во-первых, за счет тех клиентов, которые брали ипотеку в 2018
Александр Ким отметил, что при перекредитовании возникает множество сопутствующих расходов. Например, на получение платных справок и страхование. А это существенно отражается на экономии, полученной от разницы в ставках.
— Во-вторых, будет расти доля заемщиков, рефинансирующих жилищный кредит в рамках госпрограммы «Детская ипотека». Речь идет о тех, кто покупал квартиру в новостройке по стандартной программе, но потом, после
Руководитель «Абсолют Банка» в Новосибирске отметил, что чаще стали появляться клиенты, которые рефинансируют ипотеку по несколько раз в разных банках:
— Бывает, что заемщик брал ипотеку в одном банке, допустим, по ставке 13% годовых, потом рефинансировал ее в другом по ставке 11% годовых. Но сейчас ставки в среднем по рынку снизились еще больше, и логично, если он хочет снизить финансовую нагрузку снова. Что касается «Абсолют Банка», то у нас нет ограничений на рефинансирование ипотеки в подобных случаях. Главное, чтобы в действующем кредитном договоре не было запрета на последующий залог недвижимости. Впрочем, даже если он есть, можно попробовать в индивидуальном порядке получить согласие от банка-кредитора на последующую ипотеку.
При этом в «Абсолют Банке» не порекомендовали рефинансировать ипотеки в случае, если у клиента имелись просрочки по кредиту за последние несколько месяцев. Срок, в течение которого у заемщика не должно быть допущено просрочек по платежам, каждый банк определяет самостоятельно. Поэтому эксперты рекомендуют беречь свою кредитную историю.
— Во-вторых, это слишком «молодой» кредит. Другой банк, скорее всего, не согласится рефинансировать ваш жилищный заем, если вы обслуживаете его всего несколько месяцев, особенно меньше полугода. В этом случае нужно набраться терпения и чуть-чуть подождать. В-третьих, не спешите сразу погашать ипотеку материнским капиталом, если потом планируете воспользоваться рефинансированием. В силу юридических тонкостей (необходимость наделения детей долями в собственности) другой банк не сможет рефинансировать ваш кредит, если вы ранее использовали на погашение свой маткапитал. Такая же проблема возникает, если вы использовали маткапитал в качестве первоначального взноса при покупке квартиры, — добавил Александр Ким.
Также другой банк может не одобрить рефинансирование, если за время выплаты ипотеки у заемщика значительно снизился доход.
Какие документы нужно предоставить в банк для рефинансирования
Все перечисленные банки, проверяя заявку на кредит или ипотеку, осуществляют стандартную проверку благонадежности клиента.
В случае рефинансирования клиент обращается в банк со следующими документами:
— паспорт гражданина РФ;
— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
— для клиентов, получающих заработную плату на карты других банков, дополнительно: выписка с зарплатного счета/справка по форме банка/справка о доходах по форме
— для пенсионеров, получающих пенсию на карты других банков, дополнительно: справка о размере пенсии из ОПФР.
Для рефинансирования ипотеки клиент также должен предоставить в банк копии кредитного договора, график ежемесячных платежей, справки об остатке задолженности и отсутствии просрочек за весь период обслуживания ранее полученного кредита.
Рефинансировать свои долги возможно прямо на сайтах банков, дистанционно.
В последнее время банки всё чаще стали предлагать новосибирцам застраховать свои банковские карточки от мошенников. За защиту в месяц предлагают платить совсем немного. Тем более мошенников с каждым днем меньше не становится. Но возникает вопрос: какие вам дадут гарантии и почему за них нужно платить, если в банках есть служба безопасности? НГС разбирался в хитрых страховых договорах вместе с юристом.