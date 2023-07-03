В Новосибирской области ликвидируют две незаконные свалки — стоимость работ составит 480,5 млн рублей

Свалка в Барабинске имеет площадь 12,8 тыс. га . Она функционировала с 2003 по 2019 год, за это время на ней накоплены 348 тыс. куб. метров отходов. Свалка в Новосибирске действовала с 1995 года и была закрыта в 2019 году. На площади около 11 га накопилось порядка 1,2 млн куб. метров отходов.

