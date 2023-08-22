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Два предприятия накажут за неприятный запах на левобережье Новосибирска: среди них пивоварня

Проверка минприроды и прокуратуры выявила 30 нарушений законодательства

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Компании подавали недостоверную отчетность о своих выбросах

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Два предприятия в промышленной зоне на улице Петухова получили 14 административных протоколов из-за нарушений в работе очистного оборудования и правил подачи отчетности о выбросах в атмосферу.

Ранее местные жители обратились с жалобой в минприроды на неприятный запах, распространяющийся с промзоны. О результатах выездной проверки в министерстве рассказали НГС 22 августа.

— Мы установили предположительные источники запахов и передали информацию в прокуратуру. Уже совместно выявили 30 нарушений в деятельности предприятия по производству кормов и пивоварни. Большая часть нарушений связана с газоочистным оборудованием, порядком инвентаризации выбросов, искажением сведений об источниках загрязнения, — рассказали НГС в минприроды.

В своем телеграм-канале министр природы Евгений Шестернин заявил, принятые меры уже «снизили интенсивность, частоту возникновения и характер неприятных запахов». В ведомстве не уточнили названия предприятий.

В 2022 году мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что озеленение города поможет в борьбе с неприятным запахом, который периодически появляется в течение лета.

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