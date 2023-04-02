Огненные смерчи. Необычное явление сняли на видео во время пожара в Забайкалье

Огненный смерч возник во время степного пожара в Забайкалье во время сильного ветра, очевидцы, приславшие видео в редакцию «Чита.Ру», сообщили, что такой огонь «жрет всё и не боится ничего».
— Такой смерч возник около поселка Рудник Абагайтуй в Забайкальском районе. Видео нужно показать всему Забайкалью, чтобы люди узнали, какими страшными могут быть пожары. В таком смерче огонь, как в горне, всё сжигает, всё пожирает, и остановить его невозможно никакими методами, — сказал очевидец.
Жительница поселка подтвердила, что такое явление днем 1 апреля снял на видео ее муж, находившийся на пожаре.
— Действительно страшно, но огонь к поселку близко не подошел. Затем он ушел на Абагайтуй или на Забайкальск, — сказала собеседница издания.
Глава Забайкальского района Александр Мочалов подтвердил, что пожар действовал недалеко от рудника «Абагайтуй», но не угрожал поселку, также не причинил ущерба ни жилью, ни чабанским стоянкам, а ранним утром 2 апреля был ликвидирован.
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