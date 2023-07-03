freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 88.38
eur 96.02
Тема дняЖесткое видео с плачем ребенка
Все новости
Все новости

В Новосибирской области ликвидируют две незаконные свалки — стоимость работ составит 480,5 млн рублей

362,2 миллиона рублей выделили из федерального бюджета

272

Свалки закрыли в 2019 году

Поделиться

В Калининском районе Новосибирска и в Барабинске к 2024 году в рамках национального проекта «Экология» уберут две крупные незаконные свалки. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России.

По данным министерства, на ликвидацию свалок выделили 480,5 миллиона рублей, из них 362,2 миллиона рублей — из федерального бюджета.

— Обе свалки не соответствуют требованиям в области обращения с отходами, находятся на землях населенных пунктов, что является одним из условий реализации мероприятия в рамках федпроекта «Чистая страна». На территории свалки в Новосибирске образовывались очаги возгорания, — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов.

Свалка в Барабинске имеет площадь 12,8 тыс. га. Она функционировала с 2003 по 2019 год, за это время на ней накоплены 348 тыс. куб. метров отходов. Свалка в Новосибирске действовала с 1995 года и была закрыта в 2019 году. На площади около 11 га накопилось порядка 1,2 млн куб. метров отходов.

Также в Новосибирской области в Пашино продолжают ликвидировать свалку под контролем Минприроды региона. Территория, которая с конца 80-х годов была полигоном отходов, с апреля начала преображаться. По условиям муниципальных контрактов работы по рекультивации будут выполнены в 2023–2024 годах.

По теме

СвалкаБарабинскНовосибирск
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter