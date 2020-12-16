В Новосибирске сильно подорожали продукты. Рассказываем, какие именно и насколько

Сильнее всего в Новосибирске подскочили цены на сахар, гречку и масло
На выходных главной новостью стало заявление президента России Владимира Путина о необходимости «принять меры» для прекращения роста стоимости продуктов. В качестве основной меры для достижения этой цели называется прямое замораживание цен, когда продавать картошку или подсолнечное масло дороже установленного максимума будет запрещено. Обозреватель НГС Стас Соколов изучил, как и на что в реальности выросли цены в этом году, какими они были шесть лет назад, и объяснил, к чему приведут любые административные запреты.
Грустная статистика
По данным новосибирского подразделения Росстата, сильнее всего за последний год выросли цены на пять видов продуктов. Данных по этому месяцу у статистиков пока нет, так что сравнение идет по показателям ноября (в этом и прошлом году). Чемпионом стал сахар, цена которого взлетела на 57%. Немного отстала от него гречка (52%). Следом со значительным отрывом идут подсолнечное масло (38%), картофель (29%) и горох (23%).
Среди других заметно подорожавших товаров красная икра (20%) водка (19%), мука (18%) и яблоки (15%). Неожиданно прибавила еще одна категория, которую неправильно будет ставить в один ряд с отдельными продуктами, но которая имеет прямое отношение к стоимости питания — обед в ресторане. Он подорожал на 14,5%.
Что на полках
Данные Росстата, впрочем, говорят о неких усредненных ценах по рынку. Однако любой покупатель прекрасно знает, что, прийдя в супермаркет, он увидит достаточно большой выбор марок вроде бы одинакового продукта, цена на которые может отличаться в полтора раза. Поэтому обозреватель НГС дошел до супермаркетов двух сетей с самым большим количеством магазинов в Новосибирске («Мария-Ра» и «Пятерочка»), чтобы сравнить эти самые средние цены с тем, что покупатель видит на полках, взяв первые три продукта из списка.
По данным Росстата, сахар в ноябре стоил в Новосибирске 54 рубля 16 копеек за килограмм. В «Марии-Ра» на Красном проспекте килограммовые упаковки все разобрали, но, судя по ценнику, он стоит там 55 рублей 90 копеек. Это цена с «огромной» скидкой (без скидки он стоил бы 74,9 рубля). Но есть нюанс. Полкой ниже упаковки по 2 килограмма продаются уже по 99,5 (то есть по 49,75 рубля за кило) безо всякого дисконта. В «Пятерочке» на Максима Горького килограммовая упаковка стоит 60,49.
Гречка у Росстата в ноябре стоила 90 рублей 74 копейки. В «Марии-Ра» от совсем дешевой крупы этого типа остался тоже только ценник, а гречка под собственной торговой маркой сети стоит 97 рублей за килограмм. Здесь «Пятерочка» вне конкуренции — крупа собственной торговой марки в этой сети продается по 61,2 рубля.
Средняя цена растительного масла в ноябре была в Новосибирске 131 рубль 34 копейки за литр. В «Марии-Ра» этот продукт можно было купить от 113 рублей за литр. В «Пятерочке» цены на подсолнечное масло начинаются с 99,98 рубля (в пересчете на литр, упаковки могут быть разными).
В приведенных примерах видно, что цены на сахар и гречку продолжают расти, а вот подсолнечное масло пока замерло. Не особенно вырастут у Росстата в декабре, судя по всему, цены и на яблоки. В ноябре они стоили в среднем 112 рублей 60 копеек, а сейчас в «Марии-Ра» и «Пятерочке» стоят соответственно от 109,9 и 89,9 рубля. А вот томаты продолжают дорожать. В ноябре средняя цена на них была 89,2 рубля, а теперь в «Марии-Ра» цены на них начинаются со 103,4 рубля, а в «Пятерочке» и вовсе со 135 рублей.
Почему растут цены
Поскольку мы сравнивали один и тот же месяц разных лет, сезонный фактор, порой сильно влияющий на цены, исключен. Так, овощи традиционно дешевеют летом и осенью и взлетают в цене зимой. Это не означает, что стоимость привычных продуктов не может изменяться вне зависимости от времени года. Даже на продукты, производимые в России, постоянно оказывает влияние мировой баланс спроса и предложения. И если в мире какой-то вид сырья стоит дороже, чем в России (даже с учетом транспортировки), то естественно он пойдет на экспорт.
Так, по данным Федеральной таможенной службы, за первые полгода Россия поставила на экспорт 756,9 тысячи тонн белого сахара. Это в шесть с лишним раз больше, чем годом ранее. Это не могло не сказаться на ценах. Та же история с номером два по росту цен — растительным маслом. Экспорт этого продукта вырос в этом году на 32%.
Гречку на экспорт Россия отправляет очень мало (хотя ее активно употребляют и во Франции, и в Японии). Но зато по пшенице Россия в прошлом году (как и в период с 2016 по 2018) стала самым крупным экспортером в мире. В этом году правительству РФ пришлось даже вводить заградительные экспортные пошлины, которые снижали прибыль экспортеров (а значит и мотивацию продавать зерно за рубеж).
Кроме колебаний спроса, на цены влияет и курс рубля по отношению к основным мировым валютам. Причем влияние это распространяется и на продукты, произведенные в России. Потому что, например, при средней цене зерна в 500 долларов за тонну количество рублей, которые получит экспортер, продавший эту тонну (допустим для простоты что цена эта постоянна), будет колебаться от 31,5 тысячи рублей в июне прошлого года до 40 тысяч рублей в начале ноября. И это только за счет падения стоимости рубля.
Как сделать, чтобы цены не росли
Реакция президента, да и значительной части общества на рост цен выглядит так, как будто где-то засели коварные враги (или просто жадные торговцы), и это именно они злонамеренно не хотят продавать дешевле гречку, сахар и прочие нужные людям продукты. И стоит государству принять меры, цены тут же перестанут расти. Это опасная иллюзия, которая разрушила уже не одну экономику (самый свежий пример — Венесуэла, минимальная зарплата в которой упала всего за десять лет с 200 с лишним до менее чем 2 долларов — с учетом курса местной валюты).
Цены на продукты растут, потому что растут издержки внутри страны и появляется экономическая целесообразность для продажи продуктов на экспорт. Можно, конечно, ввести заградительные пошлины или вовсе запретить продажу каких-то продуктов за пределы страны. Однако дело в том, что продукты эти производит не какой-то абстрактный агропром, а множество конкретных предпринимателей, которые, естественно, учитывают возможность этого самого экспорта в своих планах. И, лишив их части прибыли, государство может получить на выходе... сокращение производства.
Для того чтобы цены падали, нужно увеличение предложения. Яркий пример в этом плане — свежие овощи. Тепличные помидоры и огурцы сегодня доступны в сотнях магазинов по всему городу. И если в ноябре 2014 года (когда доллар стоил порядка 45 рублей) килограмм томатов в Новосибирске можно было купить в среднем за 124 рубля, то сегодня, в ноябре этого года он стоил уже около 90 рублей. И единственная причина этого явления в том, что в окрестностях города и в соседних регионах заработали мощные тепличные комплексы. И они просто вынуждены снижать цены, чтобы томаты отправились не на свалку, а в дома покупателей.
Совершенно по-особому в этом году вели себя и цены на лекарства. Больше всего выросли цены на медикаменты, которые новосибирцы покупали для лечения или профилактики коронавируса.