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Набравшие кредитов новосибирцы стали массово их рефинансировать — смотрим, как в банках снизились ставки

Разбираемся, что нужно сделать, чтобы пересчитать свои долги, и сколько денег это поможет сберечь

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В банках отмечают, что новосибирцы стали чаще рефинансировать свои кредиты и ипотеки в формате онлайн — в чатах на сайтах банка или в банковских аккаунтах на WhatsApp&nbsp;

В банках отмечают, что новосибирцы стали чаще рефинансировать свои кредиты и ипотеки в формате онлайн — в чатах на сайтах банка или в банковских аккаунтах на WhatsApp 

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В пандемию новосибирцы стали намного чаще рефинансировать кредиты

Пандемия коронавируса серьезно навредила экономике России — часть заведений закрывалась, количество безработных увеличивалось, а стоимость продуктов росла в геометрической прогрессии. В условиях кризиса россияне принялись массово рефинансировать свои кредиты и ипотеки, чтобы снизить долговую нагрузку и сэкономить хотя бы часть финансов. Мы поговорили с представителями банков в Новосибирске, чтобы понять: насколько изменилось количество рефинансирований в прошлом году, сколько сумели сэкономить клиенты банков и что им нужно сделать, чтобы пересчитать свои долги.

Райффайзенбанк

По оценкам «Райффайзенбанка», Новосибирск вошел в топ городов, в которых жители чаще всего прибегают к рефинансированиям, чтобы снизить свою долговую нагрузку. В Сибири он стал третьим городом, где средний чек по программам рефинансирования ипотек и кредитов высок, а значит, горожане здесь чаще снижают ставку.

В Новосибирске, по данным «Райффайзенбанка», средний чек по всем программам рефинансирования составил 619 тысяч 120 рублей. При этом средний потребительский кредит в городе составляет 519 тысяч 820 рублей, ипотека — 2 миллиона 290 тысяч 515 рублей. Кредитные карты, в свою очередь, оцениваются в 117 тысяч 16 рублей.

В банке действует фиксированная ставка по рефинансированиям — 7,99%. Здесь можно объединить в один до пяти займов по этой ставке, в том числе из разных банков, подобрав удобный размер ежемесячного платежа.

Альфа-Банк

За 2020 год в «Альфа-Банке» свои ипотечные кредиты рефинансировали более 1200 новосибирцев. Ставка по рефинансированию на протяжении всего года тоже составляла 7,99% годовых и сейчас держится на этой же планке.

— Рефинансировать можно ипотеку, взятую как на строящееся жилье, так и на вторичку. Таким образом получится либо снизить ежемесячный платеж, либо сократить срок выплаты кредита на любое количество лет и так уменьшить общую сумму переплаты. Или сделать и то, и то одновременно. В рамках программы рефинансирования «Альфа-Банк» выдаст дополнительные наличные деньги под тот же процент — от 7,99%. В общей сложности кредит выдадут на сумму, составляющую до 80% от стоимости квартиры, — пояснили в пресс-службе АО «Альфа-Банк».

Полученные наличные деньги можно потратить по-разному: например, закрыть любые потребительские займы или избавиться от бремени кредиток. Также есть возможность потратить эти финансы на ремонт жилья, обновление интерьеров, покупку автомобиля или чего-то еще. Можно использовать эти деньги как первоначальный взнос для новой ипотеки, чтобы приобрести еще одну квартиру — для себя, родителей или ребенка.

ВТБ

По информации пресс-службы ВТБ, в минувшем, 2020 году новосибирцы чаще рефинансировали ипотеки:

— По итогам 2020 года свыше 3,6 тысячи семей Новосибирской области снизили свою платежную нагрузку по ипотеке, оформив рефинансирование в ВТБ. Общая сумма кредитов с пониженной ставкой составила более 7,1 миллиарда рублей. Это в 3 раза превышает показатель за 2019 год как по объему, так и по количеству сделок в части рефинансирования ипотечных кредитов.

В то же время программой по рефинансированию кредитов наличными за минувший год воспользовались около 2,5 тысячи новосибирцев. Объем рефинансирования в данной категории составил 1,8 миллиарда рублей.

— Клиенты, получающие зарплату в ВТБ, могут оформить рефинансирование ипотеки другого банка, выданной на покупку готового или строящегося жилья, по ставке 8% годовых. Для заемщиков других банков, подавших заявку через сайт ВТБ, ставка также составит 8% — она действует до 28 февраля 2021 года. Кроме того, рефинансирование доступно и по некоторым специальным ипотечным программам с пониженной ставкой. Например, можно переоформить кредит по ставке 5% в рамках государственной поддержки семей с детьми при соблюдении условий программы на момент рефинансирования. Ставки указаны с учетом комплексного страхования заемщика, — пояснили в пресс-службе.

Примечательно, что в начале 2020 года рефинансировать действующий ипотечный кредит можно было по ставке от 9,1% годовых. Сейчас рефинансирование потребительского кредита возможно по ставке от 6,4% годовых в зависимости от суммы кредита, наличия программы страхования и того, является ли заемщик зарплатным клиентом ВТБ.

В качестве конкретного примера пресс-служба привела кейс рефинансирования ипотеки по изначальной ставке под 10,5% годовых:

— Потенциальный заемщик имел ипотечный кредит другого банка в размере 2,5 миллиона рублей, полученный 4 года назад сроком на 15 лет под 10,5% годовых. Заявка на рефинансирование данного кредита была подана через личный кабинет на сайте банка, что позволило клиенту получить дополнительный дисконт к ставке. Получив одобрение, там же, в личном кабинете, заемщик прикрепил необходимые документы и онлайн заказал отчет об оценке квартиры, в чате согласовал параметры сделки с сотрудником банка. Ставка по новому кредиту составила 8% годовых, в результате ежемесячный платеж клиента уменьшился на 2 тысячи 997 рублей, выгода за год составила 35 тысяч 973 рубля, а за весь оставшийся срок кредита — около 400 тысяч.

Левобережный

Рефинансирование кредитов


В 2020 году в банке «Левобережный» рефинансировали свои обязательства по кредитам в других банках физические лица, имеющие кредиты наличными, автокредиты и кредитные карты, сообщил Олег Бельский, начальник управления кредитования физических лиц банка.

— В общем объеме выдачи потребительских кредитов рефинансирование составляет примерно четверть. Обычно клиенты рефинансируют кредиты, чтобы сэкономить — снизить ежемесячные выплаты или срок кредита. Ведь многие клиенты платят в других банках сразу по нескольким кредитам в разные даты. И им, безусловно, интересно собрать все эти кредиты в один и рефинансировать их, еще и с выгодой для себя, — объяснил Олег Бельский.

В начале 2020 года рефинансировать обязательства других банков можно было по ставкам от 9,9% до 13,9% годовых. Максимальная сумма составила 1 миллион рублей. К концу года банк предложил клиентам акцию, которая позволила клиентам рефинансировать большую сумму обязательств — до 3 миллионов рублей с индивидуальным решением по наличию обеспечения, со снижением процентной ставки при подключении услуги «Ваша гарантия минимальной ставки» от 4,9% до 9,9% годовых.

Обеспечение кредита — это гарантия исполнения обязательств заемщика по возврату задолженности кредитору. Как правило, банк смягчает условия для тех, кто подобные гарантии предоставляет (по кредиту без обеспечения процентные ставки обычно выше). К таким гарантиям, например, относят недвижимость, транспорт, оборудование, сельскохозяйственных животных и так далее.

Сейчас в банке можно рефинансировать кредиты от 5 тысяч до 1 миллиона рублей сроком до 5 лет. Диапазон процентных ставок варьируется от 4,9% до 9,9% годовых.

— Сейчас в банке продолжает действовать акция по рефинансированию по ставке от 4,9% годовых при подключении услуги «Ваша гарантия минимальной ставки». Ее участникам банк возвращает до половины уплаченных процентов по кредиту. Разница в процентах зачисляется на счет после полного погашения кредита при соблюдении правил акции, — пояснил Олег Бельский.

После рефинансирования обязательств других банков в «Левобережном» первые три месяца оплачиваются только проценты за пользование кредитом. Так, в течение трех месяцев ежемесячный платеж уменьшается в 2 раза. С 4-го месяца пользования кредитом по договору будут равные по суммам аннуитетные платежи: погашение основного долга и начисленных процентов.

Рефинансирование ипотек

Заместитель начальника управления ипотечного кредитования банка «Левобережный» Евгения Гречихина рассказала, что к концу 2020 года количество рефинансирований достигло своего максимального значения и составляло более 40% от общего количества выданных ипотечных кредитов. Такую популярность в банке объяснили тем, что в течение года процентные ставки снижались, а новосибирцы желали уменьшить свою долговую нагрузку.

— В начале года можно было рефинансировать свой кредит по ставке от 6,99% при оплате единовременной комиссии — фиксированного процента от суммы кредита — за снижение ставки. Без учета комиссии ставки начинались от 8,30%. С конца 2020 года и по настоящее время в банке «Левобережный» действуют несколько акций, снижающих размер базовой процентной ставки по рефинансированию. Минимально возможная — 6,90% годовых, — пояснила Евгения Гречихина.

Абсолют Банк

Руководитель «Абсолют Банка» в Новосибирске Александр Ким рассказал, что в 2020 году доля сделок с рефинансированием ипотеки в банке держалась на уровне 3–5%. Пиковый спрос пришелся на июнь, июль и декабрь.

— Летом многие заемщики более активно занялись рефинансированием ипотеки в связи с пандемией и нестабильной экономической ситуацией, чтобы снизить финансовую нагрузку. Они бы сделали это и раньше, но ждали смягчения режима самоизоляции. В декабре традиционно отмечается рост интереса к ипотечным продуктам, и к рефинансированию в том числе. Тем более что ставки по ипотечным программам снижались вслед за главным индикатором — ключевой ставкой Центробанка. Так, мы снизили ставки по стандартным программам до 7,84% годовых, — рассказал Александр Ким.

Руководство банка также считает, что в текущем году количество сделок с рефинансированием ипотеки увеличится в 1,5–2 раза:

— Во-первых, за счет тех клиентов, которые брали ипотеку в 2018 и 2019 годах по ставкам от 10% годовых и выше. Разница между ними и действующими рабочими ставками уже составляет в среднем 1,5–2%, а это необходимый минимум для того, чтобы процедура рефинансирования ипотеки имела экономический смысл.

Александр Ким отметил, что при перекредитовании возникает множество сопутствующих расходов. Например, на получение платных справок и страхование. А это существенно отражается на экономии, полученной от разницы в ставках.

— Во-вторых, будет расти доля заемщиков, рефинансирующих жилищный кредит в рамках госпрограммы «Детская ипотека». Речь идет о тех, кто покупал квартиру в новостройке по стандартной программе, но потом, после 1 января 2018 года, в семье родился второй или следующий по счету ребенок. И в этом случае можно переключиться на «Детскую ипотеку» и существенно снизить ставку. Так, у нас ставка по госпрограмме «Детская ипотека» составляет 5,49% годовых на весь срок, — пояснил Александр Ким.

Руководитель «Абсолют Банка» в Новосибирске отметил, что чаще стали появляться клиенты, которые рефинансируют ипотеку по несколько раз в разных банках:

— Бывает, что заемщик брал ипотеку в одном банке, допустим, по ставке 13% годовых, потом рефинансировал ее в другом по ставке 11% годовых. Но сейчас ставки в среднем по рынку снизились еще больше, и логично, если он хочет снизить финансовую нагрузку снова. Что касается «Абсолют Банка», то у нас нет ограничений на рефинансирование ипотеки в подобных случаях. Главное, чтобы в действующем кредитном договоре не было запрета на последующий залог недвижимости. Впрочем, даже если он есть, можно попробовать в индивидуальном порядке получить согласие от банка-кредитора на последующую ипотеку.

При этом в «Абсолют Банке» не порекомендовали рефинансировать ипотеки в случае, если у клиента имелись просрочки по кредиту за последние несколько месяцев. Срок, в течение которого у заемщика не должно быть допущено просрочек по платежам, каждый банк определяет самостоятельно. Поэтому эксперты рекомендуют беречь свою кредитную историю.

— Во-вторых, это слишком «молодой» кредит. Другой банк, скорее всего, не согласится рефинансировать ваш жилищный заем, если вы обслуживаете его всего несколько месяцев, особенно меньше полугода. В этом случае нужно набраться терпения и чуть-чуть подождать. В-третьих, не спешите сразу погашать ипотеку материнским капиталом, если потом планируете воспользоваться рефинансированием. В силу юридических тонкостей (необходимость наделения детей долями в собственности) другой банк не сможет рефинансировать ваш кредит, если вы ранее использовали на погашение свой маткапитал. Такая же проблема возникает, если вы использовали маткапитал в качестве первоначального взноса при покупке квартиры, — добавил Александр Ким.

Также другой банк может не одобрить рефинансирование, если за время выплаты ипотеки у заемщика значительно снизился доход.

Какие документы нужно предоставить в банк для рефинансирования

Все перечисленные банки, проверяя заявку на кредит или ипотеку, осуществляют стандартную проверку благонадежности клиента.

В случае рефинансирования клиент обращается в банк со следующими документами:

— паспорт гражданина РФ;

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);

— для клиентов, получающих заработную плату на карты других банков, дополнительно: выписка с зарплатного счета/справка по форме банка/справка о доходах по форме 2-НДФЛ/справка с места работы — по запросу банка;

— для пенсионеров, получающих пенсию на карты других банков, дополнительно: справка о размере пенсии из ОПФР.

Для рефинансирования ипотеки клиент также должен предоставить в банк копии кредитного договора, график ежемесячных платежей, справки об остатке задолженности и отсутствии просрочек за весь период обслуживания ранее полученного кредита.

Рефинансировать свои долги возможно прямо на сайтах банков, дистанционно.

В последнее время банки всё чаще стали предлагать новосибирцам застраховать свои банковские карточки от мошенников. За защиту в месяц предлагают платить совсем немного. Тем более мошенников с каждым днем меньше не становится. Но возникает вопрос: какие вам дадут гарантии и почему за них нужно платить, если в банках есть служба безопасности? НГС разбирался в хитрых страховых договорах вместе с юристом.

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