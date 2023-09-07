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Компании уже нет, а рабочего наказали: какой штраф получил сибиряк за загрязнение атмосферы

АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» ликвидировали 12 мая 2022 года

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Сейчас завод, на котором работал оштрафованный мужчина, перешел к двум компаниям

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7 сентября Искитимский районный суд прекратил уголовное дело о загрязнении атмосферы — обвиняемым был Сергей Веревкин, бывший сотрудник АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод».

Следователь предложил ограничиться штрафом в 30 000 рублей по ч.1 ст.251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ), говорится на сайте суда.

Там сообщается, что Верёвкин отвечал за проведение лабораторных измерений эффективности работы установок очистки газов, а также контролировал использование газоочистительного оборудования на заводе.

— Он допустил загрязнение окружающей среды в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с превышением установленных нормативов, — следует из материалов дела.

Согласно информации из сервиса «Контур.Фокус», АО «Эпм — Новосибирский Электродный Завод» прекратило свое существование 12 мая 2022, присоединившись к двум другим фирмам: ООО «Пс Электродная» и ООО «Эл 6». Если позвонить по телефону, который ранее принадлежал НЭЗ, попадаешь в «Эл 6». Гендиректор «Эл 6» — Сергей Степанов, а его заместитель — Алексей Спекторук, он же — гендиректор «Пс Электродная».

НГС направил в «Эл 6» запрос с просьбой прокомментировать решение суда и рассказать о предпринятых мерах по снижению количества вредных выбросов в атмосферу. При получении обратной связи материал будет дополнен.

В августе НГС рассказывал, как два предприятия в промышленной зоне Новосибирска получили 14 административных протоколов из-за нарушений в работе очистного оборудования

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