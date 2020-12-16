В Новосибирске сильно подорожали продукты. Рассказываем, какие именно и насколько

Среди других заметно подорожавших товаров красная икра (20%) водка (19%), мука (18%) и яблоки (15%). Неожиданно прибавила еще одна категория, которую неправильно будет ставить в один ряд с отдельными продуктами, но которая имеет прямое отношение к стоимости питания — обед в ресторане. Он подорожал на 14,5%.



Что на полках



Данные Росстата, впрочем, говорят о неких усредненных ценах по рынку. Однако любой покупатель прекрасно знает, что, прийдя в супермаркет, он увидит достаточно большой выбор марок вроде бы одинакового продукта, цена на которые может отличаться в полтора раза. Поэтому обозреватель НГС дошел до супермаркетов двух сетей с самым большим количеством магазинов в Новосибирске («Мария-Ра» и «Пятерочка»), чтобы сравнить эти самые средние цены с тем, что покупатель видит на полках, взяв первые три продукта из списка.

