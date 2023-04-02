Огненные смерчи. Необычное явление сняли на видео во время пожара в Забайкалье

Ветер осложнил пожароопасную ситуацию в регионе. В Чите 31 марта с небольшими временными интервалами произошли три пожара, тушение которых осложнялось сильным ветром. Из-за этого вознаграждение за информацию о пожарах в городе увеличили до 300 тысяч рублей.



В июле 2021 года НГС рассказывал, как в Новосибирске на стройке парка «Арена» возле нового ЛДС возник небольшой «торнадо».