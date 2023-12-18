«Прилавок снесут»: новосибирцы отреагировали на предновогоднюю истерию в ТРЦ «Мега»

— Да, вот это толпы! То и гляди прилавок снесут, особенно — в мясном. При таком раскладе ещё дня два — и товар закончится. Где тогда игрушки ёлочные брать? — переживает пользователь Какойженикпридумать.



— Магазины хоть неликвид скинут! — написала Татьяна 53.

— Супруг тоже сегодня ездил в Ашан. Один. Оставил там 9000. По факту привез 2 пакета. Вот помню, лет 8 назад, на те же деньги покупали 2 полные телеги… — ностальгирует Фанни Ч.

