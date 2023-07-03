В Новосибирской области ликвидируют две незаконные свалки — стоимость работ составит 480,5 млн рублей

В Калининском районе Новосибирска и в Барабинске к 2024 году в рамках национального проекта «Экология» уберут две крупные незаконные свалки. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России.
По данным министерства, на ликвидацию свалок выделили 480,5 миллиона рублей, из них 362,2 миллиона рублей — из федерального бюджета.
— Обе свалки не соответствуют требованиям в области обращения с отходами, находятся на землях населенных пунктов, что является одним из условий реализации мероприятия в рамках федпроекта «Чистая страна». На территории свалки в Новосибирске образовывались очаги возгорания, — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов.
Свалка в Барабинске имеет площадь
Также в Новосибирской области в Пашино продолжают ликвидировать свалку под контролем Минприроды региона. Территория, которая с конца 80-х годов была полигоном отходов, с апреля начала преображаться. По условиям муниципальных контрактов работы по рекультивации будут выполнены в 2023–2024 годах.