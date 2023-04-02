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Тема дняОгненный смерч в Забайкалье
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Огненные смерчи. Необычное явление сняли на видео во время пожара в Забайкалье

Их увидел местный житель

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Ветер раздул огонь, как в горне

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Огненный смерч возник во время степного пожара в Забайкалье во время сильного ветра, очевидцы, приславшие видео в редакцию «Чита.Ру», сообщили, что такой огонь «жрет всё и не боится ничего».

— Такой смерч возник около поселка Рудник Абагайтуй в Забайкальском районе. Видео нужно показать всему Забайкалью, чтобы люди узнали, какими страшными могут быть пожары. В таком смерче огонь, как в горне, всё сжигает, всё пожирает, и остановить его невозможно никакими методами, — сказал очевидец.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: очевидец

Жительница поселка подтвердила, что такое явление днем 1 апреля снял на видео ее муж, находившийся на пожаре.

— Действительно страшно, но огонь к поселку близко не подошел. Затем он ушел на Абагайтуй или на Забайкальск, — сказала собеседница издания.

Глава Забайкальского района Александр Мочалов подтвердил, что пожар действовал недалеко от рудника «Абагайтуй», но не угрожал поселку, также не причинил ущерба ни жилью, ни чабанским стоянкам, а ранним утром 2 апреля был ликвидирован.

Ветер осложнил пожароопасную ситуацию в регионе. В Чите 31 марта с небольшими временными интервалами произошли три пожара, тушение которых осложнялось сильным ветром. Из-за этого вознаграждение за информацию о пожарах в городе увеличили до 300 тысяч рублей.

В июле 2021 года НГС рассказывал, как в Новосибирске на стройке парка «Арена» возле нового ЛДС возник небольшой «торнадо».

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