Компании уже нет, а рабочего наказали: какой штраф получил сибиряк за загрязнение атмосферы

7 сентября Искитимский районный суд прекратил уголовное дело о загрязнении атмосферы — обвиняемым был Сергей Веревкин, бывший сотрудник АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод».
Следователь предложил ограничиться штрафом в 30 000 рублей по ч.1 ст.251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ), говорится на сайте суда.
Там сообщается, что Верёвкин отвечал за проведение лабораторных измерений эффективности работы установок очистки газов, а также контролировал использование газоочистительного оборудования на заводе.
— Он допустил загрязнение окружающей среды в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с превышением установленных нормативов, — следует из материалов дела.
Согласно информации из сервиса «Контур.Фокус», АО «Эпм — Новосибирский Электродный Завод» прекратило свое существование 12 мая 2022, присоединившись к двум другим фирмам: ООО «Пс Электродная» и ООО «Эл 6». Если позвонить по телефону, который ранее принадлежал НЭЗ, попадаешь в «Эл 6». Гендиректор «Эл 6» — Сергей Степанов, а его заместитель — Алексей Спекторук, он же — гендиректор «Пс Электродная».
НГС направил в «Эл 6» запрос с просьбой прокомментировать решение суда и рассказать о предпринятых мерах по снижению количества вредных выбросов в атмосферу. При получении обратной связи материал будет дополнен.
В августе НГС рассказывал, как два предприятия в промышленной зоне Новосибирска получили 14 административных протоколов из-за нарушений в работе очистного оборудования