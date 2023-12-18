«Прилавок снесут»: новосибирцы отреагировали на предновогоднюю истерию в ТРЦ «Мега»

В минувшие выходные в продуктовом магазине «Ашан» в новосибирском ТРЦ «Мега» вечером собирались толпы покупателей. Публикация о предновогоднем ажиотаже в торговом центре традиционно вызвала живой отклик у читателей — она собрала более 260 комментариев. Приведем самые интересные.
— Зачем брать тележками майонез и колбасу? — задался вопросом ВспыЖ.
— А говорят у народа денег нет, голодают! — заметил Драугр.
— Да, вот это толпы! То и гляди прилавок снесут, особенно — в мясном. При таком раскладе ещё дня два — и товар закончится. Где тогда игрушки ёлочные брать? — переживает пользователь Какойженикпридумать.
— Магазины хоть неликвид скинут! — написала Татьяна 53.
— Супруг тоже сегодня ездил в Ашан. Один. Оставил там 9000. По факту привез 2 пакета. Вот помню, лет 8 назад, на те же деньги покупали 2 полные телеги… — ностальгирует Фанни Ч.
— Фанни Ч, я помню те времена, когда на 1 тысячу рублей брали полную телегу в «Гиганте», — поделился в ответ приятным воспоминанием Гость.
— Откуда у них деньги, вот кого надо проверить! — бдит другой Гость портала NGS.ru.
В прошлом году очереди из покупателей в магазинах появлялись как за несколько недель до Нового года, так и 31 декабря. Смотрим фотографии.