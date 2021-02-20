Набравшие кредитов новосибирцы стали массово их рефинансировать — смотрим, как в банках снизились ставки

Обеспечение кредита — это гарантия исполнения обязательств заемщика по возврату задолженности кредитору. Как правило, банк смягчает условия для тех, кто подобные гарантии предоставляет (по кредиту без обеспечения процентные ставки обычно выше). К таким гарантиям, например, относят недвижимость, транспорт, оборудование, сельскохозяйственных животных и так далее.

Сейчас в банке можно рефинансировать кредиты от 5 тысяч до 1 миллиона рублей сроком до 5 лет . Диапазон процентных ставок варьируется от 4,9% до 9,9% годовых.

— Сейчас в банке продолжает действовать акция по рефинансированию по ставке от 4,9% годовых при подключении услуги «Ваша гарантия минимальной ставки». Ее участникам банк возвращает до половины уплаченных процентов по кредиту. Разница в процентах зачисляется на счет после полного погашения кредита при соблюдении правил акции, — пояснил Олег Бельский.

После рефинансирования обязательств других банков в «Левобережном» первые три месяца оплачиваются только проценты за пользование кредитом. Так, в течение трех месяцев ежемесячный платеж уменьшается в 2 раза . С 4-го месяца пользования кредитом по договору будут равные по суммам аннуитетные платежи: погашение основного долга и начисленных процентов.

Рефинансирование ипотек

Заместитель начальника управления ипотечного кредитования банка «Левобережный» Евгения Гречихина рассказала, что к концу 2020 года количество рефинансирований достигло своего максимального значения и составляло более 40% от общего количества выданных ипотечных кредитов. Такую популярность в банке объяснили тем, что в течение года процентные ставки снижались, а новосибирцы желали уменьшить свою долговую нагрузку.

— В начале года можно было рефинансировать свой кредит по ставке от 6,99% при оплате единовременной комиссии — фиксированного процента от суммы кредита — за снижение ставки. Без учета комиссии ставки начинались от 8,30%. С конца 2020 года и по настоящее время в банке «Левобережный» действуют несколько акций, снижающих размер базовой процентной ставки по рефинансированию. Минимально возможная — 6,90% годовых, — пояснила Евгения Гречихина.

Абсолют Банк

Руководитель «Абсолют Банка» в Новосибирске Александр Ким рассказал, что в 2020 году доля сделок с рефинансированием ипотеки в банке держалась на уровне 3–5%. Пиковый спрос пришелся на июнь, июль и декабрь.



— Летом многие заемщики более активно занялись рефинансированием ипотеки в связи с пандемией и нестабильной экономической ситуацией, чтобы снизить финансовую нагрузку. Они бы сделали это и раньше, но ждали смягчения режима самоизоляции. В декабре традиционно отмечается рост интереса к ипотечным продуктам, и к рефинансированию в том числе. Тем более что ставки по ипотечным программам снижались вслед за главным индикатором — ключевой ставкой Центробанка. Так, мы снизили ставки по стандартным программам до 7,84% годовых, — рассказал Александр Ким.

Руководство банка также считает, что в текущем году количество сделок с рефинансированием ипотеки увеличится в 1,5–2 раза :



— Во-первых, за счет тех клиентов, которые брали ипотеку в 2018 и 2019 годах по ставкам от 10% годовых и выше. Разница между ними и действующими рабочими ставками уже составляет в среднем 1,5–2%, а это необходимый минимум для того, чтобы процедура рефинансирования ипотеки имела экономический смысл.

Александр Ким отметил, что при перекредитовании возникает множество сопутствующих расходов. Например, на получение платных справок и страхование. А это существенно отражается на экономии, полученной от разницы в ставках.

— Во-вторых, будет расти доля заемщиков, рефинансирующих жилищный кредит в рамках госпрограммы «Детская ипотека». Речь идет о тех, кто покупал квартиру в новостройке по стандартной программе, но потом, после 1 января 2018 года , в семье родился второй или следующий по счету ребенок. И в этом случае можно переключиться на «Детскую ипотеку» и существенно снизить ставку. Так, у нас ставка по госпрограмме «Детская ипотека» составляет 5,49% годовых на весь срок, — пояснил Александр Ким.

Руководитель «Абсолют Банка» в Новосибирске отметил, что чаще стали появляться клиенты, которые рефинансируют ипотеку по несколько раз в разных банках:

— Бывает, что заемщик брал ипотеку в одном банке, допустим, по ставке 13% годовых, потом рефинансировал ее в другом по ставке 11% годовых. Но сейчас ставки в среднем по рынку снизились еще больше, и логично, если он хочет снизить финансовую нагрузку снова. Что касается «Абсолют Банка», то у нас нет ограничений на рефинансирование ипотеки в подобных случаях. Главное, чтобы в действующем кредитном договоре не было запрета на последующий залог недвижимости. Впрочем, даже если он есть, можно попробовать в индивидуальном порядке получить согласие от банка-кредитора на последующую ипотеку.

При этом в «Абсолют Банке» не порекомендовали рефинансировать ипотеки в случае, если у клиента имелись просрочки по кредиту за последние несколько месяцев. Срок, в течение которого у заемщика не должно быть допущено просрочек по платежам, каждый банк определяет самостоятельно. Поэтому эксперты рекомендуют беречь свою кредитную историю.

— Во-вторых, это слишком «молодой» кредит. Другой банк, скорее всего, не согласится рефинансировать ваш жилищный заем, если вы обслуживаете его всего несколько месяцев, особенно меньше полугода. В этом случае нужно набраться терпения и чуть-чуть подождать. В-третьих, не спешите сразу погашать ипотеку материнским капиталом, если потом планируете воспользоваться рефинансированием. В силу юридических тонкостей (необходимость наделения детей долями в собственности) другой банк не сможет рефинансировать ваш кредит, если вы ранее использовали на погашение свой маткапитал. Такая же проблема возникает, если вы использовали маткапитал в качестве первоначального взноса при покупке квартиры, — добавил Александр Ким.

Также другой банк может не одобрить рефинансирование, если за время выплаты ипотеки у заемщика значительно снизился доход.

Какие документы нужно предоставить в банк для рефинансирования





Все перечисленные банки, проверяя заявку на кредит или ипотеку, осуществляют стандартную проверку благонадежности клиента.

В случае рефинансирования клиент обращается в банк со следующими документами:



— паспорт гражданина РФ;

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);

— для клиентов, получающих заработную плату на карты других банков, дополнительно: выписка с зарплатного счета/справка по форме банка/справка о доходах по форме 2-НДФЛ /справка с места работы — по запросу банка;

— для пенсионеров, получающих пенсию на карты других банков, дополнительно: справка о размере пенсии из ОПФР.

Для рефинансирования ипотеки клиент также должен предоставить в банк копии кредитного договора, график ежемесячных платежей, справки об остатке задолженности и отсутствии просрочек за весь период обслуживания ранее полученного кредита.

Рефинансировать свои долги возможно прямо на сайтах банков, дистанционно.

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